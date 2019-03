Die Panaschierkönige vom Dienst

Im Säuliamt kennen ihn alle: Daniel Sommer, wohnhaft in Affoltern am Albis, hat im hübschen Rifferswil eine kleine Schreinerei mit fünf Angestellten. Zudem engagiert sich Sommer im Gewerbe und in Vereinen. Das Resultat: Er ist Zürcher Panaschierkönig 2019. Und das, obwohl er erst seit vier Jahren im Parlament sitzt und bei der kleinen EVP politisiert.

Letzteres scheint allerdings ein Vorteil zu sein. Denn die Panaschierkönigin 2007 und 2011 war Lisette Müller, ebenfalls von der EVP und ebenfalls aus dem Bezirk Affoltern. Müller wurde allerdings 2011 abgewählt – und dies als Königin. 2015 hatte Martin Farner (FDP) aus Oberstammheim im Norden des Kantons am besten auf fremden Wahlzetteln abgeschnitten – immer gemessen an der Zahl listenfremder Wahlzettel im Wahlkreis.

Farner schnitt auch diese Jahr gut ab, wurde aber auf Rang 5 verwiesen. Hinter Sommer kamen dieses Jahr drei Grüne: Robert Brunner, Urgestein aus Steinmaur, Martin Neukom, Neo-Regierungsrat aus Winterthur, und Kathy Steiner aus Zürich-Unterstrass sind über die Parteigrenzen hinweg beliebt.

Stimmen aus allen Ecken

Daniel Sommer hat über 1500 Panaschierstimmen erhalten, und zwar querbeet. Am meisten gab es von der SP-Anhängerschaft (367), dicht gefolgt von jener der GLP (365), der SVP (265), den Grünen (200) und der FDP (186).

Zum Vergleich: Am zweitbesten von der Affoltemer EVP schnitt Werner Schneebeli mit weit unter 200 Panaschierstimmen ab. Und der Bestgewählte aus dem Bezirk, Martin Haab (SVP), erhielt knapp 450 panaschierte Stimmen. Ronald Alder (GLP) kam auf über 900 Fremdstimmen, Hannah Pfalzgraf (SP) als Jüngste auf knapp 800. Wie überall im Kanton zeigte sich, dass vor allem Linke, also SP und Grüne, einander Stimmen zuhalten.

Es sind denn auch meist Linke Panaschierkönige. In der Stadt Zürich war es beim letzten lokalen Wahlgang Andreas Kirstein (AL), bei den Nationalratswahlen Daniel Jositsch (SP) vor Bastien Girod (Grüne).

(Tages-Anzeiger)