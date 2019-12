Deutscher Tourist belästigt Winterthurerinnen sexuell

Am Dienstagabend um 20 Uhr sind zwei Passantinnen an der Schaffhauserstrase in Winterthur von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Dies meldeten sie der Polizei, welche kurz darauf in der Nähe einen 48-jährigen Touristen aus Deutschland festnahmen. Es stellte sich heraus, dass er bereits wegen ähnlicher Delikte zur Verhaftung ausgeschrieben war, meldet die Stadtpolizei Winterthur.

Der Mann wird verdächtigt, am gleichen Tag weitere Frauen oder Mädchen sexuell angegangen zu haben. Insbesondere bestünden gemäss Polizeiangaben Hinweise darauf, dass der 48-Jährige am selben Abend im Coop-City beim Winterthurer Hauptbahnhof junge Frauen angefasst und belästigt hat.

In Tarnkleidern der Bundeswehr

Der Täter war auffällig gekleidet. Er trug einen beigen Mantel, darunter Tarnkleider der deutschen Armee und einen grösseren Militär-Rucksack.