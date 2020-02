«Der Microlino ist wie eine Einstiegsdroge in die E-Mobilität»

Er eroberte die Herzen im Sturm. Schon nach wenigen Wochen hatten Tausende Interessenten einen Microlino vorbestellt. Doch der Verkaufsstart des zweiplätzigen Elektromobils – vor fünf Jahren von der Küsnachter Unternehmerfamilie Ouboter als Neuauflage des Isetta-Kabinenrollers aus den 50er-Jahren angekündigt – verschiebt sich immer wieder.

Jetzt droht sogar der ehemalige Produktionspartner Artega, mit einer Kopie des Konzepts die Ouboters produktionstechnisch zu überholen (lesen Sie hier mehr). Der deutsche Hersteller hat im vergangenen Jahr den italienischen Microlino-Produktionspartner Tazzari überraschend übernommen. Ouboters zerstritten sich mit dem neuen Besitzer, nur mit einer gerichtlichen Verfügung konnten die Küsnachter im vergangenen Jahr verhindern, dass Artega den Microlino als eigenes Produkt neu lancierte.

Doch schon im April 2020 soll eine Weiterentwicklung, der «Karo» von Artega, zu kaufen sein – während die Brüder Oliver und Merlin Ouboter ihren Microlino noch einmal gründlich überarbeiten wollen, den Verkaufsstart auf das Jahr 2021 verschoben haben und eigentlich überzeugt sind: «Wer in der Stadt lebt, ist mit einem Velo oder einem E-Scooter besser bedient.»

Seit Jahren betreiben Sie offensives Marketing für Ihren Microlino, ein elektrisches Stadtauto, eine niedliche Knutschkugel, entwickelt in Zürich. Jetzt haben Ihnen andere diese Idee weggeschnappt. Wie kann so etwas überhaupt passieren?

Oliver Ouboter: Dazu kann ich aufgrund unserer Einigung nicht mehr viel sagen, leider. Unser italienischer Partner, der den Microlino herstellen sollte, wurde ohne unser Wissen übernommen. Und wir hatten im Vertrag keine «Change of Control»-Klausel. Was dann dazu führte, dass wir einen Partner bekamen, den wir uns nicht ausgesucht haben.

Sie hatten nicht auf dem Radar, dass so eine Klausel einmal nötig sein könnte?

Merlin Ouboter: Nein, wir wären nie im Leben drauf gekommen, dass das ein Risiko ist. Wir waren euphorisch beim Projektstart. Den Vertrag schlossen wir quasi auf Handshake-Basis zwischen zwei Familienunternehmen ab.

Liegt es an der rasanten Entwicklung dieses Marktes? Sind Sie kleine Fische, die sich plötzlich mit Haien im gleichen Teich befinden?

Merlin Ouboter: Die Elektromobilität boomt. Und dass ein Familienunternehmen aus der Schweiz als Branchenneuling mit einem coolen Fahrzeug auf den Markt kommt – ich denke, das hat niemand erwartet in diesem Haifischbecken. Der Erfolg unseres Konzepts hat sicher den einen oder anderen hellhörig gemacht.

«Kopiert zu werden ist in gewissem Sinn eine Bestätigung.»Oliver Ouboter

Wie war das, als Ihre vermeintlichen Partner ankündigten, eine eigene Version auf den Markt zu bringen, und das auch noch mit dem ähnlichen Namen Karolino?

Merlin Ouboter: Das war natürlich ein Schock für uns und hat auch gezeigt, dass wir als Partner wohl nicht allzu gut zusammenpassen … Ein Gericht hat dann aber beschlossen, dass das so nicht geht und der Karolino gestoppt werden muss.

Kurz darauf hat Artega eine weitere Version vorgestellt, diesmal mit dem Namen Karo. War das in Ordnung?

Oliver Ouboter: Wir waren damals an der Internationalen Automobilausstellung und wurden gerade für ein Interview im Schweizer Fernsehen gefilmt, als das Tuch von diesem Fahrzeug gezogen wurde – das sind verrückte Aufnahmen. Man sieht, wie uns die Gesichter entgleisen. Das Ding hiess jetzt Karo, aber es kam uns schon sehr vertraut vor.

Inzwischen haben Sie sich arrangiert damit, dass es auf dem Markt eine Kopie des Microlino gibt. Immerhin: Kopiert werden nur Ideen, die etwas taugen.

Merlin Ouboter: Es ist in gewissem Sinn eine Bestätigung. Zuvor haben uns viele belächelt. Wenn eine Firma, die mit Trottis gross geworden ist, ein Auto machen will, kann das ja nur eine Furzidee sein! Wenn es eine wäre, wäre uns diese Geschichte kaum passiert.

Oliver Ouboter: Das Thema Elektromobilität ist plötzlich in allen Köpfen. Das Potenzial unseres Projekts ist wegen des gesellschaftlichen Wandels gestiegen, insofern profitieren wir auch von all diesen Verzögerungen.

Das klingt nach Zweckoptimismus. Geht Ihnen nicht langsam die Luft aus?

Merlin Ouboter: Zugegeben, wir haben es ein wenig wie Elon Musk gehalten mit unseren Ankündigungen und Zielen.

Oliver Ouboter: Aber wir haben eine ganz andere Ausgangslage als ein normales Start-up, weil wir kein fremdes Geld aufnehmen mussten, sondern ein Familienunternehmen im Rücken haben, das sehr gut läuft. Micro verkauft eineinhalb Millionen Scooter pro Jahr in 80 Ländern.

«Wir haben es ein wenig wie Elon Musk gehalten mit unseren Ankündigungen und Zielen»: Oliver und Merlin Ouboter. Foto: Reto Oeschger

Haben wegen der vielen Verzögerungen Leute ihre Microlino-Reservationen storniert?

Merlin Ouboter: Erstaunlicherweise waren es nur zwei oder drei, die das getan haben. Und es kommen immer noch neue Reservationen dazu.

Oliver Ouboter: Im Gegensatz zu Elon Musk bei Tesla haben wir entschieden, keine Anzahlungen zu verlangen. Sonst würden die Leute sicher nervöser reagieren.

Fürs Konkurrenzprodukt wurde kürzlich der Verkauf gestartet, ist Ihr Microlino inzwischen wenigstens fertig entwickelt?

Merlin Ouboter: Er war mal fertig entwickelt. Die Zulassungstests hat er vor zwei Jahren bestanden. Aber es zeigte sich, dass das Fahrzeug bei weitem nicht unseren Ansprüchen genügt.

Oliver Ouboter: Der Komfort war nicht gut, das Auto war nicht dicht, es zieht Luft rein. Und mit der starren Achse hinten kommt man vom Fahrverhalten her irgendwann ans Limit.

Der Microlino ist ein Lifestyle-Produkt, er zielt auf den Fun-Faktor – muss Mobilität heute überhaupt noch Fun sein?

Oliver Ouboter:Natürlich wollen wir, dass die Leute auf den Microlino abfahren. Wenn wir damit Leute ansprechen, die sonst skeptisch sind gegenüber Elektroautos, ist unser Ziel erreicht. Merlin Ouboter: Man muss sehen, dass der globale Marktanteil von SUV auf 40 Prozent gestiegen ist. Das sind die Leute, die sich problemlos einen Microlino leisten können, als Zweit- oder Drittauto. Dann lassen sie ihren SUV für kurze Strecken zu Hause und merken so bald, dass Elektroautos gar nicht so schlecht sind. Oliver Ouboter: Ein harter Umstieg ist für viele schwierig. Der Microlino soll Leuten, die zögern, den Erstkontakt mit der Elektromobilität erleichtern.

Als Einstiegsdroge sozusagen?

Oliver Ouboter: Genau.

«Ich rechne damit, dass die Stadt in Zukunft zur autofreien Zone wird.»Oliver Ouboter

Braucht es für die Städte der Zukunft noch solche City-Autos?

Oliver Ouboter: Die Städte werden immer Auto-unfreundlicher, und das ist auch gut so, ganz ehrlich. Wir wollten aber ein Fahrzeug machen, dass jene Vorzüge eines Autos hat, die andere Verkehrsmittel, wie Tram oder Scooter, nicht bieten: Freiheit und Individualität, Wetterschutz, Laderaum. All das wollten wir so umweltfreundlich wie möglich verpacken.

Dennoch finden Sie es gut, wenn Städte wie Zürich das Autofahren einschränken?

Merlin Ouboter: Die Frage ist: Muss wirklich jeder mit dem Auto in die Stadt reinfahren, um dort shoppen zu gehen? Für mich ist die Antwort klar: In der Innenstadt hat das Auto nichts mehr verloren, auch wegen der Lebensqualität.

Oliver Ouboter: Denken Sie an die vierspurige Strasse, die vom Bürkliplatz dem See entlangführt. Eine wunderschöne Lage, aber da sind keine Läden, ist kein Leben, gar nichts. Das ist furchtbar. Das Auto hat zu viel Platz in den Städten, auch weil stark lobbyiert wurde.

Wir dachten, der Microlino sei für urbane Mobilität gedacht?

Merlin Ouboter: Ja, aber damit meinen wir, um zum Beispiel von hier, in Küsnacht, bis zum Stadtrand zu fahren. Dort steige ich auf den Scooter um. Ich rechne damit, dass die Stadt in Zukunft zur autofreien Zone wird. Aber darum herum wird es einen zweiten Ring geben, wo die Leute hoffentlich nur mit kleinen Elektroautos unterwegs sind.

Dann geben Sie den Grünen also recht, die keine bessere Infrastruktur für E-Autos in der Stadt wollen, sondern gar keine Autos?

Merlin Ouboter: Wer in der Stadt lebt, ist mit einem Velo oder einem E-Scooter besser bedient. Die Leute dort kaufen auch gar keine Autos mehr, das sehen wir anhand unserer Reservationen. Trotzdem wäre ein bisschen bessere Infrastruktur schön. Ladestationen in den Parkhäusern zum Beispiel sind ein Must.

Oliver Ouboter: Die Städte haben viel Einfluss darauf, was ein attraktives Mobilitätsangebot ist. Ich bin zum Beispiel ein starker Verfechter davon, auf allen Strassen in der Stadt Tempo 30 einzuführen.

Warum?

Oliver Ouboter: Dadurch werden die Strassen attraktiver für Velos, E-Scooter und andere kleine Fahrzeuge. Und dadurch weniger gefährlich. Wenn mich ein Auto mit 50 km/h erfasst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, bei 48 Prozent. Bei Tempo 30 liegt sie unter 5 Prozent – das ist schon krass. Die Städte müssen ihre Aufgabe wahrnehmen und den Umstieg auf kleinere Fahrzeuge fördern.

Zürich tut das bereits.

Merlin Ouboter: Ja, aber Barcelona geht zum Beispiel noch weiter. Dort werden ganze Blocks zusammengefasst, in denen man zu Fuss gehen oder das Velo nehmen muss, Autos dürfen nur darum herum fahren. So etwas wäre auch in Zürich denkbar. Es hat sich gezeigt, dass die Leute dann mehr rausgehen und dass dadurch auch der Detailhandel wieder mehr Umsatz macht. Wer im Auto sitzt, konsumiert nichts – ausser Platz. In Tokio sperren sie am Sonntag eine riesige Strasse. Der Effekt ist unglaublich: Die Leute holen Sonnenschirme und Stühle raus.

Oliver Ouboter: Ich teile die Meinung von ZHAW-Mobilitätsexperte Thomas Sauter-Servaes: Man sollte viel mehr einfach ausprobieren. Macht mal die Quaibrücke autofrei für eine Woche.

Was läuft bei uns punkto Mobilität falsch?

Oliver Ouboter: Ich habe gehört, dass man jetzt XXL-Parkplätze aufmalt, weil die heutigen grossen Schlitten nicht mehr auf die alten Parkfelder passen. Das ist Blödsinn, so schafft man nur Anreize, sich solche Autos zu kaufen. Warum nicht einen Teil der Parkplätze kleiner machen, sodass man nur noch mit einem Kleinwagen reinpasst?

Merlin Ouboter: Es laufen aber auch Dinge richtig. Ich bin mega stolz darauf, dass die Schweiz schon früh ein richtiges E-Scooter-Gesetz hatte. Da sind wir vorne dabei.