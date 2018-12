Fehr fehlt – und der Rat ändert sein Programm

Die heutige Budgetdebatte war noch keine anderthalb Stunden alt, als der Kantonsrat den geplanten Ablauf auf den Kopf stellte. Eigentlich hätte der Rat das Budget der Justizdirektion fertig beraten wollen, aber Vorsteherin Jacqueline Fehr (SP) fehlte.

Das passte der SVP überhaupt nicht. Sie beantragte, das Budget der Finanzdirektion vorzuziehen. Dass Fehr nicht anwesend sei, sei ein Affront, fand René Isler (SVP, Winterthur). Thomas Vogel (FDP, Illnau-Effretikon) begehrte wenigstens zu wissen, warum Regierungsrätin Fehr fehlte – worauf laute Zwischenrufe aus den Reihen hallten, sie traue sich wohl nicht mehr in den Rat.

Fehr muss noch einmal antraben

Der Grund war ein anderer, nämlich dass die Parlamentsleitung damit gerechnet hatte, dass das Budget der Justizdirektion schon am Montag durchberaten wäre, und darauf hatte sich Fehr verlassen. Sie weilte an einer Sitzung in Bern und bat ihren Stellvertreter, Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP), einzuspringen. Dieser sagte, er traue es sich durchaus zu, im Namen Fehrs zu argumentieren. Ratspräsidentin Yvonne Bürgin (CVP) bat den Rat, den Antrag der SVP abzulehnen: «Sie stellen sonst den ganzen Ablauf auf den Kopf.»

Es half nichts. Der Antrag wurde mit 92:77 Stimmen angenommen; Fehr wird nochmals im Kantonsrat antraben müssen.

Bereits gestern Montag sorgte die Winterthurer Regierungsrätin Fehr (SP) für Diskussionen und Unverständnis im Kantonsrat. Auslöser war ein Wahlkampfinterview im «Landboten». Darin beklagte sie sich indirekt, dass der Bezirk Horgen im Regierungsrat mit Ernst Stocker, Thomas Heiniger und Mario Fehr zu gut vertreten sei, was nicht optimal sei, da es in Seegemeinden wenig Innovation gebe, und Politiker von ihrem Umfeld geprägt seien.

(leu)