Dichtung und Wahrheit – wie uns Bauprojekte verkauft werden

Der Kampf um den Zürcher Rosengarten ist ein Kampf der Bilder. Bilder davon, wie es dort in Zukunft einmal aussieht, wenn ein Tunnel den Autoverkehr verschluckt und ihn kurz vor der Hardbrücke wieder ausspuckt. Die Gegner des Milliardenvorhabens, über das am 9. Februar abgestimmt wird, setzen alles darauf und versuchen die Bevölkerung mit Visualisierungen der Tunnelportale aufzurütteln.

Keine Generation liess sich so leicht Dinge verkaufen, die nicht existieren. Wir sind uns gewohnt, dass Schauspielerinnen auferstehen, die gestorben sind, reiten per Controller durch fotorealistische Fantasiewelten und eben: schauen uns Neubauten an, bevor überhaupt entschieden ist, ob diese je gebaut werden. Die Überzeugungskraft des computergenerierten Bildes ist ein Triumph der Rechenleistung – und eine Herausforderung fürs kritische Urteilsvermögen.

Früher musste einem niemand sagen, dass der Stadtrat übertreibt, wenn er verspricht, dass der neue Bahnhof «einzigartig» wird. Und keiner wäre damals auf die Idee gekommen, die stilisierte Architekturzeichnungen für etwas anderes als eine Projektion zu halten. Selbst dann nicht, wenn sie so perfekt waren wie diese hier:

Projektwerbung von 1970 fürs Hotel International in Zürich-Oerlikon, heute Swissôtel. Bild: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Heute wird man höchstens noch skeptisch, weil es auf diesen Bildern der Zukunft nie regnet und sich darauf so viele glückliche Menschen jeden Alters tummeln – wo doch in Realität tagsüber fast nur Rentner und Touristen unterwegs sind. Werden wir womöglich systematisch mit geschönten Fantasien verführt? Wir wollten es genauer wissen und haben die gebaute Realität von heute verglichen mit dem, was uns ursprünglich verkauft wurde.

Die Versuchsanlage ist ziemlich gnadenlos, denn wir haben den Ist-Zustand im Winter fotografiert. Das ist ein Vergleich, als würde man unserem Bewerbungsfoto jenes Gesicht entgegenhalten, das uns am Morgen aus dem Spiegel anschaut. Andererseits ist es nun mal ein Fakt, dass es uns auch am Morgen gibt, und dass die Bäume in unseren Breitengraden nicht das ganze Jahr über Blätter tragen.

Die 10 Objekte im Pinocchio-Rating:

– Letzigrund-Stadion

– Swissmill-Turm

– Greencity

– Europaallee

– Prime-Tower

– Freilager

– Sechseläutenplatz

– Vulcano

– Limmattalbahn

– Busbahnhof Winterthur



Letzigrund-Stadion

Dichtung: Wahrheit:

Versprochen wurde der Stadtzürcher Bevölkerung ein offen zugängliches Stadion, fast ein Quartierpark, umgeben von einem fast unsichtbaren Zaun aus feinen Lamellen. Man hätte es besser wissen müssen, waren doch auf den Visualisierungen sogar die Trams transparent. Tatsächlich gab es dann eine permanent verschlossene Anlage, zum Teil mit massiven, rostigen Stahlplatten verbarrikadiert. Das eine hat mit der Sicherheit zu tun, das andere mit zusätzlich eingebauten Verpflegungsständen. Ebenfalls auffällig: Das schwebende Dach wirkt in Realität dunkler und schwerer. Für diese Enttäuschung vergeben wir vier Pinocchios.

Fazit:

Swissmill-Turm

Dichtung: Wahrheit:

Über diesen Turm hört man viele Zürcherinnen und Zürcher gerne lästern: «Hätte ich damals gewusst, zu was ich da Ja sage...» Die einzige Antwort darauf ist: Man hätte es wissen können, denn die Visualisierung kam der heutigen Realität nah. Wenn die Sonne scheint, stimmt sogar die Farbe. Einzig die vertikalen Rillen, die den Turm strukturieren, sind weniger sichtbar als versprochen.

Fazit:

Greencity

Dichtung: Wahrheit:

Dieses neue Quartier auf einem alten Industrieareal im Süden der Stadt Zürich hat sich ein gutes Stück näher an den Fabrikkanal gekuschelt als erwartet. Darum gibt es da jetzt mehr Häuserfront und mehr Schattenwurf, aber weniger Park – ein Stück weiter gibt es immerhin ein paar Bäume auf einem Kiesplatz. Der Kanal selbst ist auf die halbe Breite geschrumpft, und die Treppe zum Wasser sucht man vergebens. Hier wird man auch im Sommer kaum jemanden gemütlich die Füsse baden sehen – dafür sorgt ein durchgehender Maschendrahtzaun.

Fazit:

Europaallee

Dichtung:

Wahrheit:

Die Europaallee mag als neuer Zürcher Stadtteil umstritten sein, aber ein Etikettenschwindel ist sie nicht. Zumindest, wenn das Wasserspiel diesen Frühling in Betrieb geht, damit sich die schiefe Ebene aus schwarzem Asphalt in einen Teich verwandelt. Und wenn sich die vor einem Jahr gepflanzten Ginko-Bäume als so robust erweisen wie erwartet, damit ihre Blätter erst im Herbst gelb werden. Dann könnte es auf dem auf dem zentralen Gustav-Gull-Platz eines milden Tages tatsächlich mal so aussehen wie versprochen.

Fazit:

Prime-Tower

Dichtung:

Wahrheit:

Ganz wie versprochen sieht das liebste Hochhaus der Zürcherinnen und Zürcher heute ja nicht aus (lesen Sie hier mehr über die besten Hochhäuser). Wo sind die vorspringenden Elemente geblieben, die über die ganze Fassade verteilt waren? Wo die unterschiedlich hellen Fensterbänder? Allerdings tut die Beruhigung dem Turm gut. Und dass er nicht so stumpf und metallen erscheint, sondern sich die Wolken in Wirklichkeit auf seinen Glasflächen spiegeln, ist ebenfalls ein Gewinn. Alles in allem also eine Enttäuschung der positiven Art. Vor allem auch, weil dieses gewaltige Gebäude auf den Visualisierungen nicht leichter gemacht wurde, als es tatsächlich wirkt.

Fazit:

Freilager

Dichtung:

Wahrheit:

Diese Grossüberbauung in Zürich-Albisrieden sieht heute tatsächlich fast so aus, wie angekündigt. Sofern man über das fürs Gemüt nicht unwesentliche Detail hinwegsehen mag, dass die offen ab Harrasse verkaufte Bio-Äpfel, die orientalisch anmutende Kleiderauslage und die vielen Flaneure vermutlich eine Fantasie bleiben werden.

Fazit:

Sechseläutenplatz

Dichtung:

Wahrheit:

Ein fieser Vergleich, zugegeben. Andererseits ist es nun mal so, dass dieser Platz die Hälfte des Jahres nicht so zu sehen ist, wie er versprochen wurde, sondern verstellt mit Marktständen, Zirkuszelten und dergleichen. Die Wirkung des Platzes ist selbst dann eine andere, wenn er leer ist, denn die zwei Bauminseln im Hintergrund wurden in Realität an den Rand gedrängt. Überhaupt bekunden die Bäume auf dem Platz grösste Mühe, so üppig zu grünen wie gewünscht – die Hälfte ist letztes Jahr abgestorben.

Fazit:

Vulcano

Dichtung:

Wahrheit:

Die drei Vulcano-Türme hinter dem Bahnhof Zürich-Altstetten funkeln in Realität noch eine Spur mehr, als wären sie aus einem Obsidian gehauen. Sonst gibt es hier aber nichts auszusetzen.

Fazit:

Limmattalbahn in Schlieren

Dichtung:

Wahrheit:

Wagen wir eine Schritt über die Zürcher Stadtgrenze hinaus nach Schlieren. Für den Verkauf der Limmattalbahn wurde hier getrickst: Auf der Visualisierung geht eine zauberhafte Illumination vom Boden aus, als strahle der Asphalt vor Freude über das Tram. Abgesehen davon, sieht diese Haltestelle aus, wie versprochen. Nur die Pfeiler sind nach unten hin noch etwas wuchtiger geworden.

Fazit:

Busbahnhof Winterthur

Dichtung:

Wahrheit:

Zum Schluss noch ein Blick nach Winterhur: Das Pilzdach über dem Busbahnhof sieht in der Nacht – oh Wunder! – sogar noch etwas schwereloser aus als prognostiziert.

Fazit: