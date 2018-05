Konfusion bei der SP wegen Mario Fehr

Im Interview mit Tagesanzeiger.ch/Newsnet hat die Leitung der Zürcher SP heute versichert, dass der parteiintern umstrittene Sicherheitsdirektor Mario Fehr im kommenden Jahr nur dann zur Wiederwahl antrete, wenn ihn die SP unterstützt. Falls ihm die Parteidelegierten an ihrer Versammlung vom kommenden Dienstag das Vertrauen entzieht, würde er darauf verzichten.

Fehr selbst hat diese Aussage seiner Parteileitung inzwischen aber offenbar korrigiert. SP-Co-Präsidentin Priska Seiler Graf sagte heute auf Nachfrage von «Radio 1» dazu: «Mario Fehr hat das nun schon wieder etwas präzisiert und gesagt, er komme nicht unter einem anderen Parteilabel. Das ist dann nicht ganz die gleiche Aussage». Das bedeutet: Er könnte als Parteiloser antreten, falls ihn die Partei nicht mehr unterstützen will – was darauf hinauslaufen könnte, das diese einen ihrer zwei Regierungssitze verliert, denn Fehr ist in der Bevölkerung beliebt.

Seiler Graf sagte im Radiointerview, dass dieses Szenario für die SP natürlich nicht wünschenswert wäre. Wann Sicherheitsdirektor Fehr seine Aussage korrigierte, sagt die SP-Co-Präsidentin nicht. Dies sei im persönlichen Gespräch geschehen. «Vielleicht kann man von einem Missverständnis sprechen, vielleicht hat Mario Fehr auch seine Meinung geändert.» (hub)