Diese Offroader fahren die Zürcher

Seestrasse Herrliberg, kurz nach 18 Uhr. Um diese Zeit geht man hier nicht zu Fuss, man fährt. Die meisten Lenker sitzen alleine im Auto, viele in einem grossen: BMW X3, Hummer, Jeep Cherokee. Jedes fünfte Fahrzeug ist ein sogenanntes SUV, ein «Sport ­Utility Vehicle».

Die hohe Dichte an Geländewagen falle auch ihm täglich auf, sagt Gemeindeschreiber Pius ­Rüdisüli. Morgens bildeten sich regelrechte Schlangen vor den Schulen. Herrliberg liege zwar am Hang – doch für diesen brauche es eigentlich keine solchen Offroader. «Das sind Statussymbole», sagt Rüdisüli.

Statussymbole, die in Goldküstengemeinden besonders beliebt sind. In Herrliberg sind im kantonalen Vergleich pro Einwohner am meisten SUV und Geländewagen der Luxusklasse gemeldet. Auch in Erlenbach, Küsnacht, Zollikon und Meilen sind sie häufig. Das zeigt eine Auswertung von Daten des Bundesamts für Strassen.

Speziell populär ist die Marke BMW. Der mindestens 80'000 Franken teure X5 führt die Rangliste in Herrliberg an, gefolgt von X3 und X1. Diese Modelle würden am stärksten nachgefragt, bestätigt ein Mitarbeiter von Auto Graf in Meilen, dem bekanntesten BMW-Händler in der Region. «Unsere Kunden fragen explizit danach», sagt er.

In der Gegend könnten sich viele diese Autos leisten. «Für sie ist der Verbrauch oft sekundär», sagt der Verkäufer. Er hebt aber auch das Sicherheitsgefühl und den Stauraum als Kaufgrund hervor. Und das etwas kleinere Modell X1 sei bei älteren Menschen beliebt, weil sie leichter einsteigen könnten und aus erhöhter Position eine gute Übersicht hätten.

Beliebt sind Geländewagen aber nicht nur in Herrliberg. Insgesamt sind im Kanton 114'000 Fahrzeuge dieses Typs angemeldet, was rund 16 Prozent aller Autos ausmacht. Schaut man nicht nur die luxuriösen Modelle an, liegt die Unterländer Gemeinde Bachs an der Spitze: Auf 580 Einwohner kommen 83 Stück.

Gemeindepräsident Emanuel Hunziker hat dafür eine Erklärung: «Die Häuser liegen in Bachs im Tal, rundherum ist Hang», sagt er. Auch gebe es zahlreiche Bauernhöfe in der Gegend. Hier zeigt sich auch: Offroader ist nicht gleich Offroader. In Bachs dominiert kein BMW, sondern ein mit 38'000 Franken günstigeres Auto: der Subaru Forester. Geländewagen, das seien hier in erster Linie Nutzfahrzeuge, sagt Hunziker. «Einen Porsche Cayenne habe ich in Bachs jedenfalls noch nie gesehen.»

Auch in der Oberländer Gemeinde Fischenthal ist die Geländewagendichte hoch. Auf 2500 Einwohnerinnen und Einwohner kommen 353 SUV. Und auch hier stünden sie für Zweckmässigkeit statt für Lifestyle, sagt Gemeindepräsidentin Barbara Dillier. «Man sieht es vielen dieser Autos hier an, dass sie das Gelände schon gesehen haben.»

Und dieses sei häufig unwegsam und bergig. Mit dem Schnebelhorn liegt die höchste Erhebung des Kantons auf Gemeindegebiet. Und gerade in höheren Lagen seien einige Strassen nicht asphaltiert. Damit die zahlreichen Landwirte, Handwerker, Jäger und Forstwarte sich in jedem Terrain und bei jedem ­Wetter fortbewegen könnten, brauchten sie stabile, leistungsfähige Autos mit Vierradantrieb, sagt Dillier. Aber auch die Menschen, die in Aussenwachten lebten, seien auf geländegängige Fahrzeuge angewiesen. Oft ­seien es aber auch nicht mehr die neuesten Modelle.

Das bestätigt Patric Güntensberger, Mitinhaber der Oberhofgarage in Fischenthal und einziger offizieller Subaru-Händler im Gebiet. Der Verkauf an Neu­wagen sei überschaubar. Trotzdem leuchtet ihm ein, dass der Subaru Forester dominiere: «Ein währschaftes Auto», sagt er.