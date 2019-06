Ein Gemeindepräsident schickt sein Dorf in die Ferien

Es ist ein ungewöhnlicher Appell, den der Dättliker Gemeindepräsident Jürg Allenspach am Mittwochabend ans Publikum der Gemeindeversammlung richtete: «Bitte bestellen Sie in der Zeit vom 22. Juli bis 5. August keine Transporte mit Möbeln oder Heizöl. Am besten, Sie fahren dann auch gleich in die Ferien.»

Der Grund für diese erstaunlichen Bemerkungen sind Tiefbauarbeiten des Kantons der momentan die Umfahrungsstrasse erneuert und in der angekündigten Zeit den Belag frisch aufzuziehen plant.

Dättlikon wird während diesen zwei Wochen nur begrenzt erreichbar sein. «Es werden Verkehrsdienste eingesetzt», kündigte der Gemeindepräsident an.

Die Verkehrssituation während der Sanierungsarbeiten

Kein Bus und keine LKWs

Lastwagen ab 3,5 Tonnen dürfen in dieser Zeit nicht nach Dättlikon fahren dürfen – deshalb der Hinweis, sich dann nichts liefern zu lassen. Auch die Postauto-Linie 529 wird zeitweilig eingestellt. Ein Ruftaxi bringt die Fahrgäste zum Bahnhof Pfungen. Der landwirtschaftliche Verkehr ist nicht beeinträchtigt.

Dättlikon ist verkehrstechnisch normalerweise nur über die Umfahrungsstrasse erschlossen. Gegen Freienstein hin ist das Dorf für den Individualverkehr zu. Auf der Freiensteinerstrasse dürfen nur landwirtschaftliche Fahrzeuge und die Postautolinie verkehren.

Die Wurzerstrasse Richtung Neftenbach verfügt über ein Sonntagsfahrverbot. «Das wird spannend», sagte Allenspach im Hinblick auf die Zeit ohne Umfahrungsstrasse. Der Kehricht werde abgeführt, versicherte er auf die Frage einer besorgten Bürgerin. (Landbote)