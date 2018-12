Es geht um Geld, Sklaverei und einen sterbenden Zürcher König

Es sind zwei Überfiguren der Zürcher Geschichte: Alfred Escher, Eisenbahnpionier und Kreditanstaltgründer. Und Gottfried Keller, erster Zürcher Staatsschreiber und Nationaldichter. Beide würden nächstes Jahr 200-jährig. Doch einen Monat vor Jubiläumsbeginn ist die Feierlaune auf dem Gefrierpunkt. Die Lage ist unübersichtlich, doch verbindet immerhin eine Gemeinsamkeit alle Beteiligten: Sie sind enttäuscht oder verärgert oder beides, wenn auch aus verschiedenen Gründen.

Beginnen wir beim Offensichtlichen: beim Musical «Escher – De König von Züri!». Das Werk, geschrieben von Walter Hitz, der bereits das Erfolgsmusical «Alperose» geschaffen hat, liegt pfannenfertig vor und hätte am 6. September im Haus des Zürcher Kammerorchesters Premiere feiern sollen. Die Macher um Kulturmanager Peter Marschel haben 250'000 Franken vorgeschossen – in der Erwartung, dass ihr Projekt auch wirklich auf die Bühne kommt.

Marschel: «Ich fasse es nicht»

Sie hatten gute Gründe für diese Erwartung: Das Musical gehört zu den 20 Projekten, für die der Regierungsrat zwei Millionen Franken aus dem Lotteriefonds beantragt hat – davon wäre ein Viertel ins Musical geflossen. Doch dann zog der Kantonsrat den Stecker: Die vorberatende Finanzkommission wollte nur 1,5 Millionen sprechen und das Musical aus dem Jubiläumsprogramm streichen. Am Montag folgte ihr der Kantonsrat.

Peter Marschel ist noch immer hörbar erschüttert. Seit über drei Jahren sei man an der Arbeit, das Libretto sei von Escher-Biograf Joseph Jung für gut befunden worden. Nie sei das Musical-Team im Lauf der Evaluation mit Kritik konfrontiert worden – und dann komme der Kantonsrat und finde: ungenügende Qualität. Übungsabbruch. Fertig. Marschel: «Ich fasse es nicht.»

Wer ist der Esel?

Nachfrage also bei der Präsidentin der Finanzkommission, FDP-Kantonsrätin Beatrix Frey-Eigenmann: Was genau missfällt ihr am Musical? Und seit wann ist die Finanzkommission Sachverständige in Kulturfragen? Frey-Eigenmann erklärt, sie sei missverstanden worden: Sie habe sich nie zur Musical-Qualität geäussert, dazu masse sie sich kein Urteil an. Das Unbehagen der Kommission sei grundsätzlicher gewesen und habe dem Vorgehen wie dem Jubiläumskonzept insgesamt gegolten.

Was erstens zum Zwischenfazit führt: Da hat der Kantonsrat offenbar den Sack geschlagen, aber den Esel gemeint – mit den Musical-Machern als Opfer.

Zweitens stellt sich die Frage: Wer ist der Esel? Beziehungsweise: Wenn es also um Vorgehen und Gesamtkonzept gegangen ist – woran kranken diese?

Von «Arroganz» und «Druck» ist die Rede

Wenn der Kantonsrat Ende November über die Lotteriefondsbeiträge für ein Jubiläum berät, das im Januar beginnt, liegt ein Problem auf der Hand: Es herrscht Zeitdruck. Tatsächlich ist dieser sozusagen die Mutter des kantonsrätlichen Ärgers. «Man weiss ja nicht erst seit gestern, dass dieses Jubiläum kommt», sagt Frey-Eigenmann.

Der federführende Verein «200 Jahre Alfred Escher & Gottfried Keller» ist aber nicht nur viel zu spät dran. Hinzu kommt, dass er sich im Kantonsrat keine Freunde gemacht hat. Von «Arroganz» und «Druck» ist die Rede. Frey-Eigenmann sagt, die Vereinsvertreter hätten die Kantonsräte «ultimativ vor die Wahl gestellt: ‹Entweder, ihr winkt die Projekte durch – oder ihr gefährdet das gesamte Jubiläum.›» Die Fraktionschefin der Grünen, Esther Guyer, ergänzt: «Es wundert mich schon, dass Leute wie Beat Husi, die das Parlament derart gut kennen, so vorgehen.»

Koordinieren, kanalisieren

Beat Husi war 22 Jahre lang Staatsschreiber des Kantons Zürich. Anfang 2018 wurde er pensioniert, seit 2016 präsidiert er die Alfred-Escher-Stiftung. Er erklärt: Mit Blick auf das Jubiläum habe man 2017 den Verein «200 Jahre Alfred Escher & Gottfried Keller» gegründet. In seinem Vorstand sitzen neben Husi der Präsident der Gottfried-Keller-Gesellschaft, Manfred Papst, sowie als Vertreter der Uni Zürich Professor Otfried Jarren. Laut Husi will der Verein die Jubiläumsaktivität koordinieren und die Eingaben an den Lotteriefonds kanalisieren. Weil die Formulierung der Statuten anspruchsvoll gewesen sei, habe die Vereinsgründung mehr Zeit gebraucht als erhofft.

Einmal gegründet, habe der Verein aber vorwärtsgemacht, betont Husi: Im Sommer 2017 seien alle Interessierten eingeladen worden, Jubiläumsprojekte einzureichen. 35 seien eingegangen und von einer Jury bewertet worden. Diese habe zuhanden des 3-Mann-Vorstands zwanzig Projekte als unterstützungswürdig vorgeschlagen, worauf der Vorstand diese zwanzig beim Lotteriefonds eingereicht habe.

Ein Altherrenclub

«Natürlich wäre es gut gewesen, wir hätten ein halbes Jahr früher starten können», räumt Husi ein. Überhaupt sei man rückblickend immer klüger – es wäre wohl einfacher gewesen, auf den Verein zu verzichten und die einzelnen Gremien, die Escher-Stiftung und die Keller-Gesellschaft, autonom planen zu lassen. Dann wäre es rascher gegangen. Gleichzeitig verteidigt sich Husi: Er habe nur deshalb beim Kantonsrat Druck gemacht, weil die Projekte dringend Geld gebraucht hätten. Der Verein habe nichts vorstrecken können, weil er kein eigenes Geld habe.

Es war allerdings nicht der Zeitdruck allein, der in der Finanzkommission zu reden gab. «Wir fanden das Jubiläumsprogramm insgesamt lieblos. Wir haben mehr erwartet», sagt Kommissionschefin Frey-Eigenmann. Sie verweist auf die Lotteriefondseingaben zum Reformationsjubiläum: Da sei ein tolles Programm eingereicht worden. «Wir haben uns für das Keller-Escher-Jubiläum etwas Vergleichbares erhofft – etwas, auf das man sich richtig hätte freuen können.»

Husi widerspricht nicht: «Nicht alle eingereichten Projekte haben uns begeistert. Die Qualität war nicht überragend. Insgesamt sind uns die Projekte zu vergangenheitsbezogen.» Über die Ursache will Husi «nicht spekulieren». Er gehe davon aus, «dass die ausgewählten Projekte am Ende zu überzeugen vermögen». Könnte deren Retro-Charakter auch damit zu tun haben, dass das Jubiläumsmotto zwar flott «Spuren der Zukunft» heisst, Vereinsvorstand und Jury aber mehrheitlich ein Altherrenclub sind, bestehend aus sieben Männern und zwei Frauen mit Durchschnittsalter 64? Nein, sagt Beat Husi. «Die Jury hat hervorragende Arbeit geleistet.»

Befangen?

«Für Fragen gesorgt» hat in der Kommission laut Präsidentin Frey-Eigenmann ein weiterer Punkt: Unter den zwanzig Projekten befindet sich eines, das Joseph Jung eingegeben hat, bis 2016 Geschäftsführer der Escher-Stiftung, eines, das Roman Hess verantwortet, amtierender Aktuar der Keller-Gesellschaft, eines, das von der Keller-Gesellschaft selber kommt, und eines, das ein Institut der Universität Zürich formuliert hat.

Das heisst: In mehreren Fällen hat der Vereinsvorstand, haben also der Escher-Stiftungs- und Keller-Gesellschaft-Präsident sowie der Univertreter Projekte auf den Schild gehoben, die aus ihren eigenen Küchen stammen. Traten sie in den Ausstand, wenn es um Projekte aus ihren Institutionen ging?

Beat Husi erklärt: «Die Jury hat empfohlen, zwanzig Projekte einzureichen. Der Vorstand hat diesen Vorschlag als Ganzes übernommen. Daher gab es keinen Grund, in den Ausstand zu treten.» Anders wäre es gewesen, «wenn wir die Empfehlung korrigiert hätten», so Husi. «Dann hätten wir selbstverständlich die Ausstandsregeln beachtet.»

«Das wird sehr schwierig»

Und die Bilanz? Kommissionspräsidentin Beatrix Frey sagt es so: «Unter normalen Umständen» – das heisst: ohne Zeitdruck – «hätten wir bei einem solchen Lotteriefondsgesuch gesagt: Danke vielmals, aber das reicht nicht. Zurück an den Absender. Bitte überarbeiten.» Doch das sei nicht gegangen.

Bleibt die Frage, weshalb am Ende gerade das Musical zum Opfer wurde? Vermutlich war es so, dass sich auf dem Teppich von Unbehagen und Verärgerung zwei Impulse kombinierten: Bei den rechten Parteien war es wohl der Umstand, dass das Musical mit 500'000 Franken der grösste Posten war – sich hier also am wirksamsten sparen liess. Auf der linken Seite dürften eher die Person Escher sowie die Verbindungen seiner Familie zur Sklaverei den Widerstand geweckt haben. Ein Musical-Nein war die wirkungsvollste Möglichkeit für ein Anti-Escher-Zeichen.

Unter dem Strich bleibt eine Ironie, die für das Musical-Team bitter sein muss: Es werden nun zwar mit Lotteriefondsmitteln neue Bücher und Vortragsreihen finanziert. Das einzige unter den zwanzig Projekten, das eine grössere Breitenwirkung entfaltet hätte, fällt aber den Jubiläumsquerelen zum Opfer. Ganz aufgegeben haben die Macher noch nicht. Man versuche nun, die fehlende halbe Million privat aufzutreiben. Doch Peter Marschel ist Realist: «Das wird sehr schwierig.»

