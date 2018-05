Die Vorgeschichte zum heutigen Showdown in der SP

Wie anders war das im September 2014: Da hob die SP Mario Fehr per Applaus als Kandidat für eine weitere Amtsdauer im Regierungsrat auf den Schild. Es gab keine Diskussion, keine Kritik, keine Abstimmung. Vier Jahre danach ist die Lage für den Sicherheitsdirektor deutlich ungemütlicher. Heute Abend muss er sich im Volkshaus einer Vertrauensabstimmung stellen – ein Vorgang, der auch in einer basisdemokratischen Partei wie der SP ungewöhnlich ist.

Zwar muss auch Justizdirektorin Jacqueline Fehr dasselbe Prozedere über sich ergehen lassen, aber in ihrem Fall dürfte das eine Formsache sein. Dass die Parteispitze auch zu ihr die Vertrauensfrage stellt, ist lediglich eine Frage der Gleichbehandlung. Tatsache ist: Die Justizdirektorin ist in der Partei bestens aufgestellt. Der Sicherheitsdirektor hingegen steht seit vier Jahren in der Kritik.

Asylpolitik als Stolperstein

Angefangen hat der Streit zwischen Fehr und seiner Partei recht bald nach seiner Wiederwahl, als die Juso ihn nach dem Kauf einer Trojaner-Software anzeigten. Fehr sistierte in der Folge vorübergehend seine Parteimitgliedschaft. Doch das war nur das erste Zerwürfnis.

Das zweite bahnte sich langsam an, dafür war es heftiger: Es drehte sich um Fehrs Asylpolitik, namentlich um den Umgang mit Abgewiesenen. Fehr traf mehrere Entscheidungen, die viele Sozialdemokraten vor den Kopf stiessen. So erhalten die Bewohner von Notunterkünften seit Anfang 2017 nur noch Geld, wenn sie täglich per Unterschrift ihre Anwesenheit bezeugen. Als die damalige SP-Vizepräsidentin Andrea Arezina im Februar 2017 eine Medienmitteilung verschickte, Fehr habe auf Druck der Partei Lockerungen in Aussicht gestellt, eskalierte der Konflikt. Fehr dementierte, tags darauf trat Parteipräsident Daniel Frei zurück.

Ausgang ist völlig offen

Die verdatterte Partei musste eilends ein neues Präsidium bestellen. Seit einem Jahr führen Priska Seiler und Andreas Daurù die SP. Es gab eine Aussprache, seither ist es um die Sozialdemokraten und ihr Verhältnis zu Mario Fehr ruhiger geworden. Doch der Konflikt schwelte unter der Oberfläche weiter, richtig ausgetragen wurde er bis heute nicht. Das passiert heute Abend.

Wie die Abstimmung ausgeht, ist völlig offen. Mario Fehr selbst gab sich heute zwar selbstbewusst. In einem Interview mit dem «Landboten» sagte er: «Ich gehe davon aus, dass es unter den SP-Delegierten eine Mehrheit gibt, die mir das Vertrauen schenkt und sich damit für meine Nomination ausspricht. Dass offen darüber diskutiert werden kann, ob ich erneut für die SP kandidieren soll, ist für mich eine Selbstverständlichkeit.» Auf Facebook postete Fehr am frühen Morgen ein Selfie, das ihn mit Velohelm auf der Albispasshöhe zeigt. Dazu schreibt er: «Das Leben ist schön. Und was immer geschieht: move on!»

Ob Fehr tatsächlich so zuversichtlich ist, ist eine andere Frage. Sicher ist: In der SP ist die Nervosität gross. Niemand kann abschätzen, wie der heutige Abend verläuft. Es ist gut möglich, dass die Suppe nicht einmal halb so heiss gegessen wird, wie sie gekocht wurde. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass am Ende üble Brandwunden zurückbleiben.