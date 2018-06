Der Held vom Gauligletscher kehrt zurück

Der Fieseler Storch ist ein deutsches Aufklärungsflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, das etwa so sperrig ist wie sein Name. Es ist eine Maschine, die durch ein besonders langes Fahrwerk, das an Storchenbeine erinnert, auffällt. Geschätzt wurde der Fieseler Storch, weil er schon mit 48 km/h fliegen kann und zum Landen und Starten nur wenige Meter braucht.

Auch wenn der «Storch» äusserlich nicht durch Sportlichkeit auffällt, hat er doch einen einzigartigen Charme. Ihm ist eine Gruppe von flugbegeisterten Zürcherinnen und Zürchern verfallen, die in Oetwil am See einen Verein gegründet haben, mit dem Zweck, dieses Flugzeug zu erhalten.

Ein Dutzend «Störche» gesammelt

In verschiedenen Hangars im Kanton Zürich hat der Verein etwa ein halbes Dutzend «Störche» stehen. «Wir wollen der digitalen Generation zeigen, wie man vor 70 Jahren geflogen ist», sagt Präsident Reiner Vondruska.

Gegenwärtig richtet der Verein allerdings seine ganze Aufmerksamkeit auf das Flugzeug mit der Bezeichnung A-97, das auf dem Flugplatz in Dübendorf steht. Dies ist – historisch gesehen – sein wertvollster «Storch», denn er war vor über 70 Jahren an der wohl spektakulärsten Rettung in der Schweizer Luftfahrt beteiligt.

Gletscherlandung 1946 und Restaurierung des A-97. Quelle: Youtube/Friends of the Fieseler Storch

Im November 1946 war eine amerikanische Dakota C-53 auf einem Alpenüberflug auf dem Gauligletscher im Berner Oberland abgestürzt. Wie durch ein Wunder überlebten alle zwölf Insassen, und nach sechs Tagen konnten sie aus ihrem Wrack gerettet werden: von zwei Schweizer Luftwaffenoffizieren, welche die Opfer in ihren dreiplätzigen Fieseler Störchen von 3350 Metern über Meer nach Meiringen hinunterflogen.

Rettung geplant wie eine Mondlandung

50 Jahre lang hing diese A-97 im Verkehrshaus Luzern, bis sie 2015 vom Oetwiler Verein übernommen und aufgemöbelt wurde. Am kommenden Samstag soll nun der «Held vom Gauligletscher» erstmals wieder nach Meiringen fliegen. Dort wird er am Nostalgieflugtag erwartet.

«Mayday, mayday, mayday»: Funkspruch nach dem Absturz der «Dakota» auf dem Gauligletscher. Quelle: Youtube/Friends of the Fieseler Storch

Der Flug ins Haslital ist nur der erste Teil der Mission, denn der Verein will mit der A-97 den Rettungsflug auf den Gauligletscher wiederholen. Laut Vereinssprecher Stefan Bitterle ein ausserordentlich aufwendiges Unternehmen, das sorgfältig vorbereitet werden muss.

Geplant ist der Flug hinauf ins Gebirge im nächsten Frühling wie damals mit originalen Ski. «1946 haben die Schutzengel Überstunden gemacht, wir wollen sie darum nicht mehr herausfordern», sagt Bitterle, «darum werden wir die Landung auf dem Gauligletscher so sorgfältig vorbereiten wie eine Mondlandung.»

Zur Vorbereitung werden Landungen mit den Ski und auf Schnee gehören. Dann hoffen die Freunde des Fieseler Storches auf optimale Wetterbedingungen wie damals im November 1946, damit sie ihre A-97 auf dem Gletscher sicher landen können. Wer die Maschine steuert, ist noch nicht sicher. Zur Auswahl stehen vier ausgewiesene Gletscherpiloten.

Bruchlandung vor einem Jahr

Der Verein hat mit seinen Oldtimerflugzeugen bereits im letzten Sommer für Schlagzeilen gesorgt. Damals produzierte ein Fieseler-Storch-Pilot auf einer Wiese bei Maur mit einer Maschine der Bezeichnung A-99 eine Bruchlandung. Mit an Bord war Alt-Regierungsrätin Rita Fuhrer. Sie blieb glücklicherweise wie der Pilot unverletzt. Die Maschine wurde allerdings beschädigt. Laut Vondruska ist die Maschine inzwischen repariert, und in diesen Tagen werden in Polen erste Testflüge mit der A-99 gemacht. Dann soll sie in die Schweiz zurückkehren. (Tages-Anzeiger)