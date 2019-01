Er war Zürichs letzter SVP-Stadtrat

Kurt Egloff war nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Auch in jenen Zeiten, in denen im Zürcher Stadtrat richtig dicke Luft herrschte, sah man ihn freundlich grüssend durch die Altstadt gehen. Er blieb volksnah, auch wenn er in den Medien und im Parlament harsche Kritik einstecken musste.

Kurt Egloff ist am 12. Januar, einen Tag vor seinem 87. Geburtstag, gestorben. Der Lehrer wurde bereits als 34-Jähriger zum Gemeindepräsidenten der kleinen Limmattaler Gemeinde Aesch gewählt, dann wurde er Bezirksrat, danach Kantonsrat und Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands.

Dank ihm wurde Informatik zum Schulfach

1982 wurde er in den Stadtrat gewählt, der damals noch bürgerlich dominiert war. Er übernahm das Schulamt und war fortan in seinem Element, sodass ihm auch die politischen Gegner Respekt zollten.

So führte er, kaum im Amt, Informatik als Freifach ein – gegen den Widerstand vieler Eltern. Unter seiner Ägide entstanden Schülerclubs – Umwelterziehung und Suchtprophylaxe wurden Unterrichtsstoff. In seiner Todesanzeige schreibt der Zürcher Stadtrat, das Zürcher Schulwesen hätte unter ihm eine Pionierrolle gespielt.

Abruptes Ende einer Karriere

Egloffs politische Karriere endete abrupt. 1989 wurde er zusammen mit dem damaligen Stadtpräsidenten Thomas Wagner (FDP) wegen einer Amtsgeheimnisverletzung gebüsst. Es ging um die neue Bau- und Zonenordnung, bei der Ursula Koch (SP) die Federführung hatte. Wagner und Egloff hatten interne Akten an Externe herausgegeben. Egloff trat daraufhin nicht mehr zu den Wahlen an.

Bereits als Stadtrat hatte Kurt Egloff sich für den Ausbau des Leistungs- und Breitensports starkgemacht. Danach wirkte er als selbstständiger Berater vorab im Bereich des Sportsponsorings. Er engagierte sich auch weiterhin als Vorstandsmitglied des Hauseigentümerverbands des Kantons Zürich. Sein Sohn, SVP-Nationalrat Hans Egloff, löste ihn dort 1997 ab.

«Er blieb gesellig»

«Kurt Egloff war der Letzte von uns, der die Wahl in den Stadtrat geschafft hat», sagt der langjährige Präsident der SVP-Kantonalpartei Fredy Heer auf die Frage nach der Bedeutung Egloffs für die SVP. Verbittert habe ihn der nicht ganz freiwillige Rücktritt nicht. «Kurt blieb gesellig und rauchte, wie ich, gerne in gemütlicher Runde eine Zigarre.»

Seine Begabung, Sponsoren für eine Sache zu gewinnen, kam auch der SVP zugute. So war er zweimal Mitglied der Wahlkampfleitung bei Mauro Tuenas Stadtratskandidaturen. «Die Partei lag ihm sehr am Herzen, er hat sie mit grossem Einsatz unterstützt», sagt Tuena. «Ein grosser Dank an Kurt Egloff.»

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 30.Januar, um 14.30 Uhr im Fraumünster statt. (Tages-Anzeiger)