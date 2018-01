Die Problembäume

Wer im Freien von orkanartigen Böen überrascht wird, macht automatisch einen weiten Bogen um Bäume. Zu Recht, wie die Schadensbilanz von Sturm Burglind zeigt: Auch wenn im Kanton Zürich anders als beim Orkan Lothar von 1999 diesmal nicht ganze Waldstücke umgeknickt wurden, melden die Forstämter aus allen Regionen zahlreiche umgestürzte Bäume.

Allerdings ist die Angst vor dem Baum im Sturm bei vielen Laien etwa so undifferenziert, als würde man beim Überqueren einer Weide keinen Unterschied machen zwischen einem Schaf und einem Stier. Viele fürchten sich bei Sturmwind vor allem vor wuchtigen, grossen Bäumen, weil diese in Bewegung besonders bedrohlich wirken.

Dieses Bauchgefühl täusche, sagt der Zürcher Forstingenieur Matthias Brunner, der im Auftrag von Privaten und Gemeinden Bäume überprüft. Schlanke Bäume sind ihm zufolge gefährlicher: Wenn die Höhe mehr als das Fünfzigfache des Stammdurchmessers betrage, steige das Risiko stark, dass der Stamm unter Druck breche. Ein Stamm von der Breite eines A4-Blattes mag also nur gut 10 Meter Baum zuverlässig tragen.

Achtung vor der Rottanne

Aufgrund der Erfahrungen bei Extremereignissen wie Lothar sind heute eine ganze Reihe weiterer Risikofaktoren bekannt. Laut einer Aufstellung der deutschen Forstwirtschafts-Plattform Waldwissen hängt die Standfestigkeit eines Baums in erster Linie von der Art ab. Bei Winterstürmen sind Nadelbäume naturgemäss gefährdeter als die kahlen Laubbäume, die kaum Angriffsfläche bieten.

Besonders oft geben Fichten nach, bei uns häufig Rottannen genannt. Der Forstingenieur Ernst Wegmann, Gründer der Fachzeitschrift «Zürcher Wald», führt dies darauf zurück, dass sie nur flache Wurzeln ausbilden und somit nicht tief im Boden verankert sind. Solche Bäume brechen im Sturm nicht, sondern werden entwurzelt und umgeworfen – mit Blick aufs Gefahrenpotenzial ist das aber einerlei.

Der flache Wurzelballen dieser umgeworfenen Fichte ist gut sichtbar. Bild: Wikipedia

Auch Weisstannen und die aus Nordamerika eingeführten Douglasien bergen laut Waldwissen bei Winterstürmen ein erhöhtes Risiko, weil sie mit ihren dichten Kronen viel Angriffsfläche bieten. Weil ihre Wurzeln aber tiefer reichen, werden sie seltener umgeworfen. Etwas widerstandsfähiger sind die durchlässigeren Föhren. Bei den Laubbäumen geben Eichen seltener nach als andere Arten, vor allem wenn sie noch jung sind.

Im Siedlungsgebiet zählt anderes

Generell gilt: Wo verschieden alte Bäume unterschiedlicher Höhe nebeneinander wachsen, sinkt das Risiko. Der Wind wird dadurch verwirbelt, die Last auf den einzelnen Baum nimmt ab. Umgekehrt lässt sich sagen: Bei Sturm in einem aufgeforsteten Waldstück zwischen lauter gleichaltrigen Rottannen zu spazieren, ist nicht zu empfehlen.

Solche Checklisten mögen draussen im Wald helfen. Baumexperte Brunner warnt aber, dass im Siedlungsgebiet andere Faktoren oft entscheidender sind als etwa der Wurzeltyp: Wenn eine Föhre zum Beispiel über einer Tiefgarage gepflanzt worden sei, könne sie ihre Wurzeln nicht in die Tiefe treiben. Hier liege es an den Baumbesitzern, gefährliche Bäume allenfalls zu fällen.

Von Auge erkennbare Risiken

Manchmal lässt sich von blossem Auge erkennen, dass ein Baum beim nächsten Sturm nachgeben könnte. Brunner erwähnt als Merkmal etwa den sogenannten Unglücksbalken: Das ist ein Stamm oder Ast, der gebogen ist wie ein Knie. Eine andere Schwachstelle entsteht dort, wo sich der Stamm beim Wachstum in V-Form gegabelt hat; Fachleute sprechen in diesem Fall von einer Druckzwiesel. An dieser Stelle reisst der Baum leicht ein. Besonders gefährlich ist das laut Brunner bei Buchen.

Beispiel für eine Druckzwiesel. Bild: Wikipedia

Gefahr droht auch, wenn ein Baum im Inneren verfault ist. Das ist laut Brunner von aussen nicht immer sichtbar, Pilze am Stamm können aber darauf hinweisen.

Auch am Tag eins nach Burglind ist das Risiko, das von Bäumen ausgeht, noch nicht gebannt. Mediensprecher Thomas Maag von der kantonalen Baudirektion weist darauf hin, dass beschädigte Stämme und Äste auch jetzt noch nachgeben könnten. Zudem seien die Forstarbeiter jetzt in den Wäldern am Aufräumen. Wo sie Strassen und Wege abgesperrt haben, müsse man sich dringend an solche Verbote halten. (Tages-Anzeiger)