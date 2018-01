«Die Kinder sind in einem riesigen Dilemma»

Sie vermitteln in Fällen von Kindesentführung, und das schon seit 14 Jahren. Gibt es ein Muster?

Es lassen sich grob zwei Muster ausmachen. Das erste: Kinder werden aus dem Ausland in die Schweiz entführt, in der Regel von Schweizer Müttern, die in ihr Heimatland zurückkehren. Oft ist eine Form von häuslicher Gewalt im Spiel, der Leidensdruck der Mütter ist gross. Beim zweiten Muster geht es um Kinder, die von ihren Vätern in maghrebinische oder islamische Länder entführt und von ihren Müttern getrennt werden.

Welcher Fall ist schwieriger?

Es ist in beiden Fällen schwierig, die beste Lösung für die Kinder zu finden – und das ist immer unser Ziel. Im zweiten Fall gibt es keine Rechtshilfe durch den Staat, weil die meisten afrikanischen und asiatischen Länder das Haager Übereinkommen zu Kindesentführungen nicht unterzeichnet haben. Gemäss dem Haager Abkommen sollen die Kinder zurückgehen in das Land, in dem sie vor der Entführung wohnhaft waren. Das ist allerdings nicht in jedem Fall das Beste für das Kind.

Vor einigen Jahren hat in Zürich der Fall Wood, in dem das Obergericht die Rückführung zweier Kinder nach Australien anordnete, für öffentliche Empörung gesorgt. Das Gericht geriet massiv in die Kritik. Inzwischen gibt es ein neues Gesetz, das die Stellung der Kinder stärkte. Ist deren Situation heute besser?

Die Gerichte anerkennen, dass der Kindeswille wichtig ist. Doch es ist schwierig, weil die Kinder in einem riesigen Dilemma sind, zwischen Mutter und Vater stehen. Wenn zum Beispiel Kinder nach Algerien entführt werden, geht es ihnen dort unter Umständen nach einigen Monaten gut, sie haben sich an die neue Situation gewöhnt. Die Kinder sollen deshalb nicht entscheiden müssen; damit wären sie überfordert. Wichtig ist aber, dass sie einen Anwalt haben, der ihre ­Interessen vertritt.

Ein Problem ist, dass die Verfahren lange dauern.

Das ist heute zwar etwas besser, aber es dauert noch immer zu lange. Wenn ein Fall bis ans Bundesgericht gezogen wird, ist ein Jahr rasch vorbei, und das ist aus Sicht des Kindes eine sehr lange Zeit. Natürlich sollte man die Fälle legal regeln. Wir vom internationalen Sozialdienst versuchen aber bei allen Entführungen immer zuerst zu verhandeln. Wir ver­suchen, in einer Mediation die Beweggründe von Vater und Mutter zu verstehen und die Eltern zu einem gemeinsamen Entscheid zu führen.

Gelingen Lösungen?

Ja – wenn auch nicht in jedem Fall das Beste für das Kind herausschaut, sondern manchmal nur das Machbare.

Wer schaltet Sie ein?

Die betroffenen Eltern, Jugendämter, die Kesb.

Um wie viele Fälle kümmert sich Ihre Organisation?

2016 waren es 75, darunter auch noch solche aus dem Vorjahr. Neue Fälle von Kindesentführungen gibt es in der Schweiz jährlich zwischen 50 und 100. Die Statistik des Bundesamtes für Justiz ist mit Vorsicht zu lesen, denn dort sind nur Fälle aus Ländern registriert, die beim Haager Abkommen mitmachen. Nicht erfasst sind Kinder in Algerien, Ägypten, Libanon, Tunesien usw. Die Dunkelziffer ist gross. Auch die «Täter»-Statistik des Bundes ist verzerrt: Sie weist mehr Frauen aus, während laut unserer Statistik etwa gleich viele Männer wie Frauen ihre Kinder entführen.

Nehmen Entführungen zu?

In den letzten Jahren ist die Zahl der Fälle leicht gestiegen. (Tages-Anzeiger)