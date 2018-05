Der Ruf von Dignitas steht auf dem Spiel

Ist es Absicht, ist es Zufall? Gestern erinnerte die Sterbehilfeorganisation «Dignitas – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben» an ihren turbulenten Start vor exakt zwanzig Jahren. «Kreativität, Engagement und ein immenses gesellschaftspolitisches, juristisches und medizinisches Know-how» hätten Dignitas «zu einer einzigartigen Organisation» gemacht, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Moralisch besonders verwerfliche Bereicherung»

Heute, am Tag nach dem Jubiläum, muss sich ihr Gründer und Generalsekretär, Ludwig A. Minelli, vor dem Bezirksgericht Uster gegen einen Vorwurf wehren, der - würde er schliesslich in einem rechtskräftigen Urteil stehen - dem Verein den schwerstmöglichen Imageschaden zufügen würde.

Beim assistierten Suizid einer 81-jährigen schmerzgeplagten und lebensmüden, aber nicht terminal erkrankten Frau habe Minelli im Jahre 2003 «überwiegend aus eigennützigen Motiven heraus» gehandelt. Und zwar dadurch, dass «er für sich und für den von ihm gegründeten Verein eine in moralischer Hinsicht besonders verwerfliche Bereicherung anstrebte». So steht es in der Anklageschrift.

Die 81-Jährige habe dem Verein über 100'000 Franken zukommen lassen, wobei sich die Bemühungen im Zusammenhang mit der Sterbebegleitung auf lediglich 6171.40 Franken summiert hätten. Die Urne mit ihren sterblichen Überreste haber er nicht im Grab ihres Gatten in Deutschland beisetzen lassen, sondern in den Zürichsee geworfen.

Vorwürfe «haltlos und nicht nachvollziehbar»

Auch in einem zweiten Fall aus dem Jahre 2010, für den Minelli nicht nur wegen Beihilfe zum Selbstmord, sondern auch wegen Wuchers angeklagt ist, soll der mittlerweile 85-jährige Rechtsanwalt zwei aus Deutschland stammenden Frauen, Mutter und Tochter, 22'200 Franken in Rechnung gestellt haben, obwohl die effektiven Kosten für die Suizidbegleitung nur 10'400 Franken betragen hätten.

Die geforderten Summe habe die erbrachte Leistung um über 110 Prozent überschritten, womit Minelli «mutwillig in grober Weise gegen die Massstäbe des anständigen Verkehrs» verstossen habe. Die beiden Frauen hätten die stark überhöhten Rechnungen nur bezahlt, weil sie aufgrund ihres desolaten gesundheitlichen Zustandes und ihrer Lebensmüdigkeit sowie mangels anderer ersichtlichen Alternativen für eine schmerzlose und kontrollierte Selbsttötung in einer absoluten und existenziellen Ausnahmesituation befunden hätten.

Heute wird Ludwig A. Minelli und/oder sein Verteidiger vor Gericht zu den Vorwürfen Stellung nehmen können. Nach Bekanntwerden der Anklageschrift hatte Dignitas in einer Medienmitteilung wissen lassen, dass der Verein die gegen seinen Generalsekretär erhobenen Vorwürfe als «haltlos und nicht nachvollziehbar» betrachte. (Tages-Anzeiger)