Ein 100-Meter-Steg in den Zürichsee

Für 130 Millionen Franken will der Kanton einen Entlastungsstollen zwischen Langnau am Albis und Thalwil bauen. Das Ziel: Bei einem extremen Sihlhochwasser öffnet sich der Stolleneingang auf der Langnauer Seite, Unmengen von Wasser fliesst zwei Kilometer durch die Zimmerberg-Röhre in den Zürichsee statt sihlabwärts Richtung Adliswil und Zürich, wo eine Katastrophe drohte.

Nun wollen die beiden betroffenen Gemeinden Langnau am Albis und Thalwil das Beste aus diesem Eingriff in ihr Gemeindeterritorium machen. So liebäugelt Thalwil mit einem spektakulären Steg. Der Wasserstollen, der unterirdisch beziehungsweise unter dem Seespiegel 90 Meter in den See ragt, könnte als Fundament für einen darüber liegenden Steg bilden, schreibt die Zürichseegemeinde in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Kanton und Langnau am Albis. Der Steg darauf ist gemäss der ersten Skizze ziemlich breit. In der Wunschvorstellung vieler wird daraus wohl ein Pier mit angehängtem Restaurant im See.

Die wegfallenden Bootsplätze bei den Thalwiler Badis werden ein paar hundert Meter seeabwärts durch eine Erweiterung des Hafens Farbsteig ersetzt.

Sihl erhält Wildheit zurück

Auf der anderen Seite des Zimmerbergs sind die Pläne bereits konkreter. Zum Ausgleich der ökologischen Beeinträchtigungen wegen des Stollenbaus soll etwas weiter unten die Sihl aufgewertet werden. So sollen die Flusssohle und das Sihlufer naturnaher gestaltet werden, was Fische und die anderen Flussbewohner freuen dürfte. Zudem ist geplant, die grosse Wehrschwelle zu einer Rampe umzugestalten, damit die Fische wieder sihlaufwärts wandern können. Auch in den Gontenbach sollen die Fische künftig wieder aufsteigen können.

Für Wanderer wichtiger ist folgender Eingriff. Über 550 Meter soll der rechtsufrige Wanderweg aufgehoben werden. Zwischen der Spinnerei beim SZU-Bahnhof Langnau-Gattikon und dem Gartendörfli könnte man nur noch auf der linken Seite wandern und velofahren. Beim Bahnhof soll dafür ein neuer Fussgängersteg gebaut werden, beim Gartendörfli besteht bereits der Stirnemannsteg.

«Dies ermöglicht die Reaktivierung des dortigen Prallhangs, eines typischen Lebensraums für die seltenen Uferschwalben und Eisvögel», heisst es in der Mitteilung. Auf diesem Abschnitt erhalte die Sihl ihren Charakter des Wildflusses teilweise zurück. Diese ökologischen Ersatzmassnahmen an der Sihl werden nun detailliert ausgearbeitet, die Pläne werden voraussichtlich Ende 2018 oder anfangs 2019 öffentlich aufgelegt. Der Bau des Entlastungsstollens mit einem Durchmesser von 6,5 Metern wird frühestens 2023 realisiert.

Video: Wie der Stollen die Stadt schützt

(Tages-Anzeiger)