Dieser Sack ist, wie der Zürcher sein möchte

Farben, mehrheitlich im Grau-, Blau- und Schwarzbereich. Farben also wie die zurückhaltende Kleidung der Stadtbewohner. Wasserabweisende Stoffe, eine unaufgeregte, minimalistische Form. Modern, aber nicht trendy, Innenfächer für die Ordnung, hübsch verarbeitete Details wie Ledergriffe.

Wenn es ein Produkt gibt, das zu dieser aufgeräumten Stadt passt, dann die Taschen von Qwstion. Man sieht die Accessoires, die im Kreis 4 designt werden, schon lange nicht mehr nur an Hipstern, Architekten und Grafikern, sondern auch an Geschäftsmännern an der Bahnhofstrasse, Eltern und an Schülerinnen und Schülern.

Keine Frage: Seit zehn Jahren schreiben Christian Kägi, Matthias Graf und Hannes Schönegger mit Qwstion an einer Erfolgsgeschichte, die längst auch ins Ausland strahlt: Es gibt einen Flagshipstore in Wien – einer der schönsten Läden der Stadt – sowie Conceptstores in Paris, Athen oder München.

Doch im Herzen ist die Marke durch und durch zürcherisch – wie auch die pionierhafte Taschenmarke Freitag, die in den 90er-Jahren das Konzept des Upcylings auf den Markt brachte, als noch niemand wusste, wie man das Wort schrieb: Aus wetterfesten Lastwagenblachen fertigten Markus und Daniel Freitag und ein schnell wachsendes Team bunte Portemonnaies, Computerhüllen und Bags. Es folgten zahlreiche Nachahmer, die mit wiederverwertbaren Materialien experimentierten. Sogar die Migros brachte eine «Donnerstag»-Tasche auf den Markt. Das war dann rechtlich aber nicht haltbar.

«Sie ist sehr ‹jetzt›, ein bisschen frech, aber voll funktional und sieht prima aus.»Mark van Huisseling, Journalist & Modeexperte

Zürich sei ein besonders fruchtbarer Standort, wenn es um Taschen und Accessoires gehe, meint der Journalist und Buchautor Mark van Huisseling. Und erwähnt nicht nur Freitag, sondern auch Rossi, ein Label, das in den 80ern gegründet wurde. «Die Qwstion-Kollektion ist stimmig, passt zur Stadt und ihren Bewohnern oder Touristen: Sie ist sehr ‹jetzt›, ein bisschen frech, aber voll funktional und sieht prima aus.»

Wandelbar wie ihre Besitzer

Noch konsequenter als bei Freitag stehen bei Qwstion verschiedene Tragemöglichkeiten im Zentrum. Die Taschen passen nicht nur zu jedem Outfit, sie lassen sich auch mannigfaltig tragen: am Arm für die Vernissage, über die Schulter für das Meeting, auf dem Rücken für auf dem Velo (weil Zürcher fahren ja in der Regel keine Velos mit Transportmöglichkeiten, sondern unpraktische, feingliedrige Fixie-Bikes).

«Viel Szene-zürcherischer gehts wohl kaum», meint Meret Ernst, Redaktorin beim Magazin «Hochparterre», die ihre erste Qwstion-Tasche 2008 am Rimini-Montagsmarkt erstand und seither weitere Modelle dazugekauft hat.

Die Taschen, sagt Ernst, stünden in bester Schweizer Designtradition: Die Details sind ausgereift, die Form ist unaufgeregt, die Funktionen sind nachvollziehbar. Zudem sei die «eng von den Designern begleitete Entwicklung und Produktion in China ein bewusster Entscheid, keine Notlösung: So sind die Taschen für ein breites Publikum erschwinglich», sagt Ernst und lobt, dass die Materialien der Taschen nach Aspekten der Nachhaltigkeit ausgewählt sind. Bei vielen Firmen als leeres Schlagwort gebraucht, war das Thema bei Qwstion von Beginn weg Teil des Denkens. «Nachhaltigkeit», sagt Michel Hueter, Kurator von Design Preis Schweiz, «in allen Aspekten integriert, und dies auf völlig unaufgeregte Art und Weise. Die Markenkommunikation und das Produkt kommen ohne selbstbeweihräucherndes Überstrapazieren à la ‹wir sind supercool, da nachhaltig und game-changing› aus.»

Auf die Banane gekommen

So stieg Qwstion relativ schnell auf Biobaumwolle um und arbeitet seit der Gründung 2008 an Möglichkeiten, um Taschen aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Zum Jubiläum schenkte sich die Firma diesen Herbst Bananatex, das weltweit erste technische Gewebe aus Fasern der Bananenpflanze, die im philippinischen Hochland biologisch kultiviert wird. In Südostasien werden aus der Faser unter anderem Seile, Banknoten und Papier hergestellt. Über einen Papierhersteller kamen die Qwstion-Macher denn auch überhaupt auf die Idee, den Umweg über das Papier zu nehmen: Aus diesem entstehen nun Faserstreifen, die in einem weiteren Schritt zu Garn gesponnen werden.

Für dieses robuste, biologisch abbaubare Material hat Qwstion Anfang ­Dezember an der Preisverleihung «Die Besten» der Zeitschrift «Hochparterre» den ersten Preis in der Sparte Design gewonnen. Die Jury würdigte dabei nicht nur den Erfindergeist, sondern auch die Tatsache, dass Qwstion für eine neue Generation junger Unternehmer steht, die innerhalb eines Systems etwas ­ ändern wollen.

Alkohol und Häppchen für Zürich

Auch das scheint eine typische Zürcher Attitüde zu sein. Denn nicht nur Qws­tion und die Gebrüder Freitag und ihr Team, die bereits 2014 biologisch abbaubare Mode aus einem Hanf- und Leinentextil auf den Markt gebracht haben, sind andere Wege gegangen. Auch die in Zürich beheimatete Schuhmarke On, der Brillenhersteller Viu (bei der Christian Kägi Mitgründer war) oder der Seifenproduzent Soeder haben Produkte neu gedacht. On hat mit einer neuen Sohlentechnologie das Laufgefühl verändert, Viu denkt mit einem kombinierten Off- und Onlinehandel, einer kontrollierten Herstellungskette und damit verbundenen günstigen Preisen das Optikergeschäft neu.

Etwas, das für Zürich ebenfalls sehr typisch ist, und was Qwstion recht exzessiv pflegt, sind Kollaborationen. Ob mit der Gestalterin Sibylle Stöckli, der Lausanner Kunsthochschule Ecal, mit DJ und Musiker Peter Kruder oder dem Modedesigner Julian Zigerli: Qwstion schliesst sich für das Designen der Taschen gerne mit anderen Ideengebern zusammen – und feiert dies mehrmals im Jahr bei Vernissagen im Flagshipstore beim Lochergut. Stets mit guter Musik, genügend Alkohol und Häppchen. Somit erfüllt Qwstion auch einen sozialen Aspekt. Das ist in der Partystadt Zürich, wo nicht nur jede neue ­Modekollektion, sondern auch fast jede Bar- und Restaurant-Eröffnung jeweils mit anständigem Budget gefeiert wird, unabdingbar.

Längerfristig gibt es nur ein Problem: Die Schreibweise und Aussprache des mit Konsonanten vollgepackten Firmennamens ist nervig, auch wenn er auf das englische Wort «Frage» und das sich ständige Hinterfragen anspielt. «Ich vermute», sagt Journalist Mark van Huisseling, «die Verantwortlichen werden sich später, wenn sie noch erfolgreicher sind, auch darüber nerven. Und ihn dann ändern. Ob das geht? Klar, oder erinnert sich noch jemand dran, dass unser toller Flughafen mal ‹Unique› hiess?» (Tages-Anzeiger)