Feuerwehr findet tote Frau in Illnau-Effretikon

Kurz nach Mitternacht roch eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhaus in Effretikon Rauch. Sie wählte daraufhin den Notruf und alarmierte die Einsatzkräfte, wie die Kantonspolizei Zürich heute Mittwoch mitteilt.

Die Rettungskräfte rückten aus. Sie begannen umgehend mit den Löscharbeiten, konnten den Wohnungsbrand schnell unter Kontrolle bringen und verhinderten damit, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen.

Für eine Frau kam aber jede Hilfe zu spät. In der Erdgeschoss-Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, fanden die Einsatzkräfte eine Leiche. «Ihre Identität steht noch nicht fest – es dürfte sich aber um die Wohnungsmieterin handeln», schreibt die Kantonspolizei in der Mitteilung weiter.

Die genaue Todesursache ist noch ungeklärt und wird nun im Institut für Rechtsmedizin Zürich untersucht. Sonst wurde beim Brand niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. (sip)