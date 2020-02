Die letzte Akte im Fall Erb

Zwei Häuser reichen aus, um Aufstieg und Fall einer der reichsten Winterthurer Familien zu dokumentieren. In goldenen Zeiten lebte die Familie von Rolf Erb im Schloss Eugensberg im Thurgau, einem gigantischen Prunkpalast mit vergoldeten Wasserhähnen, Ornamenten und 37-Meter-Pool. Die Villa Wolfensberg hingegen gleicht einem Geisterhaus. Es gehörte Rolf Erbs Vater Hugo und war einst ein stattliches Haus an bester Lage in Winterthur. Heute möchte hier niemand mehr wohnen: Die Fassade ist verlottert, der Garten überwuchert.

Das bekanntere Haus der Familie Erb war Schloss Eugensberg in Salenstein TG. Foto: Samuel Schalch

Warum wird die Villa Wolfensberg versteigert?

Fast zwei Jahre suchte man vergebens nach einem Käufer für die 1937 erbaute Villa mit 13 Zimmern, Pool und 6000 Quadratmeter Land. Als letzte Möglichkeit kommt sie nun am Donnerstag unter den Hammer. Die öffentliche Auktion im Casinotheater, organisiert vom Konkursamt Winterthur-Wülflingen, ist eine der letzten Akte im Konkursverfahren Erb.

Wer waren die Erbs?

Die Familie Erb wurde mit dem Autoboom der 50er-Jahre reich: Firmenpatron Hugo Erb baute die 1920 eröffnete Autogarage seines Vaters in Töss zu einem Milliardenimperium aus, indem er ins Leasing-Geschäft einstieg und zum Schweizer Importeur von Hyundai, Mitsubishi und Suzuki wurde. 30’000 Fahrzeuge soll die Erb-Gruppe damals jährlich verkauft haben.

Der Patron Hugo Erb (vorne) verstarb 2003, hinter ihm stehen die beiden Söhne Rolf Erb und Christian Erb. Foto: PD

Autos waren Segen und Fluch zugleich für die Familie: Hugo Erbs ältester Sohn Heinz starb in den 70ern bei einem Autounfall, er war 24. Jahre später brachte ein weiterer Unfall den Jüngsten, Christian, in den Rollstuhl. Rolf Erb, eigentlich hatte er Kunst studieren wollen, stieg schliesslich als Einziger ins Geschäft des Vaters ein.

In den 80er-Jahren investierte die Gruppe nicht mehr nur in Autos und Immobilien, Hugo Erb kaufte alles, was ihm in die Hände kam: den Küchenbauer Piatti, den Türen- und Fensterhersteller Ego Kiefer, und 1989 übernahm er Teile des Kaffeegeschäfts Volcafé.

Zuletzt gehörten über 60 Firmen und 4800 Mitarbeiter zum Imperium, Jahresumsatz: 4,5 Milliarden Franken. Hugo Erb wachte als Alleinherrscher über sein Reich, er soll jede Rechnung selbst visiert haben.

Warum kam es zum Konkurs?

Als Hugo Erb im Sommer 2003 85-jährig starb, fiel das Imperium wie ein Kartenhaus in sich zusammen: Grösster Fallstrick war das undurchsichtige Geflecht von mehreren Holdinggesellschaften. Eine Gesamtbilanz für die ganze Gruppe wurde nie erstellt, so war nie klar, wer wem wie viel schuldete. Eine Beteiligung an einer deutschen Immobiliengesellschaft soll der Gruppe schliesslich das Genick gebrochen haben: Hugo Erb hatte eine Patronatserklärung für die Gesellschaft abgegeben, was ihn zwang, für alle Verluste mit Liegenschaften in Ostdeutschland aufzukommen. Hunderte von Millionen von Franken flossen so ins Nachbarland.

Der Firmensanierer, den die Erben nach dem Tod des Vaters an Bord geholt hatten, verkündete nur wenige Monate später den Konkurs der Gruppe.

Die Erb-Gruppe hinterliess mehrere Milliarden Franken Schulden. Wie viel genau, ist bis heute unklar. Es ist nach dem Swissair-Absturz die zweitgrösste Firmenpleite der Schweiz.

Ausbaden musste das Ganze Rolf Erb, zuletzt CEO der Gruppe. Er wurde 2017 rechtskräftig wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Gläubigerschädigung zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Zuvor hatte er sich 14 Jahre lang mit allen juristischen Mitteln dagegen gewehrt. Wenige Tage vor seinem Haftantritt starb Rolf Erb im Alter von 65 an Herzversagen. Seine Frau fand ihn leblos am Pool von Schloss Eugenstein.

In welchem Zustand ist die Villa Wolfensberg heute?

Der überwucherte Pool im Garten der Villa in Winterthur. Foto: Andrea Zahler

Seit dem Tod von Patron Hugo Erb 2003 steht die Villa Wolfensberg leer, zeitweise wurde sie besetzt. Momentan fliesst kein Strom und vermutlich auch kein Wasser, die Heizung wurde zuletzt vor über 20 Jahren gewartet. Eines der beiden Gutachten stuft die Villa gar als «Abbruchobjekt» ein.

Ist ein Abbruch möglich?

Ja, das Haus ist nicht denkmalgeschützt. Die Auflagen für einen Abbruch mit Neubau sind: Die Wohnfläche darf um maximal ein Drittel grösser sein, eine Einliegerwohnung darf gebaut, Pool und Nebenbauten ersetzt werden, sofern sie dem ursprünglichen Bau «im Wesentlichen» entsprechen.

Einzig der Terrassengarten nach dem Vorbild der «romantisch-rustikalen» Tessiner Gärten ist schützenswert. Weil für die Terrassen Material aus dem 18. Jahrhundert verwendet wurde, gilt er sogar als Unikat im Kanton.

Wie viel Geld muss ich dafür haben?

Die Gutachter schätzen der Wert der Villa auf 2,2 Millionen Franken. Ein angrenzendes Wiesen- und ein Waldstück, die am Donnerstag ebenfalls versteigert werden, sind 9000 respektive 13’000 Franken wert.

Richtig teuer wird es aber erst danach: Die nötigen Investitionen werden auf mehrere Millionen geschätzt. Ein Abriss soll schätzungsweise 270’000 Franken kosten, ist also fast schon ein Schnäppchen.

Wie wird geboten?

Grundsätzlich kann jeder bieten, der das nötige Kleingeld hat und sich ausweisen kann. Schriftliche Gebote können bis kurz vor der Auktion eingereicht werden, der Notar liest diese zu Beginn vor. Jedes neue Gebot muss mindestens 10’000 Franken höher liegen als das Vorherige. Den Zuschlag erhält der Bieter, dessen Gebot beim Ausruf «zum Dritten» nicht mehr getoppt wird. Wer die Villa ersteigert hat, muss direkt vor Ort eine Anzahlung von 100’000 Franken leisten, entweder in bar, mit einem Bankscheck oder durch ein «unwiderrufliches Zahlungsversprechen» einer anerkannten Bank.

Einfach so zum Spass zu bieten, ist übrigens nicht empfehlenswert: Kann man den Preis nicht bezahlen, kommt es zu einer neuen Versteigerung. Wird dabei ein geringerer Erlös erzielt, muss der erste Ersteigerer die Differenz und die Kosten der neuen Versteigerung übernehmen.