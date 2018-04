Dunkle Rauchsäule über Winterthur

An der St. Gallerstrasse in Winterthur hat ein Dachstock kurz nach 10 Uhr Feuer gefangen. «Ziemlich schwarzer Rauch steigt auf», schildert ein Leserreporter, der gerade in Winterthur-Grüze am Shoppen war. Zahlreiche Feuerwehrautos seien vor Ort.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass der Brand im Dachstock in einem leer stehenden Gebäude ausgebrochen ist. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden sei erheblich. Verletzt wurde niemand.

Wegen des Brandes mussten mehrere Strassen gesperrt werden. Laut dem Leserreporter hat es ungewöhnlich «viel Verkehr».

Der Brand brach an der St. Gallerstrasse in Winterthur aus.