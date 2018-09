Die Parkgebühren bröckeln

Zum Beispiel in Bachenbülach: Der Coop Megastore dort hat sich im Zusammenhang mit einem Umbau Ende 2003 verpflichtet, Parkgebühren zu erheben und einen Teil der Einnahmen für den Betrieb des Ortsbusses zur Verfügung zu stellen. Nicht ganz freiwillig. Der VCS hatte gegen die Baubewilligung Rekurs eingelegt, worauf der Grossverteiler einlenkte und mit dem Umweltverband eine Vereinbarung ­abschloss, die Teil der Baube­willigung ist. Seither sind die Parkplätze gebührenpflichtig. Theoretisch.

Tatsächlich stehen die Schran­ken seit langem offen. Anfangs hatte der Grossverteiler einen guten Grund dafür. Der Kanton baute letztes Jahr die Grenzstrasse, die das Einkaufsgebiet Bachenbülach–Bülach erschliesst, komplett um; der Fokus lag dabei auf der Kreuzung, die einerseits den Coop-Parkplatz, anderseits den Bülacher Teil des Einkaufsgebiets erschliesst. Der bisherige Kreisel hatte den Verkehr nicht mehr zu schlucken vermocht.

Der Umbau brachte eine komplizierte Umleitung und eine provisorische Zufahrt zum Coop mit sich. Aus Sicherheitsgründen liess Coop in Absprache mit dem Kanton und der Gemeinde in dieser Zeit die Schranken offen. Andernfalls hätte der Grossverteiler die Anlage umplatzieren müssen. Ende letzten Jahres war die Kreuzung fertig. Doch die Schran­ken waren nur für ein paar Tage zu, dann standen sie wieder offen. Das neue Lichtsignal war ungünstig programmiert, so- dass sich rasch ein Rückstau bildete. Nach einigem Tüfteln war das Problem Mitte Jahr gelöst. Aber nach einem kurzen Intermezzo sind die Schranken nun schon seit Wochen wieder offen.

«An Nichtkunden auf den eigenen Parkplätzen hat niemand Interesse.»Martin Keller, Gemeindeschreiber von Dietlikon

«Wir sind mit Coop deswegen immer wieder in Kontakt», sagt Gemeindepräsident Michael Biber (FDP). «Anscheinend ist die Anlage defekt, Ersatzteile gibt es keine mehr.» Grundsätzlich setze die Gemeinde Auflagen in der Baubewilligung stets durch, versichert Biber. In diesem Fall wäre das aber «völlig unverhältnismässig». Der Grund: Die Vereinbarung mit dem VCS läuft Ende Jahr aus. Zwar haben Bülach und Bachenbülach 2009 einen Gestaltungsplan über das Gebiet ­erlassen, der die Betriebe dort verpflichtet, ihre Parkplätze zu bewirtschaften. Aber diese Bestimmung greift erst bei Um- und Neubauten.

VCS als Geburtshelfer

Bachenbülach ist nicht die einzige Gemeinde, in der die Parkgebühren nun plötzlich wieder aufs Tapet kommen. Der VCS hat Anfang der Nullerjahre systematisch in allen Gemeinden gegen Baubewilligungen für Einkaufszentren rekurriert, wo keine Parkgebühren, zu viele Parkplätze oder eine ungenügende ÖV-Erschliessung vorgesehen waren. Im ganzen Kanton Zürich und der halben Schweiz schlossen Anbieter, neben Coop zum Beispiel auch Ikea, Vereinbarungen mit dem VCS, um lange Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden – fast immer mit einer Laufzeit von 15 Jahren. Oft enthielten die Vereinbarungen einen Passus, dass ein Teil der Gebühreneinnahmen dem öffentlichen Verkehr zugutekommt.

«Das war damals das Maximum, was mit den Bauherrschaften möglich war», sagt VCS-Geschäftsführerin Gabi Petri. Ziel der Vereinbarungen sei es gewesen, den Gemeinden und den Bauherren Rechtssicherheit zu verschaffen und Fehler zu vermeiden, die später schwer zu korrigieren gewesen wären. Anfang der Nullerjahre erlebten ­etliche Einkaufsgebiete einen plötzlichen Boom, der die Behörden überrumpelte. «Manche ­Gemeinden waren mit den umweltrechtlichen Vorgaben überfordert», sagt Petri. «Andere ­nahmen und nehmen Umweltrecht und Raumplanung schlicht nicht ernst.» Dass die Vereinbarungen von damals mancherorts ersatzlos auslaufen, beobachtet Petri mit einer gewissen Ernüchterung. Und nicht nur sie: Wegen der offenen Schranken in Bachenbülach hat Petri bereits Rückmeldungen erhalten. In der Pflicht sieht sie den VCS nicht mehr: «Wir haben den Gemeinden genügend Nachhilfe gegeben. Nun müssen die lokale Behörden ihre Verantwortung endlich wahrnehmen.»

Zweifel an der Wirkung

Dietlikon ist auch eine dieser Gemeinden, in denen der Umweltverband aktiv war. «Wir haben mehrere Betriebe, die eine solche Vereinbarung geschlossen haben, die jetzt ausläuft», sagt Gemeindeschreiber Martin Keller. Er glaubt aber nicht, dass dies ein Anlass für die Betriebe ist, auf die Gebühren zu verzichten: «Niemand hat ein Interesse an Nichtkunden auf den eigenen Parkplätzen.» Die Gemeinde selbst hat, ähnlich wie Bachenbülach und Bülach, im Jahr 2014 eine Gesamtplanung über die Einkaufszone verabschiedet. Parkgebühren sind darin nicht vorgeschrieben – obwohl Dietlikon einschlägige Erfahrungen mit verstopften Strassen hat.

Gemeindeschreiber Martin Keller und Bauvorstand Philipp Flach (SP) zweifeln am Sinn einer Gebührenpflicht. Keller glaubt nicht, dass Parkgebühren das Verkehrsaufkommen regulieren können. Und Flach argumentiert: «Wenn wir Gebühren vorschreiben, die eine Lenkungswirkung entfalten, dann fahren die Kunden einfach nach Deutschland weiter.» Beide verweisen auf ein Parkleitsystem, das die Gemeinde mit den Geschäften im Einkaufsgebiet betreibe: Dieses funktioniere gut, man habe die Verkehrsprobleme im Griff.

Anders sieht man die Sache in Affoltern am Albis. Auch hier schloss Coop einst eine Vereinbarung mit dem VCS, die schon 2012 ausgelaufen ist. Mittlerweile ist sie abgelöst worden; die Stadt betreibt auf dem Coop-Parkplatz eine Park-and-Ride-Anlage. Die Stadt ist zudem Miteigentümerin der Parkgarage. Sie kümmert sich um die Bewirtschaftung der Parkplätze und liefert dem Grossverteiler einen Teil der Parkgebühren ab. Die Stadt sei vom Sinn solcher Gebühren überzeugt, sagt Stadtschreiber Stefan Trottmann: «Wir schreiben sie in den Baubewilligungen regelmässig vor, und zwar ab der ersten Minute.» So etwa beim neuen Hornbach-Baumarkt. Dieser muss nicht nur Gebühren erheben, er erhielt auch die Auflage, ein Dosiersystem zur Verfügung zu stellen, damit nicht zu viele Kunden gleichzeitig aus dem Parkplatz ausfahren können.

Läden gegen Gebühren

Bleibt die Frage, wie sich die Grossverteiler selbst zu den Parkgebühren stellen. Und da scheinen die Gemeindevertreter zu optimistisch zu sein. Der Bachenbüler Gemeindepräsident Michael Biber sagt: «Die Einnahmen aus den Parkgebühren sind nicht zu unterschätzen. Coop wird sich sicher genau überlegen, ob er darauf verzichtet.» Nur hundert Meter neben dem Coop zeigt allerdings ein anderes Einkaufszentrum, die Parkallee, dass man sehr wohl auf Gebühren verzichten kann – obwohl die Parkplätze rundherum überall kostenpflichtig sind.

Fragt man bei den Grossverteilern selbst, klingt die Sache denn auch etwas anders, als dies die Gemeindevertreter gern hätten. Coop lässt lediglich verlauten, man halte sich an die kommunalen Vorgaben. Ikea-Sprecher Manuel Rotzinger sagt, das global geltende Ikea-Konzept sehe keine Parkgebühren vor. Er versichert zwar: «Wir haben hierzulande trotz der teilweise auslaufenden Verträge in absehbarer Zeit nicht vor, am Status quo etwas zu verändern.» Tatsache ist aber auch, dass Ikea und Coop Mitglied bei der Detail­handels-Interessenvereinigung Espace.mobilité sind, die sich deutlich gegen Parkgebühren ausspricht. Die Vereinigung, zu der auch Jumbo, Manor, Migros und Pfister gehören, stützt sich auf mehrere Studien, gemäss denen Parkgebühren das Verhalten der Kundschaft kaum beeinflussen können.

Bülach ist nicht zufrieden

Zurück nach Bachenbülach: Dort ist das letzte Wort in Sachen Parkgebühren wohl noch nicht gesprochen. Zum einen plant Coop, den Parkplatz samt Ausfahrt umzubauen und die Tankstelle, die heute vor dem Einkaufszentrum steht, zu verlegen. Noch liegt kein definitives Projekt vor, geschweige denn ein Baugesuch. Aber spätestens wenn es so weit ist, wird das Thema für die Gemeinde wieder aktuell. Zum anderen ist man ennet der Grenzstrasse, in Bülach, gar nicht erfreut über die Praxis des Nachbarn. Der Bülacher Bauvorstand Hanspeter Lienhart (SP) will deshalb mit Bachenbülach das Gespräch suchen: «Die Spiesse müssen für alle gleich lang sein. Wenn ein Player plötzlich ausschert, dann gerät das System aus dem Gleichgewicht.»

Problem Valet Parking

Auch Dietlikon spricht derzeit wieder über Gebühren. Hauptargument: Immer öfter stehen tagelang Autos in den Parkhäusern, deren Besitzer mit dem Flugzeug verreist sind. Anbieter von sogenannten Valet Parkings holen die Wagen direkt am Flughafen ab, parkieren sie ausserhalb und bringen sie auf die Rückkehr des Kunden zurück. Die teuren Flughafenparkhäuser konkurrenzieren, das will man in Dietlikon dann doch nicht. (Tages-Anzeiger)