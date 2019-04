Die Tücken mit den Krücken

Es scheppert. Schon wieder. Zum gefühlt tausendsten Mal bücke ich mich mühselig und hebe meine Krücken wieder auf. Ich habe ja immer geahnt, dass es Lustigeres gibt im Leben, als mit Krücken unterwegs zu sein. Aber, dachte ich mir, die Dinger sind doch auch ganz praktisch, wenn ein Bein kaputt ist.

Sind sie nicht. Klar, man kommt mit Krücken von A nach B. Sofern A nicht weiter als ein- oder zweihundert Meter von B entfernt liegt. Bei jedem Versuch, weiter zu gehen, droht eine Sehnenscheidenentzündung. Vor allem aber hat man keine Hände frei. Man kann bekrückt nur Dinge transportieren, die man in eine Umhängetasche stopfen kann. Eine Tasse Kaffee gehört zu meinem Leidwesen nicht dazu.

Und dann ist da die Sache mit der Schwerkraft: Jedes Mal, wenn man die Krücken irgendwo anlehnt, fallen sie um.



Fast verzweifeln liessen mich die schweren Türen mit Schliessbügel, die im Tamedia-Haus überall im Weg stehen. Rechte Krücke in die linke Hand, Türe weit, weit aufstossen, Krücke wieder in beide Hände büscheln, loshumpeln, dann ist die Tür schon wieder halb zu, man wirft sich dagegen, drückt sie mit der Hüfte auf. Uff! Geschafft, doch nein, eine Krücke ist eingeklemmt. Und dann ist da die Sache mit der Schwerkraft: Jedes Mal, wenn man die Krücken irgendwo anlehnt, fallen sie um. Immer.

Testbetrieb im Büroalltag

Warum, fragte ich mich, tut keiner was dagegen? Sicher, es gibt diese Krückenständer, die in jedem Spital rumstehen, aber die kann man schlecht durch Zürich schleppen. Ich schrieb also genervt ein kleines Textlein für die B-Side auf der Bellevue-Seite des «Tages-Anzeigers» – und siehe da: Es gibt sie eben doch, die Lösung.

Erfunden hat sie Branko Bürgin, 58, gelernter Fahrzeugschlosser aus Zürich, heute Buschauffeur. Auf das genervte Textlein hin meldete er sich und stellte mir seine Erfindung zwecks Testbetrieb zur Verfügung.

Sie besteht aus zwei Magneten, die mittels Rohrschellen an die Krücke geschraubt werden. Damit clippt man die beiden Krücken zusammen, bevor man sie, in Form eines X, an die Wand lehnt. Für mich der grosse Clou: Haften die Krücken aneinander, kann man stressfrei Türen öffnen und durchgehen.

Das Dreibein überzeugt ihn nicht

Die grosse Frage ist da: Wie kommt einer auf so eine Erfindung? Branko Bürgin lächelt. Zufall, sagt er. Oder besser: Schicksal. Bürgin hat eine Bekannte, die dauerhaft auf Krücken angewiesen ist, und Bürgin beobachtete sie vor Jahren beim Versuch, ins Auto einzusteigen. Die Krücken landeten auf dem Pflaster, die Bekannte fluchte, «schon wieder» und «warum gibts dafür keine Lösung?»

Der Magnet richtets: Die Krücke haftet am Auto fest, bis man eingestiegen ist (Bild: Kruxx.ch)

In Bürgin begann es zu arbeiten. Ihn, der seit zwanzig Jahren Bus fährt, hat der Schlosserberuf nie richtig losgelassen. Daheim baute er Möbel, Beistelltische, Garderoben. Zum Krückenproblem allerdings durchforstete Bürgin erst mal das Internet. Weil er nicht glauben konnte, dass noch nie jemand etwas erfunden habe, was Stöcke am fallen hindert.

Tatsächlich stiess er auf ein Produkt aus der ehemaligen DDR: Ein Clipsystem mit einem zusätzlichen, ausklappbaren Bein, das die Krücken zu einem Dreibein verbindet. Aber das überzeugte den Tüftler nicht: «Man braucht beide Hände, um die Krücken zu verbinden und das dritte Bein auszuklappen.» Für seine Bekannte unbrauchbar.

Die Suche nach dem Südpolmagnet

Für Bürgin war bald klar, dass Magnete die Lösung wären. Doch der Teufel steckt bekanntlich im Detail. In diesem Fall in den Rohrschellen. Die bestehen üblicherweise aus zwei gebogenen Blechstücken und sind entsprechend scharfkantig. Dann fand Bürgin in einem Velogeschäft eine japanische Designglocke, deren Befestigung eine geradezu absurd ästhetische, aerodynamisch abgerundete Rohrschelle war. «Als ich die sah, wusste ich, das ist die Lösung», erzählt Bürgin.

Damit die Krücken zusammenhalten, braucht es einen Nord- und einen Südpolmagnet. In der Schweiz erhält man aber fast nur nordpolige Magnete.



Dachte er jedenfalls. Bis er passende Magnete suchte. Damit die Krücken zusammenhalten, braucht es einen Nord- und einen Südpolmagnet. In der Schweiz erhält man aber fast nur nordpolige Magnete. Das hat einen Grund: Normalerweise werden Magnete einzeln verkauft, da spielt die Polung keine Rolle. Lägen in derselben Schachtel aber nord- und südpolige Magnete, sie klebten ständig aneinander.

Den Südpolmagnet fand Bürgin schliesslich in Deutschland. Aus unerfindlichen Gründen setzen unsere nördlichen Nachbarn nämlich nicht auf dieselbe Polung wie wir.

In Serie wärs billiger

Die Bekannte war von den Krückenmagneten sofort überzeugt. «Verkauf die Dinger doch», fand sie, «jeder, der Krücken hat, spricht mich darauf an.» Bürgin zögerte: «Mir war klar, dass das nicht das grosse Geschäft wird.» Die 39 Franken, die er für ein Magnetpaar verlangt, decken nicht viel mehr als die Materialkosten und die paar Minuten Arbeitszeit, die Bürgin benötigt, um in seiner Werkstatt alles zusammenzuschrauben, nicht aber die Kosten für Marketing und Verkauf.

Dennoch gab der gelernte Schlosser seiner Erfindung den sinnigen Namen «Kruxx», er gestaltete eine Website, bat einen Bekannten, ein Signet zu entwerfen und einen Flyer. Er besuchte ein paar Sanitätsgeschäfte, stellte sein Produkt vor, gab die Krückenmagnete in den Verkauf, «aber wenn man nicht dranbleibt, landen sie in einer Schublade und gehen vergessen.»

Persönlich hat der Tüftler kein Problem damit. Er findet es einfach schade, dass kein Krückenhersteller selbst auf die Idee kommt, das Leben der Nutzer zu erleichtern. Bürgin hat nicht einmal ein Patent auf seine Erfindung angemeldet, viel zu kompliziert, es wäre ihm recht, jemand nähme seine Idee auf: «In Serie könnte man sie vermutlich für ein paar wenige Franken produzieren.»

Die Kruxx leistet gute Dienste

Jetzt aber will er von mir wissen, wie sich der Magnet bewährt hat. Seine Frau sei nämlich auch gerade mit Krücken unterwegs, und nun kenne er auch die Tücken seiner Erfindung. In der Tat: Der Umgang damit braucht etwas Übung, liegen die beiden Magnete nicht genau aufeinander, haften sie zu wenig, und dann liegen die Krücken halt doch wieder auf dem Boden.

Dennoch haben mir die Magnete gute Dienste geleistet. Was jetzt noch ganz nett wäre: Eine Möglichkeit, auch als Krückengängerin eine Tasse Kaffee von der Küche ins Wohnzimmer zu transportieren. Könnte ja sein, dass ich mich wieder einmal verletze.

www.kruxx.ch (Tages-Anzeiger)