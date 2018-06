«Ein Fall Jegge ist heute nicht mehr möglich», sagt Silvia Steiner

Die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner ist heute zusammen mit Rechtsanwalt Michael Budliger und Markus Zangger vor die Medien getreten. Zangger war in den 70er-Jahren Schüler von «Starpädagoge» Jürg Jegge, wurde von diesem sexuell missbraucht und hat seine schlimmen Erlebnisse in seinem Buch «Jürg Jegges dunkle Seite» publik gemacht.

Rechtsanwalt Budliger hat im Nachgang zu Zanggers Enthüllungen im Auftrag der Bildungsdirektion den Fall Jegge untersucht. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden heute präsentiert. Budligers Auftrag lautete, die damals geltende Rechtslage punkto Sonderschulung aufzuarbeiten und zu klären, ob die damaligen Vorgaben von Behörden und anderen involvierten Personen eingehalten worden seien.

Die eigentlich zentrale Frage lautete allerdings, ob die Schulbehörden von Jegges Übergriffen gewusst oder diese zumindest geahnt und gleichwohl nichts unternommen hätten. Die missbrauchten Schüler hatten den Verdacht geäussert, man habe «im ganzen Dorf» von den Übergriffen gewusst und darüber gesprochen. Budliger äusserte sich an der Pressekonferenz dazu nur am Rand. Dafür betonte Regierungsrätin Steiner mit Nachdruck: «Es gab und gibt keine Hinweise in den Akten, dass man wusste oder ahnte, was hinter den Türen geschah.»

«Ungewohnt und schwierig»

Steiner nimmt mit ihrem Fazit Bezug auf Budligers Bericht, in dem es wörtlich heisst: «Soweit feststellbar, ergibt sich, dass keine Kultur des Wegschauens geherrscht hat und niemand etwas wirklich gewusst hat.» Zur Frage, ob jemand etwas geahnt habe, heisst es: «Was heute sofort als Indiz oder zumindest als Verdacht auf Übergriffe gewertet würde, insbesondere die weitgehenden privaten Kontakte von Jegge zu seinen Schülern, wurde damals als Ausprägung der Fokussierung von Jegges Unterricht auf persönliche Beziehung und Persönlichkeitsfindung interpretiert.» Nicht zuletzt, weil seine diesbezüglichen Erklärungen nicht hinterfragt worden seien. Rückblickend beurteile man vieles anders. «Damals fand man die Begebenheiten zwar teilweise seltsam, aber nicht weil Verdacht geschöpft wurde, sondern weil es ungewohnt und neu war und schwierig einzuordnen.»

Entlastet wird auch die Bildungsdirektion, die damals noch Erziehungsdirektion hiess. Der untersuchende Rechtsanwalt Budliger schreibt: «Es finden sich keinerlei Hinweise, dass Jegges Missbräuche in der Erziehungsdirektion bekannt waren oder vermutet wurden und dass gegen Jegge trotzdem oder aufgrund privater Beziehungen nicht vorgegangen wurde. Missbrauchsfälle hatten auch in dieser Zeit die sofortige fristlose Entlassung von Lehrern zur Folge.»

Gesetze wurden verletzt

Ungeschoren kommen die Schulbehörden in Budlingers Bericht gleichwohl nicht davon. Steiner resümierte den Bericht mit den Worten: «Erziehungsdirektion und Bezirksschulpflege liessen Jegge allzu grosse Freiheiten.» So sei es beispielsweise ohne Konsequenzen geblieben, wenn Jegge die Regeln nicht eingehalten oder eine kritische Schulpflegerin zusammengestaucht habe.

Dass man Jegge grosszügig schalten und walten liess, erklärt sich Steiner so: «Lehrer waren früher Autoritäten, die man nicht hinterfragte.» Bei Jürg Jegge sei noch hinzugekommen, dass er als Vorzeigepädagoge galt, dessen Methoden gerade in der Erziehungsdirektion flammende Anhänger hatten.

Budligers Bericht schildert detailliert, wo und wie sich die grossen Freiheiten manifestierten, welche die Behörden Jegge zugebilligt hatten. Dabei zeigt die Untersuchung auch auf, wo diese Freiheiten allzu gross – das heisst: vorschriftswidrig gross – waren. So hält der Bericht fest, dass Jegge 14 Jahre lang ohne sonderpädagogische Zusatzausbildung an Sonderklassen unterrichtet habe, was «zumindest unüblich lange» sei. Ausserdem seien bei der Zuweisung der Schüler zu Jegges Sonderklassen «nicht alle Vorschriften beachtet» worden. Der Verdacht, Jegge habe seine Schüler selbst ausgewählt, habe sich allerdings nicht bestätigt.

Zudem moniert Rechtsanwalt Budliger, es seien verschiedentlich die gesetzlichen Grundlagen nicht eingehalten worden. Auch habe Jegge während eineinhalb Jahren ohne Aufsicht durch die Schulpflege in seiner eigenen Wohnung unterrichten dürfen – dabei wisse man heute, dass es während jener Zeit (und ebenso davor und danach) zu Übergriffen gekommen sei.

Der Bericht bringt ausserdem zu Tage, dass die Aufsichtsorgane zwar immer wieder Kritik an Jegge und seinem Unterricht äusserten – die Kritik betraf etwa Jegges häufige Abwesenheit, die Unordnung im Unterrichtsraum, die Disziplinlosigkeit der Schüler sowie Jegges unkooperatives Verhalten gegenüber den Schulbehörden. Doch die Kritik blieb folgenlos.

Viel zu lange Leine

In den 70er-Jahre habe in den Gemeinde- und Bezirksschulpflegen eine beträchtliche Verunsicherung bezüglich des «richtigen» pädagogischen Konzepts geherrscht, hält die Untersuchung fest. Als Folge dieser Verunsicherung, so der Bericht weiter, «ergab sich für Jegge die Möglichkeit, sich seine Rahmenbedingungen beinahe unbegrenzt selbst festzulegen, weil er sie stets als pädagogische Notwendigkeit darstellen konnte.»

Das heisst: Jegge nützte seine Stellung als «Starpädagoge» aus, um sich ein «Setting» zu schaffen, in dem er seine Übergriffe vornehmen konnte. Indem ihm die Schulbehörden eine viel zu lange Leine liessen, schufen sie die Voraussetzungen für dieses Setting.

Buchautor und Jegge-Opfer Markus Zangger schloss hier an und betonte vor den Medien, Jegge habe die Überforderung der Schulbehörden für seine Zwecke genutzt. Indem er seine Schüler zu «schwer erziehbaren, therapiebedürftigen Wesen degradiert» und sich selber zum «Gutmenschen» stilisiert habe, der exklusiv in der Lage sei, diesen Wesen zu helfen, habe er sich den Freiraum für seine Taten geschaffen. «Es ging ihm einzig darum, egoistisch seine Bedürfnisse befriedigen zu können.»

Laut Zangger sei das wirkliche Ausmass von Jegges Übergriffen noch grösser als bisher angenommen. «In den 70er-Jahren hat sich Jegge beinahe täglich an einem Opfer vergangen», sagte Zangger vor den Medien: «Die psychischen Schäden, die Jegge bei uns angerichtet hat, sind immens.»

Ein Stresstest für das System

Auch Bildungsdirektorin Steiner verwies vor den Medien auf die Überforderung der damaligen Schulbehörden. Gleichzeitig betonte sie, das System an sich habe nicht versagt: «Jürg Jegge hat das System mit Bedacht rücksichtslos ausgenützt. Er unterscheidet sich durch nichts von anderen Pädophilen.» Dass Jegge in Interviews die Missbräuche mit dem Hinweis auf den damaligen Zeitgeist zu verharmlosen versucht habe, findet Steiner unerträglich: «Mit dem Zeitgeist kann gar nichts gerechtfertigt werden. Es gibt keine Entschuldigung für die Übergriffe.»

Welche Lehren zieht die Bildungsdirektorin aus dem Budliger-Bericht und aus dem Fall Jegge? Vor den Medien sagte Silvia Steiner, die Untersuchung sei auch so etwas wie «Stresstest» für das heutige System gewesen. Dieser sei insofern positiv ausgefallen, als sie glaube sagen zu dürfen: «Ein Fall Jegge ist heute nicht mehr möglich.»

Steiner verwies darauf, dass die Bestimmungen und Vorgaben heute allgemein deutlich strenger seien, dass Behörden und involvierte Kreise professioneller arbeiten würden und dass die Sensibilität gegenüber Missbräuchen deutlich grösser sei als früher. Zwar habe man früher vor Missbräuchen nicht generell die Augen verschlossen. Aber, so Steiner, gerade im Fall eines Vorzeigepädagogen à la Jegge habe damals gegolten: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)