Elterngespräch verweigert – 300 Franken Busse

Die Sache ist im Grunde genommen einfach. In Paragraf 56 des Zürcher Volksschulgesetzes steht: «In besonderen Fällen kann die Schulleitung oder die Schulpflege den Besuch einzelner Elternveranstaltungen für obligatorisch erklären.» Und in Paragraf 76 heisst es, mittlerweile schon seit über sechs Jahren: «Wer vorsätzlich gegen Paragraf 56 verstösst, kann auf Antrag der Schulpflege mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft werden.» Zuständig dafür ist das Statthalteramt.

Alfredo Stüssi ist zum obligatorisch erklärten Elterngespräch am 19. September 2017 im Stadthaus Kloten nicht erschienen. Freundlicherweise hatte er bereits elf Tage zuvor schriftlich mitgeteilt, dass er nicht erscheinen werde. So nahm die Justiz ihren Lauf. Und Stüssi sass kurz vor Weihnachten auf einem Strafbefehl, mit welchem er zu einer Busse von 300 Franken und zu Gebühren von 515 Franken verknurrt wurde.

Ein «Racheakt der Schulbehörde»?

Doch so einfach ist die Sache nicht, mindestens aus Sicht des 51-Jährigen. Und deshalb sass er heute Dienstag vor dem Bezirksgericht Bülach. Stüssi ist Präsident der Männerpartei Schweiz (Motto: «Die Zeit ist reif für die Emanzipation des Mannes»), ist Mitte April als Kandidat für den Klotener Stadtrat mit der bescheidenen Unterstützung von elf Stimmen grandios gescheitert, und er war im vergangenen Jahr im Elternrat jener Schule, die sein Sohn besuchte.

Wenn es also nach Alfredo Stüssi geht, ist die ganze Angelegenheit ein «Machtspielchen», oder konkreter: «ein Racheakt der Schulbehörde von Kloten». Denn vor etwa einem Jahr hatte ein Lehrer seinem Sohn eine Ohrfeige gegeben. Auf die Strafanzeige folgte ein Strafbefehl. Der Lehrer kassierte eine Busse von 100 Franken. Ein Strafverfahren gegen eine weitere Lehrperson wurde eingestellt.

Die Geschichte mit dem Duschraum

Aber es kam aus Sicht von Stüssi noch dicker. Wie er erfahren haben will, soll eine Lehrerin mehrmals den Umkleide- und Duschraum betreten haben, während die Jungs, die damals kurz vor dem Übertritt von der vierten in die fünfte Klasse waren, sich darin aufhielten. Stüssi informierte die Eltern und verlangte von der Schule eine Stellungnahme. «Ich verlangte eine Sachverhaltsuntersuchung. Aber bis heute ist nichts passiert», sagte Stüssi vor Gericht. Dass er die Sache auf der Homepage der Männerpartei publik machte, trug auch nicht zu einer entspannteren Atmosphäre bei.

Weil ihm eine Stellungnahme verweigert worden sei, sei er zur aufgebotenen Sitzung, an welcher die Zusammenarbeit zwischen ihm und der Schule geklärt werden sollte, auch nicht erschienen. Zu allem Übel sei sein Sohn im Zuge der Auseinandersetzung auch noch in ein mehrere Kilometer entferntes Schulhaus versetzt worden – für Stüssi eine klare Schikane. Er sei unschuldig, verlange einen Freispruch und eine Entschädigung von 2000 Franken. Er sei nicht unentschuldigt ferngeblieben und habe sich nur für seine Rechte und die Rechte der Eltern der betroffenen Kinder eingesetzt.

Er gibt nicht auf

Am Ende war die Sache dann doch wieder ganz klar. Die Einzelrichterin bestätigte den Schuldspruch des Strafbefehls, reduzierte immerhin die Busse auf 200 Franken und die Gebühren auf 430 Franken. Dafür kommen 600 Franken Gerichtskosten neu dazu. Dass es zwischen Stüssi und den Schulbehörden «gewisse Probleme» gegeben habe, war auch für die Richterin offensichtlich. Sie wollte sich aber nicht festlegen, woran das lag. Zu einem obligatorisch erklärten Termin nicht zu erscheinen, sei halt mit Konsequenzen verbunden, sagte sie. Sein Verschulden sei aber «nicht besonders gross».

Noch im Gerichtssaal kündigte Stüssi Berufung gegen das Urteil an. «Das kommt nicht ganz unerwartet», sagte die Richterin dazu. Der Entscheid hat das Vertrauen des 51-Jährigen in die Justiz nicht gerade gestärkt. Dass der Lehrer, der seinen Sohn ohrfeigte, mit einer Busse von 100 Franken davonkommt, während er selber eine Busse von 200 Franken berappen soll, kann er überhaupt nicht akzeptieren. Und der Sache mit der Lehrerin im Duschraum will er jetzt erst recht nachgehen. (Tages-Anzeiger)