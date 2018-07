Die Rot-weiss-Karierten unter uns

Letzten Mittwochabend tummelten sich überall in der Stadt Fans in rot-weiss karierten Leibchen. Viele von ihnen feierten im Gallery Club an der Talstrasse – nicht, weil es der Besitzer, Alen Skroce, ein Kroate, so wollte, sondern weil es sich so ergeben hat. Ihn freuts. «Wir sind alle stolz auf unsere Nationalmannschaft und feiern leidenschaftlich», sagt der 36-Jährige.

Anderntags sind die Fans aus dem Stadtbild verschwunden. Doch es gibt sie, die «Kockasti» (zu deutsch die Karierten).

Die Katholische Kroaten-Mission – 95 Prozent der Kroaten sind Katholiken – geht von 5000 Familien im Kanton aus. Laut Statistischem Jahrbuch der Stadt Zürich lebten im letzten Jahr rund 1500 kroatische Staatsbürger in Zürich. Die Zahl hat sich seit der Jahrtausendwende mehr als halbiert. Ein Teil der Kroaten kam in den 1960er- und 1970er-Jahren in die Schweiz, der Jugoslawienkrieg trieb vor 20 Jahren weitere Kroatinnen und Kroaten in die Flucht Richtung Schweiz. Heute sind viele von ihnen eingebürgert, die zweiten und dritten Generationen wachsen nach.

Bananko bei Grossverteilern

Spurensuche bei Goran Potkonjak. Der Architekturfotograf ist in Zagreb aufgewachsen und hat sich in Zürich während der letzten 15 Jahren als Gastgeber der Balkankaravan-Partys im Moods einen Namen gemacht. «Wir Kroaten sind eigentlich Schweizer», sagt er, «und gut integriert.» Deshalb seien seine Landsleute schwer zu finden.

Die Integration lässt sich auch anderswo festmachen. In der Stadt gibt es weder ein kroatisches Restaurant noch einen Laden mit eigenen Spezialitäten. Vegeta, die in Kroatien erfundene Streuwürze, das Nationalbier Karlovacka oder die Schokoladenbananen Bananko haben Schweizer Detailhändler längst ins Sortiment aufgenommen.

«Wir haben gelernt, uns anzupassen», sagt Tomislav Kukalj vom kroatischen Kulturverein. Er kam 1966 als Sechsjähriger in die Schweiz. «Aber die Schweizer Kultur ist unserer ähnlich.» Kroatien habe schliesslich seit dem Mittelalter zum westeuropäischen Kulturkreis gehört. Obwohl sich viele Kroaten selber als feurig bezeichnen, gelten sie, so Kukalj, im Vergleich zu anderen Menschen aus Ex-Jugoslawien eher als zurückhaltend. «Wie die Schweizer.»

«Obwohl wir integriert sind, im Herzen sind wir Kroaten und haben einen grossen Zusammenhalt.»Zivana Bazel

Zivana Bazel kam vor über 30 Jahren zum Arbeiten nach Zürich, heute ist die Mittfünfzigerin in leitender Funktion im Altersheim Enge tätig. Nur den Akzent hat sie in all den Jahren nicht abgelegt. «Obwohl wir integriert sind, im Herzen sind wir Kroaten und haben auch in Zürich einen grossen Zusammenhalt. Besonders in der Kirche.»

Ein Treffpunkt für Kroaten im Kanton ist die Katholische Kroaten-Mission. Die beiden Gottesdienste am Sonntag in der St. Josefskirche im Kreis 5 besuchen durchschnittlich rund 600 Leute. Viele kroatische Kinder singen im Kinderchor einer Kirche mit, nehmen am Missionsleben teil, sie werden katholisch erzogen und besuchen Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur.

Die Kroaten treffen sich auch anderswo. An Konzerten von kroatischen Bands oder im Fussballclub NK Croatia. Klaudija Racic, 39 und Inhaberin des Reisebüros Croaticum in Oerlikon, etwa sagt: «Die gleichen Wurzeln zu haben, verbindet.» Die Finalteilnahme trage ein positives Bild des Landes in die Welt hinaus. Das, was Racic in ihrem Reisebüro auch anstrebt. «Und so bekommt das Land von all jenen, welche das Land kürzlich auf der Suche nach Arbeit verlassen haben und die Mannschaft aus der Fremde unterstützen, etwas zurück.»

Kroatien war in den letzten Jahren stark von der Abwanderung betroffen. Seit dem EU-Beitritt 2013 haben 200 000 Kroaten das Land wegen der schlechten Wirtschaftslage verlassen. Viele von ihnen mit Universitätsabschluss, was in Kroatien zum guten Ton gehört. Eine Stelle finden die wenigsten. Die Arbeitslosigkeit lag im Mai bei 8,9 Prozent. Heute zählt das Land gut 4 Millionen Einwohner. Schätzungen zufolge leben nahezu ebenso viele ausserhalb des Landes.

«Abe» gehen alle

Djurdjica Novak hat die Rückkehr versucht. In der Schweiz aufgewachsen, lebte die 47-Jährige für neun Jahre mit Mann und Kindern in der Heimat ihrer Eltern. «Es war hart», sagt die Sekretärin der Katholischen Kroaten-Mission. Selbst wenn beide Elternteile voll arbeiteten, reiche das Geld kaum, um die Lebenskosten zu decken. Die Preise seien mit jenen in Deutschland vergleichbar, wer 1000 Franken pro Monat verdiene, habe einen guten Lohn. Vor vier Jahren ist Novak in die Schweiz zurückgekehrt, damit die Kinder ihren Schulabschluss machen können.

Doch «abe» gehen sie alle – mindestens einmal pro Jahr. Im Sommer gehört es zum Pflichtprogramm für die Kroaten. Die vier Busse, die derzeit fast jeden Abend vom Carparkplatz Richtung Kroatien losfahren, sind alle voll. Rund 60 Franken kostet eine Fahrt nach Zagreb. Alle wollen sie einmal pro Jahr in ihr Meer springen, die Karibik Europas. Im Gepäck Schokolade, auch wenn sie geschmolzen ist.

Clubbesitzer Alen Skroce wird heute Samstag ebenso in die zweite Heimat reisen, sich das Trikot überstreifen und im rotweiss karierten Meer mit Kroatien mitfiebern. In Zürich wird das die kroatische Diaspora am Sonntag in seinem Club tun.

(Tages-Anzeiger)