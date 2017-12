Tagtäglich informieren Stadt- und Kantonspolizei die Öffentlichkeit über Unglücksfälle und Verbrechen. Meistens ist das eine ernste Angelegenheit, bei einzelnen Meldungen ist aber Schmunzeln angesagt. Beispielsweise bei jenem Fall, in dem eine Schlange in einem Mehrfamilienhaus für Aufregung sorgte. Ein Bewohner bemerkte das Tier auf der Kellertreppe und fotografierte es. In der Wohnung googelte er nach der Schlange und fand schnell heraus, dass es kein einheimisches Exemplar war. Der Mann schickte der Polizei ein unscharfes Foto. Der Schlangenspezialist der Kantonspolizei, welcher ausrückte und den Fund in natura anschaute, gab Entwarnung: Es war eine Scherzartikelschlange.

*

Ganz vorn in der Kategorie «Dümmer, als die Polizei erlaubt» rangieren jene zwei Velodiebe, die als Tatort ausgerechnet den Hinterhof der Polizeihauptwache Winterthur aussuchten. Ein Beamter beobachtete, wie sie sich nachts an zwei Fahrrädern zu schaffen machten. Die Polizisten verhafteten die beiden 26- und 27-jährigen angetrunkenen Männer, als sie sich mit den gestohlenen Velos davonschleichen wollten. Nicht viel schlauer verhielt sich jener Autolenker, der a) betrunken, b) ohne Kontrollschilder, c) trotz Fahrausweisentzug und d) ohne Versicherungsschutz in Winterthur unterwegs war. Und weil der Mann auch noch gekifft hatte, ordneten die Stadtpolizisten eine Blut-/Urinprobe an.

*

Wer im Zeichen des Terrors in schwarzer Kleidung, vermummt und mit Maschinenpistole und Pistole bewaffnet durch die Strassen geht, handelt nicht nur naiv, sondern auch gefährlich. So geschehen im Mai beim Bahnhof Stadelhofen. Eine Polizeipatrouille, welche den Mann sah, reagierte aber besonnen. Die Polizisten zückten die Waffen und nahmen ihn fest. Da stellte sich heraus: Der «Terrorist» war ein Hobbyfilmer. Er wollte mit seiner Frau einen Film für einen Polterabend drehen und war deshalb mit Waffenattrappen ausgerüstet unterwegs. Die Waffen musste er abgeben, den Polterabend wird er wohl nicht so schnell vergessen.

*

Nicht Autostopp, sondern Zugstopp hat im Grossraum Winterthur ein Tourist gemacht. Er ging den Bahngeleisen entlang, der Lokführer musste eine Vollbremsung machen. Als er nachschaute, ob er den Mann überfahren hatte, kam dieser auf ihn zu und fragte, ob er ihn nach Zürich mitnehme. Der Tourist konnte im Führerstand bis zum Hauptbahnhof mitfahren. Dort nahm ihn die Kantonspolizei in Empfang.

In Wetzikon hat ein Naturschützer unfreiwillig einen Zug beinahe zum Anhalten gebracht. Der Mann lief den Geleisen entlang, und der Lokführer musste auf Sicht fahren. Als die alarmierten Kantonspolizisten eintrafen, löste sich das Rätsel: Der Naturschützer sammelte am Bahndamm Samen von seltenen Pflanzen.

*

Nicht hungrig, sondern müde war ein Mann, der in der Stadt Zürich in eine Wohnung eingebrochen war. Die alarmierten Stadtpolizisten durchsuchten die Wohnung, ohne den Täter anzutreffen. Als sie dann im Treppenhaus nachschauten, trafen sie auf den Einbrecher, der dort friedlich schlief.

*

Auf das Bier hätte der Mann besser verzichtet: Kantonspolizisten hatten in Neftenbach morgens um 10 Uhr einen Mann bemerkt, der in voller Töffmontur vor einer Tankstelle Bier trank. Während die Polizisten die Kontrollschilder des Motorrades überprüften, raste der Mann davon. Die Polizei konnte ihn kurz darauf anhalten. Der Abgleich der Töffnummer mit den Daten im Computer zeigte, dass der Lenker keinen gültigen Ausweis für Motorräder hat. Der 55-Jährige hatte bereits vor mehreren Jahren seinen alten Führerausweis gefälscht. Er hat nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Berechtigung. Das morgendliche Bierchen war übrigens legal: Der Alkoholtest fiel negativ aus.

*

Dieser Raub ging in die Hosen. In Uerikon am Zürichsee überfiel im November ein maskierter Mann ein Lebensmittelgeschäft. Als er an der Kasse die Verkäuferin mit einem Messer bedrohte und Geld verlangte, rief diese ihre im Nebenraum anwesende Kollegin zu Hilfe. Der Mann floh und packte noch eine Bierdose. Die Polizei konnte den 35-jährigen Bierdosenräuber kurze Zeit später in Rapperswil verhaften.

Ebenfalls in die Kategorie Mundraub gehört jener hungrige Einbrecher, den die Stadtpolizei Zürich in einem Lehrerzimmer verhaftete. Die Polizei war alarmiert worden, dass soeben ein Mann in ein Schulhaus im Zürcher Stadtkreis 9 eingebrochen sei. Im Lehrerzimmer traf die Patrouille auf einen gemütlich essenden 24-jährigen Mann. Er hatte diverse Getränke aus dem Kühlschrank zum Mitnehmen bereitgestellt und auch bereits die Kaffeekasse geplündert.

*

Dass die Eigenwahrnehmung nicht immer mit der Aussenwahrnehmung übereinstimmt, zeigen folgende drei Müsterchen. Eine Autofahrerin meldete der Stadtpolizei, sie habe eine tote schwarze Katze auf der Strasse entdeckt. Als die Polizisten nachschauten, fanden sie keine Katze, sondern einen schwarzen Pullover. Im Bezirk Bülach war der Kantonspolizei eine riesige Schildkröte auf der Strasse gemeldet worden. Vor Ort fanden die Beamten einen Abfallsack. Das dritte Beispiel betrifft einen Mann, der auf einer Stadtzürcher Polizeiwache erschien, um eine Anzeige gegen Ärzte eines Spitals zu erstatten. Seine Begründung: Er sei seit ungefähr 20 Jahren bei diversen Behandlungen offiziell als «Laborratte» missbraucht worden. Wie der Fall dann weiterging, ist leider nicht bekannt.

*

Eine Touristin erlebte den Schreck ihres Lebens: Sie stellte im Flughafenbahnhof ihr Gepäck und den Kinderwagen mit dem Säugling in den Zug und wollte noch schnell auf dem Perron einen weiteren Koffer holen – da fuhr die Bahn davon. Die Frau informierte sofort das Personal. Als sie einen Zug später im Zürcher Hauptbahnhof ankam, durfte sie auf dem Posten der Kantonspolizei den Säugling in ihre Arme nehmen.

*

Ein Irrtum mit Folgen. Ein Mieter eines Appartements im Glattal alarmierte den Schlüsseldienst, weil er mit seinem Hausschlüssel nicht mehr in die Wohnung kam. Als der Handwerker die Tür geöffnet hatte, kam die Überraschung: Es war gar nicht das eigene Appartement. Es war zwar die Wohnung am richtigen Ort, aber auf der falschen Etage. In ein anderes Appartement ausrücken musste die Kantonspolizei, weil sich ein Mieter so sehr über den nicht funktionierenden Badge aufgeregt hatte, dass er die Tür eintrat. Er verletzte sich und musste im Spital behandelt werden.

*

Spuren im Schnee, die zum Täter führen, sind ein Klassiker. Im Januar kontrollierten Betäubungsmittelfahnder an der Forchstrasse zwei Frauen, die soeben ein Waldstück bei der Rehalp im Stadtkreis 8 verlassen hatten. Kurz danach kam auch der Dealer, und die Polizisten verhafteten ihn. Sie folgten seinen Fussspuren in den Wald. Am Ende der Spur kam der Diensthund zum Einsatz. Dank seiner feinen Nase fand er schnell den vergrabenen Drogenbunker mit rund 170 Gramm Heroin.

Auch zwei jugendlichen Sprayern wurden Schneespuren zum Verhängnis. Ein Passant meldete der Zürcher Stadtpolizei, dass Jugendliche im Stadtkreis 8 randalierten und sprayten. Die Patrouille folgte am Tatort den Fussspuren, die zu einer nahe gelegenen Liegenschaft führten. Als die Polizisten klopften, öffnete ihnen der 17-jährige Sprayer persönlich. Auch sein Komplize konnte in der Folge verhaftet werden.

Buchstäblich der «Laden heruntergefallen» war einer älteren Frau, als es schneite. Sie rief verzweifelt bei der Stadtpolizei an und meldete, dass ihr das Gebiss aus dem Mund in den Schnee gefallen sei, als sie aus dem Fenster geschaut habe. Die Polizisten suchten zwar danach, konnten das Gebiss aber im Dunkeln nicht finden.

*

Ein Nachbar sah nachts einen Fassadenkletterer an einem Mehrfamilienhaus in einer Landgemeinde. Er alarmierte die Kantonspolizei, welche den Einbrecher verhaftete. Nur: Es war der Vater, der die Wohnung nicht aufschliessen konnte, weil der Sohn den Schlüssel von innen hatte stecken lassen und tief und fest schlief. Worauf der Mann beschloss, mit einer Klettertour via Balkon in die Wohnung zu gelangen.

*

Zum Schluss noch zwei Fälle, in denen sich die Täter unfreiwillig selber der Polizei stellten. Das erste Beispiel betrifft zwei Männer, die am Schalter der Stadtpolizei Winterthur einen Brief einer Amtsstelle abholten und dabei vom diensthabenden Polizisten als Taschendiebe erkannt wurden. Denn kurz vorher hatte der gleiche Polizist die Anzeige einer bestohlenen Frau entgegengenommen. Ihre Schilderung der Diebe passte auf die zwei Männer, die noch in der Wache verhaftet wurden. Das zweite Beispiel handelt von einem Drogendealer. Kantonspolizisten hatten in einem Mehrfamilienhaus eine Razzia gemacht und dabei bei allen Mietern geläutet. Sie staunten nicht schlecht, als plötzlich eine Sporttasche voller Marihuana aus einem Fenster flog. Pech für den Drogendealer: Die Polizeiaktion hatte gar nicht ihm gegolten. Mit dem Taschenwurf hat er sich selber verraten.

(Tages-Anzeiger)