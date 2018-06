Er hat sich nicht bereichert: Dignitas-Gründer freigesprochen

Einzelrichter Gregor Mercier sprach den 85-jährigen Juristen konkret von den Vorwürfen der mehrfachen Beihilfe zum Selbstmord sowie des mehrfachen Wuchers frei. Ludwig A. Minelli erhält eine Prozessentschädigung von 135'000 Franken und eine Genugtuung von 500 Franken.

Das Bezirksgericht Uster hatte die zentrale Frage zu entscheiden, ob sich das von «Dignitas – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben» praktizierte Geschäftsmodell mit Artikel 115 des Strafgesetzbuches vereinbaren lässt. Im Artikel heisst es verkürzt: «Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.»

Quersubventionierung ist in Ordnung

Einzelrichter Mercier ging davon aus, ein Schuldspruch wegen Beihilfe zum Selbstmord komme nur dann infrage, wenn unter vielen denkbaren Motiven die selbstsüchtigen Beweggründe ganz klar überwiegen. Diesen Beweis habe die Staatsanwaltschaft zu erbringen. Es liege nicht am Beschuldigten, den Gegenbeweis zu liefern.

Im Fall der sterbewilligen, aber nicht todkranken 80-jährigen Frau, die Dignitas 100'000 Franken zukommen liess, sei nicht nachgewiesen, dass Minelli wegen der Aussicht auf diesen Betrag gehandelt habe. Im zweiten Fall – einer Mutter, die sich gleichzeitig mit ihrer Tochter mithilfe von Dignitas das Leben nahm – könne die Rechnung über gut 22'000 Franken nicht als krass überhöht bezeichnet werden. Insbesondere sei es der Verteidigung gelungen, darzulegen, dass die Kosten für Dignitas höher lagen als von der Staatsanwaltschaft behauptet.

«Kein Freipass»

Dass Minelli in den Jahren 2009 und 2010 von seinem Verein ein Honorar von insgesamt 210'000 Franken bezog, fand ebenfalls den Segen des Gerichts. «Es ist zulässig, wenn der Chef einen Verdienst erzielt», sagte Gregor Mercier. «Solange das Honorar angemessen ist, kann ihm kein selbstsüchtiges Motiv unterstellt werden.» Im Übrigen habe Minelli seinen Verdienst nicht nur von den Sterbewilligen bezogen, sondern auch von Spenden und den normalen Mitgliederbeiträgen.

Der Einzelrichter stellte klar, dass das Urteil kein Freipass für Sterbehilfeorganisationen sei. Das Gericht habe nicht das Geschäftsmodell von Dignitas durchleuchtet, sondern nur über die beiden in der Anklageschrift aufgeführten Fälle entschieden. Polizei und Staatsanwaltschaft müssten weiterhin bei jeder einzelnen Sterbebegleitung genau hinschauen.

«Bedingt überrascht»

Weder Ludwig A. Minelli, dem statt der geforderten 10'000 Franken Genugtuung nur seine solche von 500 Franken zugesprochen wurde, noch sein Verteidiger, der anstelle der geforderten 155'000 Franken Entschädigung eine solche von 135'000 Franken erhält, wollten zum Urteil Stellung nehmen.

Staatsanwalt Andrej Gnehm äusserte sich «bedingt überrascht» über den Freispruch. Er habe dem Gericht in einem Musterprozess eine offene Rechtsfrage vorgelegt. In solchen Situationen müsse man mit jedem Ausgang rechnen. Deshalb könne auch nicht von einem Misserfolg oder einer Niederlage die Rede sein.

Berufung wahrscheinlich

Ein Weiterzug des Urteils ans Obergericht werde «ernsthaft erwogen». Zuerst aber müsse man die schriftliche Begründung des Entscheides abwarten. Was er in der mündlichen Urteilseröffnung gehört habe, überzeuge ihn nicht, meinte Gnehm. Seiner Meinung nach habe das Gericht auf die Argumente der Staatsanwaltschaft zu wenig Gewicht gelegt. Er teile auch die Auffassung nicht, dass es für eine Verurteilung nötig sei, dass die selbstsüchtigen Motive ganz klar überwiegen. «Selbstsüchtige Motive haben in der Sterbehilfe überhaupt nichts verloren.» (Tages-Anzeiger)