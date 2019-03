Fluglotse schuldig gesprochen

Das Bezirksgericht Bülach hat einen Flugverkehrsleiter von Skyguide der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs schuldig gesprochen. Es belegte den 48-Jährigen mit einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 100 Franken , blieb damit aber unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten gefordert hatte. Starverteidiger Lorenz Erni, der den Lotsen vertritt, hatte für seinen Mandanten einen Freispruch gefordert.

Es ist der dritte Lotse, der seit 2014 wegen einer gefährlichen Annäherung zweier Flugzeuge vor Gericht gestellt wird. Deshalb fürchtet die Flugsicherung Skyguide nun um ihre Sicherheitskultur. Der sogenannten Just Culture liegt die Idee zugrunde, aus Fehlern zu lernen, um die Sicherheit zu verbessern. Dabei sollen Mitarbeiter Misstritte ausführlich melden und straflos bleiben – sofern sie nicht grobfahrlässig oder vorsätzlich handeln und sofern nichts und niemand zu Schaden gekommen ist.

Die Flugsicherung sieht diese Kultur gefährdet, wenn die Lotsen nach ihren Meldungen mit langwierigen Strafprozessen rechnen müssen. «Nur durch diese Sicherheitskultur kann die Organisation rasch aus Fehlern lernen und Massnahmen treffen, um diese auszumerzen», sagt Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa. Die Flugsicherung stehe hinter dem heute verurteilten Flugverkehrsleiter und unterstütze ihn auch weiterhin. «Seine Anstellung bei Skyguide ist durch die Verurteilung nicht infrage gestellt.»

Trainingsflug auf dem Pistenkreuz

Der Vorfall, der zum Prozess führte, ereignete sich am Nachmittag des 22. August 2012: An diesem Tag trainierte ein Pilot unter Aufsicht einer Fluglehrerin in einem einmotorigen Kleinflieger Sichtanflüge auf die verschiedenen Pisten am Zürcher Flughafen, um seine Lizenz zu erneuern. Dabei setzte er seinen «Sportcruiser» auf der Landebahn jeweils kurz auf, um gleich wieder durchzustarten.

Die Besatzung des Sportcruisers erbat bei der Flugsicherung Skyguide die Bewilligung, dies auch auf der Piste 16 tun zu dürfen, die mit der Piste 28 ein Kreuz bildet. Der 48-jährige Lotse, der an diesem Tag im Kontrollturm Dienst leistete, bewilligte das Manöver und funkte dem Piloten die entsprechenden Anweisungen. Kurz darauf meldete sich auf der Piste 28 die Besatzung einer Linienmaschine von Darwin Airline als startklar. Die Saab 2000 mit 18 Insassen erhielt daraufhin vom Towerlotsen Freigabe.

Passagiermaschine erhöhte die Steigrate

Derweil drehte der Sportcruiser auf die Piste 16 ein. Und zwar früher, als es der Towerlotse erwartet hatte, was den Flugweg der kleinen Maschine verkürzte – und sie auf Kollisionskurs mit der startenden Saab brachte. Augenblicke bevor das Warnsystem im Kontrollturm Alarm schlug, bemerkte dies der Flugverkehrsleiter und reagierte: Er befahl der Besatzung der kleinen Maschine, einen Vollkreis nach rechts einzuleiten.

Wie dem Bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) zu entnehmen ist, ergänzte er fünf Sekunden später seine Anweisung und wies den Sportflieger an, eine «Steilkurve» zu fliegen. Die Crew der Darwin Airline reagierte, ihrerseits alarmiert durch das Kollisionswarnsystem an Bord, indem sie die Steigrate ihrer Saab erhöhte. Der Zwischenfall lief für alle Beteiligten glimpflich ab.

Von «Hypthesen» und «konkretem Absturzrisiko»

Verteidiger Lorenz Erni unterstrich in seinem Plädoyer mehrmals, dass zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung bestanden habe. Die Anklage basiere deshalb auf «nicht nachvollziehbaren Annahmen» und Hypothesen – und auf einem Gutachten, von dem er gar nichts halte. Sein Mandant habe sofort reagiert, als er bemerkte, dass die Maschinen einander zu nahe kommen würden. Der Lotse beteuerte am ersten Prozesstag im vergangenen September denn auch: «Ich hatte jederzeit das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben.»

Für die zuständige Staatsanwältin ist hingegen unumstritten, dass die Handlungsanweisungen des Flugverkehrsleiters ein «konkretes Kollisionsrisiko» bargen und die vom Sportcruiser in dieser geringen Höhe vollzogene Steilkurve für das Kleinflugzeug ein «konkretes Absturzrisiko» darstellte. «Es war unglaublich grosses Glück, dass wir es hier mit erfahrenen Linienpiloten und einer sehr erfahrenen Fluglehrerin zu tun hatten, die beherzt reagierten», sagte sie in ihrem Plädoyer. Auch hielt sie dem 48-Jährigen vor, «komplett uneinsichtig» zu sein – und begründete unter anderem damit das im Vergleich zu ähnlichen Fällen hohe geforderte Strafmass.

Der dritte Lotse vor Gericht

Der 48-Jährige ist bereits der dritte Lotse von Skyguide, der sich vor Gericht verantworten muss, obschon nichts und niemand zu Schaden kam. Den allerersten Fall verhandelte ebenfalls das Bezirksgericht Bülach. Im Dezember 2014 wurde einem Towerlotsen der Prozess gemacht, weil es in Kloten fast zu einer Kollision gekommen war. Der Lotse hatte im März 2011 zwei Airbus-Maschinen der Swiss auf den sich kreuzenden Pisten beinahe gleichzeitig die Startfreigabe erteilt. Das Bezirksgericht sprach ihn frei und befand: Der Lotse könne nicht für etwas verurteilt werden, das konkret nicht passiert sei. Die Gefahr sei nur hypothetisch gewesen. «Das Gericht muss sich an dem orientieren, was geschehen ist», sagte der Richter.

Dagegen erhob die Staatsanwaltschaft Berufung. Der Fall wurde daraufhin vom Obergericht neu verhandelt, das den Lotsen im vergangenen November schuldig sprach. Es verurteilte den Mann zu 90 Tagessätzen à 210 Franken und fällte die Strafe bedingt aus. Der Lotse hat den Fall inzwischen ans Bundesgericht weitergezogen.