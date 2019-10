«Die Golf-Mitgliedschaft war ein Goodie»

Nach jahrelangen Ermittlungen läuft seit heute Mittwochmorgen der auf zwei Tage angelegte Prozess gegen Heinrich Schifferle, seines Zeichens Ex-Siska-Chef und amtierender Schweizer Fussball-Liga-Präsident. Schifferle wird von der Siska ungetreue Geschäftsbesorgung in mehreren Fällen vorgeworfen. Er soll sich bis zu seiner Entlassung 2014 auf Firmenkosten bereichert haben.

Heinrich Schifferle erschien kurz vor acht Uhr mit seinem Anwalt Peter Bettoni vor dem Bezirksgericht Winterthur. Neben mehreren Medienvertretern und Zuschauern wohnt auch Siska-Präsident Günter Heuberger dem Prozess bei. Schifferle wurde zuerst zu seiner Person befragt. Er arbeite als Fussball-Liga-Präsident noch zu circa 50 Prozent, sagte er gegenüber den drei Richtern.

Stillschweigevereinbarung

Schifferle weist auch vor Gericht alle Vorwürfe vehement zurück. Dass er für sich und seine Frau beispielsweise auf Firmenkosten im Golfclub Lipperswil Mitglied war, erklärt Schifferle mit einer Abmachung mit Robert Heuberger, dem mittlerweile 97-jährigen Gründer der Siska. Das finanzierte Golfen sei ein «goodie» gewesen. «Ich hätte nie etwas gemacht, das nicht im Sinne von Robert Heuberger gewesen wäre.»

Hier war Schifferle auf Firmenkosten Mitglied: Der Golfclub Lipperswil. Bild: PD

Entlassen wurde Schifferle von Robert Heubergers Sohn, dem heutigen Siska-Präsidenten Günter Heuberger, der auch die Top-Medien besitzt. Nach einem Vorwürfe-Pingpong in der Öffentlichkeit haben Heuberger und Schifferle im Jahr 2015 eine Stillschweigevereinbarung geschlossen und sich bis zum Prozess nicht mehr zum Fall geäussert.

Anklage will auch Freisprüche

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte ist 21 Seiten stark und beinhaltet zahlreiche Vorwürfe, wie sich Schifferle genau Vorteile verschafft haben soll. Beispielsweise habe er auf Firmenkosten sein Haus umgebaut, kann man darin lesen.

Speziell ist jedoch, dass die Staatsanwaltschaft selber in fünf von acht Punkten einen Freispruch fordert. Was kurios klingt, kommt im juristischen Alltag ab und zu vor: Die Staatsanwaltschaft glaubt zwar nicht an das Vorliegen einer Straftat, erhebt aber dennoch eine umfassende Anklage, um eine richterliche Beurteilung zu ermöglichen.

Langwierige Ermittlungen

Das entspricht auch dem Hin und Her, welches die Ermittlungen der letzten Jahre geprägt hat. So wurden Teile des Verfahrens rechtskräftig eingestellt. In Bezug auf weitere Vorwürfe wollte die Staatsanwaltschaft zweimal einen Teil des Verfahrens einstellen, wurde aber jeweils vom kantonalen Obergericht zurückgepfiffen. Einen Schuldspruch gegen Heinrich Schifferle fordert die Staatsanwaltschaft nun in den folgenden drei Punkten:

Schifferle soll private Treibstoffrechnungen über die Siska verrechnet haben. Die Anklage listet über einen Zeitraum von einem Jahrimmerwiederkleinere und grössere Diesel- und Benzinbezüge auf. Der Totalbetrag: 2240 Franken. Die Bezüge seien «nicht geschäftlich begründet» gewesen und seien mit einer Bereicherungsabsicht getätigt worden, schreibt die Zürcher Staatsanwaltschaft.

Der Beschuldigte habe mit Siska-Geldern mehrmals seine private Motorfahrzeugversicherung und auch ein sogenanntes Car Cover, also eine Autoschutzdecke, für seinen Aston Martin bezahlt. Der Siska Heuberger Holding AG sei so ein Schaden von 9000 Franken entstanden.

Zudem habe Schifferle Siska-Personal für private Zwecke eingesetzt. Offenbar bestand zwischen Schifferle und seinem Zahnarzt ein Deal: Als Gegenleistung für private zahnärztliche Untersuchungen führte Schifferle die Buchhaltung einer Winterthurer Zahnarztpraxis. Über elf Jahre hinweg soll Schifferle für seinen Teil der Abmachung allerdings einen Mitarbeiter der Siska eingespannt haben. Pro Jahr habe der Arbeitsaufwand für diesen Mitarbeiter 32 bis 35 Stunden betragen. Der geschätzte Schaden für die Siska: 33 000 Franken. Die angestrebte Verurteilung würde also auf einer totalen Schadenssumme von knapp 45 000 Franken basieren, dafür wird eine bedingte Geldstrafe von 194 000 Franken beantragt. Die Siska fordert zudem einen Schadenersatz von gut 210 00 Franken.

Das Urteil wird frühestens am Donnerstagnachmittag erwartet.