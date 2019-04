Diese 77 Zürcher Weinbauern öffnen morgen ihren Keller für Sie

Gegen 220 Winzer aus der ganzen Deutschschweiz werden am 1. Mai und teilweise am kommenden Wochenende ihre Weinkeller für die Bevölkerung öffnen.

Allein im Kanton Zürich nehmen gegen 80 Weinbauern den Tag der Arbeit wörtlich: Sie bewirten Gäste, bieten Degustationen an, veranstalten Kutschenfahrten oder Ponyreiten, auf dem Berghof in Dättlikon gibt es sogar ein Maultierrennen.

Dieses Jahr werden die Gäste wohl besonders gut gelaunte Winzer antreffen, denn sie haben einen geradezu grandiosen Wümmet hinter sich.

Wir haben neun Beispiele für Sie herausgepickt:

Der HistorischeWeingut Schipf, Seestrasse 1, Herrliberg

Seit 600 Jahren wachsen Reben an der Schipfhalde, und die Werdmüllers und Eschers bauten hier einst ihre Sommerresidenzen. Seit 120 Jahren winzert hier die Familie von Meyenburg. Sie keltern ihre Trauben in der bald 300 Jahre alten Trotte mit ihrem eindrucksvollen Gewölbekeller.

Der NeugierigeDreistand, Weinbauzentrum, Schlossgasse 8, Wädenswil

Das kürzlich gegründete Weinbauzentrum Dreistand bewirtschaftet – daher der Name – Reben in drei Lagen, darunter solche auf der Halbinsel Au. Die Betreiber versuchen sich gerne an Sorten, die bisher in diesen Gefilden noch nicht so heimisch waren, die wir aber gerne adoptieren. Pinotage, Zweigelt, Merlot. Moderne, elegante Weine, auch optisch schön designt.

Der EinsameHof Eigental, Eigental 9, Berg am Irchel

Der Hof der Familie Bachofner liegt nicht gerade am Weg, dafür neben dem wunderschönen Schloss Eigental, und er lässt sich auf dem ausgeschilderten Weinwanderberg Worrenberg wunderbar erwandern. Der Weinbau ist nur ein Standbein dieses Betriebes. Daneben setzt er auf Muttertierhaltung für Natura Beef und Freilandrosen.

Der ModerneNadine Saxer, Bruppacherstrasse 2, Neftenbach

Frauen sind im Weinbau immer noch in der Minderheit. Die Winzertochter Nadine Saxer aus dem Winterthurer Weinland ist eine von ihnen. Es ist ein relativ junger Betrieb, der optisch mit seiner modernen Architektur aus dem Rahmen fällt. Die Trotte ist vielleicht weniger romantisch als andere, dafür wirkt sie nobel – so wie die Namen der Weine. Verkauft wird Nobler Weisser und Nobler Roter.

Der NamhafteWeingut Haug, Zürcherstrasse 8, Weiningen

Mitten im stark überbauten Limmattal liegt eines der grössten Weindörfer des Kantons: Weiningen, nomen est omen. Auf rund fünf Hektaren Land produziert hier die Familie Haug mehr als ein Dutzend Weine, besonders gelobt wird in der Region der Sauvignon blanc. Auch der Sauser ist richtig gut.

Der RomantischeRäbhüüsli am Sternhaldenweg in Uerikon

Das Winzerhäuschen an der Sternhalde ist schon ein Bijou für sich, und der Weinberg ist klein und steigt noch steiler an, als sonst an der Goldküste üblich. Dass sich diese Kellerei «Manufaktur» nennt, hat System. Handarbeit gehört hier zum Geschäftsmodell.

Der StädtischeStadtzürcher Gutsbetrieb Juchhof

Der Zürcher Stadtwein wächst am malerischen Chillesteig in Höngg (historische Aufnahme um 1780, von C. Kuhn). Der Gutsbetrieb liegt an der Bernerstrasse 301. Die Reben werden naturnah angebaut und in der Weinkellerei Paul Gasser in Ellikon an der Thur ausgebaut. Degustation für die Grossen, Streichelzoo für die Kleinen.

Der FamiliäreWeinbau Wetli, Allenbergstrasse 70, Männedorf

1991 sattelten die Wetlis, deren Vorfahren seit 500 Jahren in Männedorf bauern, vollständig auf den Weinanbau um. Sie bewirtschaften ihre 3,5 Hektaren Reben vom Weinstock bis zur Abfüllung vor Ort und können dabei voll auf die Familie und ein eingespieltes Team zählen. Der Chef allerdings ist der Güggel Hector. Unbedingt den Gamaret probieren.

Der EinsiedlerischeKellerei Kloster Einsiedeln, Ufenau

Reif für die Insel? Dann nichts wie ab aufs Schiff mit der Destination Ufenau. Und dort bei Rösli Lötscher einkehren, Fischchnuschperli bestellen und den kühlen Federweissen geniessen. Auch das Einsiedler Gut Leutschen mit seinem barocken Winzerhaus lohnt einen Besuch. Dort ist unser Tipp der Elbling, die einstige Hauptsorte am Zürichsee.

Hier finden Sie die offenen Weinkeller im Kanton Zürich (Tages-Anzeiger)