Die Schweizer Super Connie bleibt am Boden – wohl für immer

Im schlimmsten Fall brauche es 1,5 Millionen Franken, um den Airliner Super Constellation wieder abheben zu lassen, hiess es im August 2017. Dann fehlten plötzlich 15 bis 20 Millionen. Das bringt selbst die grössten Flugzeug-Enthusiasten ins Trudeln. Heute meldete die «Zürichsee-Zeitung», dass der Unterstützerverein aufgelöst wurde. Das Schicksal des Flugzeugs liegt jetzt in den Händen eines Liquidators.

Die Super Connie wird von vielen Aviatikfans als schönstes Flugzeug der Geschichte bezeichnet. Auf alle Fälle war sie unverkennbar, wenn sie mit ihrem markanten dreiteiligen Heckruder über den Zürichsee flog. Und an Oldtimer-Flugshows war sie der Star. Doch als bei Routinekontrollen an den Landeklappen Rost entdeckt wurde, begann der Abstieg des «Star of Switzerland».

Ankunft einer Legende: Eine Super Constellation landet in Kloten.

Der Impuls kam aus Meilen

1,5 Millionen Franken wurden für die Reparatur veranschlagt – und gesammelt, denn die Super Connie hat Freunde weit über die Super Constellation Flyers Association hinaus. Die SCFA rund um den Meilemer Piloten Ernst Frei hatte 2002 eine dieser grossen Propellermaschinen, die in den 1950er-Jahren hergestellt wurden, in Kalifornien gekauft, restauriert und 2004 in die Schweiz überführt.

Eine Super Constellation im Jahr 2014 vor dem Start in Kloten ab.

Damals erhielt sie den Namen «Star of Switzerland». Und als Star of Switzerland sollte sie in diesem Frühling wieder abheben. Es sah gut aus bis kurz vor Weihnachten. Da wurden Absplitterungen am Vorderholm des rechten Flügels entdeckt. Es stellte sich heraus, dass beide Flügel komplett auseinandergenommen und saniert werden müssen.

Vier Jahre und viel Geld

Dagegen waren die vorherigen Schäden Kinkerlitzchen. Eine solche Reparatur würde vier Jahre dauern und gegen 20 Millionen Franken kosten. Dazu kommen die strengen Auflagen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt.

Trotzdem entschied die SCFA, nicht aufzugeben. Wenn innert dreier Monate das Geld aufgetrieben werden kann, mache man weiter, entschied sie im Februar dieses Jahres. Nun hat der Vorstand einsehen müssen, dass dieses Unterfangen gescheitert ist. Die «Zürichsee-Zeitung» schreibt: «Nach 15 Jahren erfährt das grösste Abenteuer von Flugzeug-Enthusiasten in der Schweiz ein abruptes Ende.»

Ein Silberstreif am Horizont?

Allerdings bleibt Freunden von Super Connie ein kleines bisschen Hoffnung. Der Präsident der SCFA, Hans Breitenmoser, sagt, dass die Zukunft des Oldtimers erst in den nächsten Monaten entschieden werde. Der Vorstand werde alles Mögliche unternehmen, dass das Flugzeug auch in Zukunft zugänglich bleibe.

Es könnte sogar sein, dass das Grounding der Super Connie nicht endgültig ist. Dann nämlich, wenn ein Retter in der Not vom Himmel fällt, der das Geld hat und in die Hand nimmt, um den Star of Switzerland wieder abheben zu lassen. (net)