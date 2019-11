Flughafen Zürich investiert ein Vermögen in Indien

Die Flughafen Zürich AG hat heute Freitag mitgeteilt, dass sie die Konzession für den Bau, die Entwicklung und den Betrieb des neuen Flughafens von Noida erhalten hat. Das ist eine Industriestadt südlich von Delhi. Der neue Flughafen liegt ungefähr 80 Kilometer von der indischen Kapitale entfernt und soll eine entscheidende Rolle spielen, um das erwartete Luftverkehrswachstum in der Region zu bewältigen.

Die Konzession für die Zürcher Flughafenbetreiberin reicht über einen Zeitraum von 40 Jahren. Die mit der ersten Ausbauphase verbundenen Investitionen betragen laut Mitteilung rund 650 Millionen Franken. Davon kommen maximal 280 Millionen aus dem Eigenkapital der Flughafen Zürich AG, der Rest ist Fremdkapital.

Die Bauzeit werde auf etwa vier Jahre veranschlagt. Nach Inbetriebnahme der ersten Bauphase werde der neue Flughafen über eine Kapazität von jährlich 12 Millionen Passagieren verfügen. Zum Vergleich: Der Flughafen Zürich bediente im letzten Jahr 31 Millionen Passagiere.

Comeback auf dem Subkontinent

Die Flughafen Zürich AG ist derzeit an acht Flughäfen ausserhalb der Schweiz beteiligt. Alle befinden sich in Lateinamerika: vier in Brasilien, zwei in Chile sowie je einer in Kolumbien und Curaçao. Aus dem indischen Markt ist die Firma vor zwei Jahren ausgestiegen, als sie ihren Anteils am Flughafen in Bangalore verkaufte. Indien gehöre aber nach wie vor zu den Fokusmärkten ihrer internationalen Strategie, genau wie Indonesien und die Philippinen. (hub/sda)