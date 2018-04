Dieser makabre Scherz ist teuer geworden

Der Bestatter dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als ihn eines Tages ein Mann auf dem Handy anrief und ihm erklärte, er würde ihm gern eine Leiche vorbeibringen. Es sei nämlich so, dass er Streit mit seiner Frau gehabt habe, und nun liege diese tot im Kofferraum seines Autos. Seinen Namen wollte der Mann nicht nennen.

Der beunruhigte Bestatter verwies den Anrufer an die Polizei. Doch der liess nicht locker, sagte, er wolle keine Polizei. Auf die Frage, ob das ein Scherz sei, ging der nervös klingende Mann nicht ein, er wiederholte nur seine Bitte. Ob er die Leiche nun bringen könne oder nicht. Schliesslich nannte der Bestatter dem Mann geistesgegenwärtig die Adresse des Instituts für Rechtsmedizin, um die Tote abzuliefern – und rief gleich darauf selbst die Polizei an.

Überwachung angeordnet

Weil niemand so recht wusste, was vom Anruf zu halten war, ordnete die Polizei eine Überwachung des Instituts und seiner Umgebung an. Selbstredend tauchte der Mann mit der Leiche im Kofferraum nicht auf. Dank der Telefonnummer konnte die Polizei den Anrufer aber ermitteln: Es war ein 17-Jähriger, der sich einen makabren Scherz erlaubt hatte.

Dieser Scherz kommt den jungen Mann nun teuer zu stehen. Denn mit seinem Anruf setzte er die ganze Maschinerie der Strafuntersuchung in Gang: Die Polizei ermittelte, die Staatsanwaltschaft führte Einvernahmen durch. Da sich bald zeigte, dass es kein Delikt gab, stellte die Staatsanwaltschaft die Untersuchung ein halbes Jahr nach dem Telefonanruf wieder ein, aber sie brummte dem jungen Mann die Untersuchungskosten, 2810 Franken, auf.

Und das tat sie zu Recht, wie das Obergericht in einer schriftlichen Verfügung feststellte, nachdem die Mutter des damals noch nicht volljährigen Anrufers Beschwerde eingelegt hatte. Der Anruf sei kein harmloser Telefonscherz gewesen, schreibt das Gericht: «Spätestens aufgrund der Reaktion des Bestatters hätte dem Anrufer einleuchten müssen, dass jener seinen Anruf nicht als Scherz auffasste und die Polizei alarmieren würde.» Stattdessen habe der junge Mann seine Geschichte noch ausgeschmückt.

Urteilsfähiger junger Mann

Die Mutter hatte geltend gemacht, ihr Sohn leide an einer Verhaltensstörung, zum Tatzeitpunkt habe er ein Wohnangebot einer Stiftung beansprucht, sei arbeitslos und ohne Tagesstruktur gewesen. Doch das war für das Gericht kein Argument. Die Urteilsfähigkeit des jungen Mannes könne «nicht im Ernst verneint werden» – zumal er selbst in der Untersuchung ausgeführt hatte, er habe «diesen Unsinn sofort bereut, als er das Ausmass seines Streichs erkannte, und sich beim Bestatter entschuldigt».

Der Mann muss nun neben den Untersuchungskosten auch noch 400 Franken Gerichtsgebühr berappen. Die Bitte der Mutter, man möge die Verfahrenskosten wenigstens in gemeinnützige Arbeit umwandeln, da ihre finanziellen Verhältnisse knapp seien, wies das Obergericht ebenfalls ab. Dies sei gesetzlich nur bei Geldstrafen vorgesehen, nicht aber bei Verfahrenskosten, so das Gericht.

(Tages-Anzeiger)