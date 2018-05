Fall Mettmenstetten: Es geht um Geld, Kinder und Lamas

Vordergründig ist es ein kleiner Immobiliendeal, aber er trug dem Zürcher Stadtrat viel Unverständnis ein, als er im Februar publik wurde: Um sein Immobilienportfolio zu bereinigen, will er einen Hof bei Mettmenstetten im Säuliamt an die Meistbietenden verkaufen – statt an die bisherigen Mieter, die fast 30 Jahre dort lebten und ebenfalls mitgeboten haben. Lange gab der Stadtrat nicht bekannt, was ihn zu diesem Entscheid bewog. Gestern hat er sich nun erstmals ausführlich dazu geäussert, weil er dem Gemeinderat den Verkauf formal zur Genehmigung vorlegte.

Der Hof inklusive fast 5700 Quadratmeter Landwirtschaftsland soll demnach an ein Ehepaar mit drei schulpflichtigen Kindern gehen, das dafür 1,41 Millionen Franken zu zahlen bereit ist. Die beiden halten laut Stadtrat bereits heute Ponys, Lamas, Alpakas, Hühner und Kaninchen. Dadurch sei gewährleistet, dass Scheune und Landwirtschaftsparzellen «weiterhin bestimmungsgemäss genutzt» würden, schreibt der Stadtrat. Allerdings wäre das auch bei den bisherigen Mietern der Fall gewesen: Das Paar hält Pferde, Ponys, Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Kaninchen, Katzen und Hunde – und fürchtet nun um die Zukunft dieser Tiere, weil es kaum Ersatz finden werde, wenn es den Hof verlassen muss.

Die meisten Kinder der Bewohner sind ausgezogen

Unter dem Strich unterscheidet die beiden Paare also erstens die Tatsache, dass die designierten Käufer 260'000 Franken mehr geboten haben als die bisherigen Mieter. Und zweitens, dass ihre Kinder alle noch im schulpflichtigen Alter sind, während bei den bisherigen Mietern drei von vier bereits erwachsen und ausgezogen sind. Darauf nimmt der Stadtrat Bezug, wenn er argumentiert, dass bei seinem Entscheid neben dem Kaufpreis auch die Aussicht eine Rolle gespielt habe, dass die Liegenschaft längerfristig mit einer guten Belegung von fünf Personen bewohnt werde. Nicht eingegangen ist er auf den Umstand, dass eine Tochter der bisherigen Mieter beabsichtigte, die elterliche Pferdezucht auf dem Hof zu übernehmen.

Der Verkauf wird nur dann rechtskräftig, wenn der Zürcher Gemeinderat ihn gutheisst. Dieser steht dabei unter einigem öffentlichem Druck. So haben Sympathisanten der bisherigen Mieter aus dem Säuliamt in grosser Zahl Bittbriefe an den Ratspräsidenten geschickt, er möge die Sache überdenken. Bereits Position bezogen hat die Stadtzürcher FDP: Sie setze sich zwar seit Jahren dafür ein, dass die Stadt kleine Grundstücke ausserhalb ihrer Grenzen verkaufen solle, wenn diese keine strategische Bedeutung haben. Im aktuellen Fall solle die Stadt das Grundstück aber den bisherigen Bewohnern zu einem tragbaren Preis überlassen. Dabei könne man sich ein grundbuchliches Recht sichern, das einen späteren spekulativen Weiterverkauf verhindere. (Tages-Anzeiger)