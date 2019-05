Der Vierkampf um das Spital

Die Leserbriefspalten des «Anzeigers Bezirk Affoltern» quellen seit Wochen über, und es fallen Begriffe wie Brexit und Fake News. So tief gespalten war das Säuliamt wohl seit der N4-Abstimmung nicht mehr. Es geht um Sein oder Nichtsein des Spitals Affoltern. Es geht um Geld, es geht um Arbeitsplätze – und es geht vor allem um Emotionen: Hier wurden meine Kinder geboren! Ohne unser Spital wäre meine Lungenembolie nicht so glimpflich verlaufen ...

Der Affoltemer Stadtpräsident Clemens Grötsch hält dagegen: «Die Bürger haben das Spital bereits abgewählt.» Mit den Füssen. Tatsächlich lässt sich nur etwa ein Drittel der Ämtler in ihrem Spital behandeln, wenn es ernst gilt. Der Stadtrat von Affoltern hat sich dezidiert gegen den Erhalt des Spitals ausgesprochen. Die vormalige langjährige Gemeindepräsidentin des Bezirkshauptortes, Irene Enderli, und der in der Region stark verankerte ehemalige SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi plädieren dagegen für ein Ja zum Spital.

Komplizierte Ausgangslage

Die Stimmbevölkerung muss am 19. Mai gleich drei Fragen beantworten: Will sie den Zweckverband Spital Affoltern auflösen? Will sie für den Bereich Langzeitpflege eine Interkommunale Anstalt (IKA) gründen? Und will sie für das Akutspital eine gemeinnützige Spital AG bilden? Erschwerend kommt hinzu, dass völlig unklar ist, ob es das kleinste Akutspital des Kantons 2022 wieder auf die Spitalliste schafft. Für die medizinische Grundversorgung sei es nicht nötig, vermeldete Anfang April der Regierungsrat. Wasser auf die Mühlen der Gegner. Doch die Befürworter lassen sich davon nicht entmutigen. Jetzt erst recht: Flucht nach vorn. Man wolle sich nicht vorzeitig aus dem Spiel nehmen.

Stefan Gyseler, Präsident der Spitalbetriebskommission, sagt: «Wir brauchen die Spital AG, damit wir eine Institution haben, um überhaupt die Gesuche für die Leistungsaufträge bei der Gesundheitsdirektion einreichen zu können.» Die Diskussionen verlaufen zuweilen hitzig, die Übersicht zu behalten, ist schwierig. Doch sind vier Fraktionen auszumachen.

Bauchgefühl und Risiken

Die Gegner des Spitals plädieren für ein Ja zur Auflösung des Zweckverbandes und für zweimal Nein zu den Nachfolgeorganisationen. Zu dieser Fraktion gehören vor allem amtierende Gemeinderäte – und einige ehemalige. Sie argumentieren vor allem mit finanziellen Risiken, die ein Weiterführen des Spitals mit sich bringe. Sie wollen Tabula rasa machen.

Bertram Thurnherr, ehemaliges Mitglied der Betriebskommission, gehört zu den prägnantesten Stimmen dieser Gruppe. Er spricht von «unausgegorenen Vorlagen», «fehlender Managerkompetenz» und der grossen Gefahr von «Fehlinvestitionen». Tatsächlich ist das Spital sanierungsbedürftig. Soll es weiterbestehen, muss ein Neubau geplant und vom Volk bewilligt werden.

Den Gegenpol bilden die Dreimal-Ja-Sager. Sie wollen «ihrem Spital» wenigstens eine Chance geben. So sieht der in Affoltern praktizierende Hausarzt Philippe Luchsinger durchaus reale Chancen für einen Verbleib des Spitals auf der Spitalliste – bei einer klugen Neuausrichtung. Diese sei in Arbeit. Dabei will man sich unter anderem auf die Akutgeriatrie und die Palliativstation stützen, zwei Bereiche, in denen das Spital Affoltern einen über die Region hinaus guten Ruf hat. «Ohne Akutspital können diese Bereiche aber gar nicht weitergeführt werden, da sie zwingend an ein Akutspital gebunden sind», warnt Luchsinger. Und mit ihm die Ärzteschaft des Bezirks, die sich einstimmig für dreimal Ja ausgesprochen hat.

Diese Parole wird in den Leserbriefen weitaus am häufigsten vertreten. Auch ein Augenschein vor Ort zeigt: Auf Plakaten wird fast ausschliesslich dafür geworben. Das hat auch mit dem stark emotionalen Aspekt dieser Abstimmung zu tun. Bei den Argumenten der Befürworter schwingt viel Bauchgefühl mit, was Luchsinger nicht abstreitet. Diese emotionale Bindung spüren auch viele Hausärzte, die eng mit dem Spital zusammenarbeiten. «Die meisten von uns haben einst dort gearbeitet und wurden von der dortigen Kultur geprägt, die stark auf eine ganzheitliche Medizin ausgerichtet ist.» Wenn das Spital verschwinde, gehe auch diese verloren. Und mit ihm der Nachwuchs an Hausärzten. Kommt hinzu: Das Spital ist der grösste Arbeitgeber in der Region.

Spital Nein, Langzeitpflege Ja: Vorab die Behörden der kleineren Gemeinden sprechen sich für eine IKA Langzeitpflege aus. Seit 2012 müssen die Gemeinden dafür sorgen, dass für ihre Einwohner genügend Plätze in der Langzeitpflege vorhanden sind. Die meisten kleinen Gemeinden können das nicht allein stemmen. In den Leserbriefen ist daher von einer Entsolidarisierung die Rede, ein Vorwurf, der vorab in Richtung Affoltern zielt.

Wer gewinnt?

Schliesslich gibt es noch eine schwer einzuschätzende Gruppe, die sogar die Auflösung des Zweckverbandes ablehnt und somit dreimal Nein sagt. Sie wird angeführt von jenem Kreis um den streitbaren Hans Roggweiler, der bereits Katalisator der Querelen um die ehemalige Betriebskommission und den einstigen Spitaldirektor war, welche die Spitalverantwortlichen jahrelang in Beschlag nahmen. Das Hauptargument hier lautet: Durch die Auflösung des Zweckverbandes beschneide die Bevölkerung sich das Mitspracherecht.

Wer wird nun am 19. Mai obsiegen? Selbst Kenner der Region antworten mit Schulterzucken. Von den Parteiparolen her sollte es eine klare Sache sein: Abgesehen von der FDP, sagen alle Bezirksparteien dreimal Ja. Allerdings haben die Befürworter stärker mobilisiert – insbesondere in Gemeinden, in denen sich die Regierung gegen das Spital ausgesprochen hat. Ob das bei der anonymen Urnenabstimmung ebenso funktioniert, ist fraglich. Die Pro-Spital-Fraktion dürfte unter den Alteingesessenen stark sein, bei den Neuzuzügern aber wird die emotionale Bindung weniger ins Gewicht fallen. Und von ihnen gibt es unterdessen ziemlich viele, auch im Säuliamt.

Grosse haben mehr Gewicht

Hinzu kommt die komplizierte Gewichtung der Stimmen: Man hat sich auf ein Quorum festgelegt: 75 Prozent bei der Spital AG, 60 Prozent bei der IKA Langzeitpflege. Die Prozentzahlen beziehen sich aber nicht auf die Anzahl Stimmen, sondern auf die Beteiligungsanteile der jeweiligen Gemeinde. Bei der grössten Gemeinde, Affoltern, sind dies gut 22 Prozent, bei der kleinsten, Maschwanden, 1,35 Prozent.

Sagen nun 50,1 Prozent der Affoltemer Stimmberechtigten Nein zum Spital, ergibt dies22 Prozentpunkte, was bereits ein Vorentscheid ist. Auch können etwa Wettswil (11,5%), Stallikon (7,5%) und Mettmenstetten (8,45%) die Vorlage im Alleingang kippen. Einfacher ist es bei der Auflösung des Zweckverbandes – doch nicht berechenbarer: Eine Gemeinde, die Nein sagt, reicht, um die sofortige Auflösung platzen zu lassen.

(Tages-Anzeiger)