Drei Stromausfälle am HB: Das sind die Gründe

Drei Stromausfälle innert zwei Tagen: Am Zürcher Hauptbahnhof ist es diese Woche merkwürdigerweise dreimal finster geworden. Am Dienstagmorgen gingen die Lichter bereits am Morgen aus, am Mittwoch am frühen Nachmittag und am Abend gleich noch einmal.

Inzwischen sind den SBB die Ursachen für die gehäuften Ausfälle bekannt. Zwei davon hätten einen indirekten Zusammenhang, sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig.

Der erste Stromausfall am Dienstagmorgen liegt in der Verantwortung des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ). Dessen Handwerker haben Servicearbeiten durchgeführt. Der Stromausfall dauerte rund eine halbe Stunde. Das EWZ ist für den Strom im Gebäude des Hauptbahnhofs verantwortlich, nicht aber für den Strom des Zugnetzes. Deshalb gab es deswegen auch keine Probleme mit dem Zugverkehr.

Bauarbeiten und Aggregator-Test

Die Stromausfälle am Mittwoch haben die SBB selbst verursacht. Während geplanter Bauarbeiten sei es zu einer Fehlschaltung und deshalb zum Stromausfall gekommen, sagt SBB-Sprecher Ginsig. Dieser dauerte länger, gegen 50 Minuten . Dass es am Mittwochabend nochmals kurz dunkel geworden ist, verantworten ebenfalls die SBB. Sie haben ihren Notstrom-Aggregator getestet.

Die SBB machen diesen Test regelmässig einmal im Monat. Am Mittwoch dauerte er ein paar Minuten, wie Ginsig sagt. Wegen des längeren Stromausfalls am Nachmittag habe man diesen Routinetest etwas vorgezogen. Die Strompanne vom Mittwoch hat immerhin etwas Positives gezeigt: «Die Notstromversorgung funktioniert gut.»

(Tages-Anzeiger)