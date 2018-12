ETH Zürich testet selbstfahrendes Gokart

Das Team um Emilio Frazzoli in Zürich forscht an der Weiterentwicklung autonomer Systeme. Professor Frazzoli gilt als Pionier in diesem Gebiet. Seine Studenten am Institute for Dynamic Systems and Control (IDSC) nutzen im Innovationspark auf dem Areal des Flugplatzes Dübendorf eine Halle für ihre Tests, für die sie einen Algorithmus für dynamisches Ausweichen bei Hindernissen in einem Gokart installiert haben. Im Video zeigt der 25-jährige Masterstudent Yannick Nager, ob das klappt. (Tages-Anzeiger)