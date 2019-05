Diese Politiker lösen die meisten Lacher im Zürcher Kantonsrat aus

Lachen ist kein Beweis für Humor. Lachen ist befreiend, schafft Vertrauen, ist ein Zeichen für Zugehörigkeit. Wer gemeinsam lacht, teilt ähnliche Werte, signalisiert: «Ich verstehe dich.» Gleichzeitig schaffen Lacher Grenzen, sie teilen ein in «wir» und «ihr».

Das demonstrieren die Zürcher Kantonsrätinnen und Kantonsräte fast jeden Montag, wenn sie im Rathaus stundenlang über neue Gesetze streiten, pardon, debattieren – im Auftrag der Wählerinnen und Wähler, für die Galerie, für die Medien. Mal trocken, langfädig und manchmal lauthals lachend. Zum Beispiel, wenn EVP-Kantonsrat Daniel Sommer über die nächtliche Schwarzwildjagd referiert, er seine Rede für ein Gedicht unterbricht, einen Jägerhut aufsetzt und in ein Jagdhorn bläst, damit sein Votum, wie er selbst anfügt, etwas glaubwu?rdiger daherkomme. Dann herrscht im Kantonsrat «Heiterkeit».

«Heiterkeit» wird in solchen Fällen jeweils im Protokoll vermerkt; also die laut Duden durch Lachen oder Ähnliches nach aussen hin sichtbar werdende fröhliche, aufgelockerte Stimmung. Der TA hat die Protokolle der letzten vier Jahre automatisiert ausgewertet, nach dem Begriff «Heiterkeit» durchsucht und diesen 725-mal gefunden – in 83 Prozent der ausgewerteten Sitzungen hatte das Parlament etwas zu lachen.

Der Mikrofon-Pariser

Wäre der Kantonsrat ein Mensch, das zeigt die Lektüre dieser vielen Lacher prächtig, er wäre wohl ein etwas tollpatschiger Nerd mit einer Portion Selbstironie, der gemein sein kann, Wortspiele mag, schlagfertig ist und sich auch unter die Gürtellinie wagt. Im Protokoll liest sich das etwa so: «Oh, ich stelle fest, der Mikrofon-Pariser ist abgefallen. (Heiterkeit. Gemeint ist das Schaumstoffhütchen auf dem Mikrofon.) Aber Sie wissen ja, dass die CVP etwas Mühe hat mit der korrekten Handhabung von Parisern.» Auffällig bei diesem Votum von CVP-Kantonsrat Jean-Philippe Pinto sind die Klammern, eingefügt von der Protokollführerin, gefüllt mit Vermerken, welche die Heiterkeit und den Kontext überhaupt erst verständlich machen – auch für Aussenstehende. Und so heisst es weiter: «(Anspielung auf die Geburt eines ausserehelichen Kindes des ehemaligen Präsidenten der CVP Schweiz, Christophe Darbellay.)»

Lässt man die Ratspräsidentinnen und -präsidenten weg, provozieren Hans-Peter Amrein (SVP, 47-mal), Markus Bischoff (AL, 32-mal) und Esther Guyer (Grüne, 25-mal) die meisten Lacher. Heidi Baumann protokolliert seit knapp 20 Jahren im Kantonsrat. Sie hat grossmehrheitlich die über 13'000 analysierten A4-Seiten niedergeschrieben. Sie setzt die Heiterkeit in Klammern. Der Spitzenplatz des SVP-Mannes Amrein überrascht Baumann etwas. Spontan hätte sie Gewerkschafter Bischoff auf Platz 1 vermutet und Esther Guyer ebenfalls weit oben platziert. Aber Hans-Peter Amrein? Vielleicht ein Hinweis dafür, das Heiterkeit wenig mit Humor zu tun hat.

Seine Voten generierten am meisten Heiterkeit: SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein. Foto: Reto Oeschger

Hans-Peter Amrein wurde vom TA vor vier Jahren bereits zum schrägsten Vogel des Kantonsrats gekürt, er ist eine Vorstossschleuder und ein Freund der Wortspiele, wie hier an die Adresse von SP-Kantonsrat Ruedi Lais: «Lieber ‹Rowdy› Lais (Heiterkeit), auf den Velostreifen hast auch du anständig zu fahren.» Er profitiert in der Heiterkeits-Rangliste von der Ratslinken, die seine Voten oftmals mit hämischen Lachern quittiert. Wie kürzlich, als er nach dem Wahldebakel der SVP zu einer Replik auf ein Votum eines grünen Wahlsiegers ansetzte: «Jetzt haben Sie gerade einen Fundamentalisten gehört und die Politik, die in den nächsten vier Jahren scheinbar auch in diesem Rat geführt werden soll (Heiterkeit). Ja, es ist so. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Wahlerfolg, muss Ihnen aber sagen, dass sich die Zürcher Bevölkerung wahrscheinlich nicht bewusst war, was sie gewählt hat dieses Wochenende (Heiterkeit).»

Mit Ironie punkten

Die beiden Fraktionschefs Bischoff und Guyer, sagt Protokollführerin Baumann, seien präzise Beobachter. Sie kennen den Rat und die wunden Punkte ihrer Kolleginnen und Kollegen, können Bezug auf sie nehmen und punkten mit Ironie. Bei Bischoff etwa klingt das so: «Aber Herr Liebi, der über 50-jährige Banker, das wissen Sie, Sie sind ja in diesem Gewerbe tätig, der ist nicht arbeitslos, weil ein eritreischer Asylbewerber vor der Bank wartet und seinen Job möchte (Heiterkeit).» Und Guyer macht sich zum Beispiel in der Debatte um die Lockerung des Badeverbots in der Limmat über den Wollmützen-Auftritt der FDP bei deren Wahlkampfauftakt vom vergangenen Januar lustig: «Herr Müller, das ist jetzt wirklich schade, dass ausgerechnet der Freisinn diese kleine Freude nicht unterstützt. Ich stelle es mir sehr schön vor, wenn Sie da mit Ihren blauen Mützchen die Limmat runterschwimmen (Heiterkeit).»

Sorgt immer wieder für Lacher: Esther Guyer, die Fraktionschefin der Grünen. Foto: Keystone

Ohne Vorwissen, ohne Kenntnis dieses Kantonsrat-Biotops und der Zürcher Politlandschaft bleiben viele Witze nur schwer nachvollziehbar, sie funktionieren innerhalb der Gruppe, sind für den sporadischen Beobachter aber schwer zugänglich. Selbst bei der Situationskomik braucht es etwas Hilfe: «Zum Glück bleiben gewisse Probleme immer dieselben (Heiterkeit. Das Mikrofon funktioniert erst nach mehrmaligem Drücken der entsprechenden Taste.)», heisst es im Protokoll, als CVP-Regierungsrätin Silvia Steiner das Wort ergreift. Sie löste in den vergangenen vier Jahren insgesamt 6-mal Heiterkeit im Rat aus, das macht Rang 4 in der Regierungsrats-Rangliste. Hinter ihr liegen Carmen Walker Späh (FDP, 4-mal), Jacqueline Fehr (SP, 4-mal) und der abtretende Thomas Heiniger (FDP, 3-mal). Mit Abstand an der Spitze liegen Mario Fehr (31-mal, SP) und Ernst Stocker (SVP, 30-mal). Der abtretende SVP-Baudirektor Markus Kägi komplettiert das Podium mit 7-mal Heiterkeit.

Kägis Konter

Mit Kägi wären wir auch wieder zurück bei EVP-Mann Daniel Sommer, der Schwarzwildjagd und seinem mit Jägermütze vorgetragenen Gedicht. Dieses endet mit einem Seitenhieb an den abtretenden Baudirektor:

«So machen wir uns auf;

und werden uns rüsten;

und wenigstens den Garten von Kägi Markus verwüsten.

(Heiterkeit.)»

Worauf Kägi kontert:

«Ich möchte nicht materiell Stellung nehmen, ich kann nur Herrn Sommer erwidern:

Der Keiler sprach zu den Bachen:

Ob Sommers Gedicht,

da musste ich lachen.»

Vermerk: «(Heiterkeit.)»

So entstehen die Protokolle, so haben wir sie ausgewertet

In der Regel tagt der 180-köpfige Kantonsrat jeden Montagmorgen im Zürcher Rathaus. Von jeder Sitzung wird ein Protokoll erstellt und anschliessend veröffentlicht. Dabei gilt das gesprochene Wort. Die Protokollführerinnen sitzen in den Sitzungen und tippen die Debatten im Anschluss von einer Tonaufnahme ab. Wie lange das dauert, ist schwer zu sagen. Es hängt von der jeweiligen Debatte ab, wie geregelt sie verlief, wie klar gesprochen wurde. Für eine reguläre vierstündige Sitzung sind in etwa knapp zwei Arbeitstage nötig. Anschliessend wird das Protokoll lektoriert, dann nochmals überprüft und schliesslich freigegeben. Den Vermerk «Heiterkeit» erfasst die Protokollführerin immer dann, wenn das Gelächter deutlich auf der Tonaufnahme hörbar ist. Ein, zwei lachende Räte reichen für einen Vermerk nicht aus.

Der «Tages-Anzeiger» hat mittels einer programmierten, automatisierten Textanalyse die digitalen Kantonsratsprotokolle der abgelaufenen Legislatur nach dem Vermerk «Heiterkeit» durchsucht. Insgesamt waren es 208 Protokolle, die zwischen Mai 2015 und März 2019 veröffentlicht wurden. Im Durchschnitt herrschte pro Protokoll 3,5-mal Heiterkeit. Während zwei Sitzungen wurde am häufigsten lautstark gelacht, je 17-mal. Für die Rangliste der Kantonsrätinnen und -räte wurden die Ratspräsidentinnen und -präsidenten ausgeklammert. Dass bei der Textanalyse einzelne Heiterkeit-Vermerke untergegangen sind, kann nicht ausgeschlossen werden, aber Stichproben haben gezeigt, dass die Analyse sehr treffsicher ist. (sip)

(Tages-Anzeiger)