Einbrecher fliehen in Winterthur spektakulär

Eine aufmerksame Anwohnerin an der Lindbergstrasse alarmierte am Mittwochnachmittag die Stadtpolizei Winterthur, dass soeben in ein Haus in der Nachbarschaft eingebrochen werde.

Sofort rückten mehrere Patrouillen aus. Die Polizisten bemerkten in der Nähe des betreffenden Hauses einen Mann in einem parkierten Auto mit französischen Kontrollschildern. Sie nahmen den 22-jährigen Belgier vorläufig fest, weil er etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte.

Zwei Männer rannten beim Eintreffen der Patrouillen davon. Die Polizisten verfolgten sie. Die Flucht führte durch Gärten, über Zäune und – fast schon filmreif – durch eine Wohnung im Erdgeschoss. Im Eulachpark, einige hundert Meter von der Lindbergstrasse entfernt, konnten die Polizisten die beiden Flüchtenden einholen und verhaften. Es handelt sich um einen 17-jährigen Franzose und einen 20-jährigen Serben.

Diensthunden fanden Einbruchswerkzeug

Die Polizei suchte die Polizei mit zwei Diensthunden auf der Fluchtroute nach Beweismitteln. «Flash und Baxter», so die Namen, fanden nach kurzer Suche Einbruchswerkzeug und weitere Beweismittel. (hoh)