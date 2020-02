Eine kleine Weltgeschichte

«Und öppe das isch jetzt hüt s ‹Glettise›.» Die Dame ist entweder Ureinwohnerin oder heissblütiger «Wädi»-Fan – anders ist beim besten Willen nicht zu erklären, wie sie ihrer sichtlich baffen Kollegin praktisch jede an der Wand hängende historische Fotografie präzis im Hier und Jetzt verorten kann – egal, ob es sich um besagte, nach einem Bügeleisen benannte Cafeteria, das ehemalige Dorfzentrum oder eine sonstige Institution oder Attraktion handelt. Kaum weniger leidenschaftlich geht es beim Diaprojektor am anderen Ende der Raumes zu und her, wo sich ein Häufchen Lokalhelden in bester Stammtischmanier gegenseitig rezente Räubergeschichten um die Ohren haut. Doch es hat auch stattlich junge und jüngere Leute, die raunen und staunen, die behaupten oder werweissen. Kurz: Die Kultur­garage, wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und seit ein paar Jahren fixer Ausstellungsraum der Historischen Gesellschaft Wädenswil, ist verblüffend gut besucht – und das an einem frostigen, tristen Januarnachmittag, an dem man sich zweimal überlegen muss, ob man einen Fuss vor die Haustür setzen will.

Dies spricht für die Qualität von «Abgelichtet: Wädenswil auf Foto und Film», einer Schau, deren Kuratoren Leonie Ruesch und Christian Winkler das Kunststück fertigbringen, ein materiell höchst reichhaltiges Buffet anzubieten, die Themen aber so geschickt zu portionieren, dass man als Besucher Häppchen für Häppchen geniessen kann, ohne dabei den Faden zu verlieren und ohne am Lese- oder Bildstoff zu ermüden.

Der Bundesrat im Video

Das spricht ebenso für die Sehnsucht des Menschen nach Dingen und Orten, die ihn einen wichtigen Lebensabschnitt lang begleitet haben, die ihm Heimat waren, ohne jegliches folkloristisches oder patriotisches Gedöns – und die dann durch die Entwicklung überholt oder die Modernisierung weggespült wurden. Und «wie die Zeit verging», ist hier, am linken Seeufer, wo sich Wädenswil vom herzigen Dörfli zur prosperierenden Kleinstadt mauserte, und in dieser Ausstellung nicht bloss eine passende Schlagzeile, sondern richtig hör-, seh- und spürbar.

Eisenbahnunglück vom Februar 1948 mit 27 Toten und über 100 Verletzten. Foto: Dokumentationsstelle Oberer Zürichsee

Tatsächlich ist alles präsent, was beschäftigte und passierte. Die Weltkriege, zu sehen in Bildern über die Anbauschlacht oder Ortswehr, eine Art Pfadi für die Grossen. Familien- und Firmengeschichten, meist dargestellt mit gestelzt inszenierten Frauen, Männern und Kindern. Der technische Fortschritt in Form umgekippter Autos, übler Zugunfälle – aber auch in Form aufkommender und sich rasch wandelnder Bildermedien, ohne die eine solch wunderbare Zeitreise gar nie möglich geworden wäre. Und natürlich gesellschaftliche Grossanlässe wie das Turnfest, die Chilbi, die Gafferei beim Hausabbruch, der Besuch des Bundesrats (der, ein besonderes Amüsement, als verruckelte Videosequenz offeriert wird) oder die Seegfröörni: ein Spektakel, das unsereins wahrscheinlich nie mehr wird erleben können.

Übermütige Männer anlässlich der Seegfröörni 1929, der Blick geht vom See Richtung Wädenswil. Foto: Dokumentationsstelle Oberer Zürichsee

Obwohl es unnötig (und ja, auch ein wenig unanständig) ist, in diesem Spektakel noch ein «Highlight» benennen zu wollen – die Sektion rund ums Schloss-Cinéma (inklusive Stummfilmschau mit Kinobestuhlung!) ist schlicht nicht besser zu charakterisieren. Denn da erkennt man exemplarisch, dass diese Wädenswiler Lokalgeschichte auch an Tausenden anderen Orten der Welt spielen könnte – weshalb es, logo, auch eine kleine Weltgeschichte ist.

«Abgelichtet: Wädenswil auf Foto und Film», bis 26.4.,Kulturgarage Wädenswil, Florhofstrasse 15, Wädenswil. www.historische.ch