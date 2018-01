Feuer und Wut gegen Trump: US-Konsulat in Zürich versprayt

Sie hätten das US-Konsulat heute mit Farbe und brennenden Pneus angegriffen, kurz vor dem Besuch von Donald Trump am World Economic Forum, schreiben Unbekannte in einem Bekenner-Mail.

Die Zürcher Stadtpolizei bestätigt, dass das Konsulat im Zürcher Seefeld versprayt worden ist. Von brennenden Pneus weiss Polizeisprecher Marco Cortesi jedoch nichts. Es habe in der Nähe ein Container gebrannt, sagt er. Vorerst habe aber niemand Anzeige erstattet, auch die Höhe des Sachschadens sei noch offen.

Abgefackelt: Abfalleimer vor dem US-Konsulat im Seefeld. Bild: Lorenzo Petrò

In ihrem anonymen Mail gegen die Unbekannten an, weshalb sie das US-Konsulat versprayt und Pneus angezündet haben. Sie wollen damit gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump protestieren, der am Donnerstag am WEF in Davos erwartet wird.

Eine grosse, offizielle Demonstration gegen das World Economic Forum ist morgen Dienstagabend geplant. Auf dem Helvetiaplatz wollen Trump- und Globalisierungskritiker gegen das WEF protestieren. Sie rechnen mit einem Grossaufmarsch.

(Tages-Anzeiger)