Extremismus: Winterthur hilft «potentiell Gefährdeten»

Seit Oktober 2016 ist die Fachstelle Extremismus und Gewaltprävention (FSEG) in der Stadt Winterthur tätig. Ende 2018 sollte der Betrieb der Anlaufstelle enden, nun hat sich der Stadtrat für die Weiterführung entschieden, wie er heute Dienstag bekannt gab. Die Fachstelle wurde gegründet, weil sich mehrere Personen aus Winterthur dem sogenannten Islamischen Staat (IS) angeschlossen haben. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass für die Früherkennung und Prävention von Radikalisierung nach wie vor Beratungsbedarf bestehe.

An der heutigen Pressekonferenz zog Stadtrat Nicolas Galladé (SP), Vorsteher des Sozialdepartements, eine positive Bilanz. Die mit einem 80-Prozent-Pensum dotierte Fachstelle habe in weniger als zwei Jahren eine positive Wirkung gezeigt, sagt er. Sie habe zu einer «deutlich spürbaren Entspannung in der Bevölkerung» geführt und zum Aktionsplan des Bundes zur Verhinderung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus beigetragen. Auf Bundesebene werde sogar empfohlen, Anlaufstellen wie jene in Winterthur auch in anderen Gemeinden zu etablieren.

Zusammenarbeit mit der Polizei in fünf Fällen

In den ersten 18 Monaten seit Betriebsbeginn hat die Fachstelle 76 Beratungsanfragen behandelt. Mehrheitlich ging es dabei um Fragen von Islamismus. In 68 Fällen handelte es sich «potentiell gefährdete» Leute, wie Fachstellenleiter Urs Allemann sagte. Diese vertraten radikale Ideologien oder Gedanken und haben gegen ungeschriebene Normen und Gesetze verstossen – alles Handlungen, welche nicht zu strafrechtlichen Ahndungen führt.

Die Beratungsgespräche hätten meist zur Beruhigung der Situation geführt. In fünf Fällen musste die Fachstelle mit der Gewaltschutzstelle der Winterthurer Stadtpolizei zusammenarbeiten, da es Anzeichen für Gewaltbereitschaft, Fremd- oder Selbstgefährdung gab.

Schülerin prophezeite Hölle

Allemann gab auch ein Beispiel seiner Fachstelle, wo er intervenieren musste. So machte sich ein Berufsschullehrer Sorge, als eine Schülerin begann, den Islam zu praktizieren und sich verschleierte. Sie prophezeite einer muslimischen Mitschülerin, dass sie in die Hölle kommen, falls diese die islamischen Gebote nicht einhalte. In Gesprächen mit der Schülerin und ihren Eltern konnte eine gewisse Beruhigung hergestellt werden. Bei der jungen Frau konnten keine Radikalisierungstendenzen festgestellt werden, sie war auf der Suche nach ihren islamischen Wurzeln. Der Lehrer machte ihr aber deutlich, dass solchen Äusserungen gegen die Klassenkameradinnen nicht geduldet werden.

Neben der individuellen Beratung ist die Wissensvermittlung eine zentrale Aufgabe der Fachstelle. Die FSEG hat unter anderem Elternveranstaltungen und ein Fachseminar zur Früherkennung von islamischer Radikalisierung durchgeführt. Auch der Leitfaden für die Volksschule - Radikalismus, Umgang mit radikalen Personen und Gruppen - gehört zu den Bereichen, in denen die FSEG zwischen Oktober 2016 und März 2018 die Norm der Gewaltfreiheit vermittelt hat. (tif/hoh)