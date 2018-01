Freispruch für Verleger Bruno Hug

Nach Ansicht des Kantonsgerichts St. Gallen ist es nicht strafbar, in einem Zeitungsartikel einen Beistand der Erpressung und des «faktischen Raubs» zu bezichtigen. Das Gericht hat als zweite Instanz Bruno Hug, den ehemaligen Verleger und Chefredaktor der «Obersee-Nachrichten», freigesprochen. Das Urteilsdispositiv wurde heute Donnerstag veröffentlicht.

Wie das Gericht schreibt, habe Hug beide Begriffe, Erpressung und Raub, nur im übertragenen Sinne gebraucht. Das habe er in seiner Wortwahl angedeutet: Einerseits mit dem Begriff «faktisch», anderseits, indem er schrieb: «Wenn dem so war, war das Erpressung, denke ich.» Damit ist gemäss Gericht klar, dass Hug keine Straftat, sondern lediglich eine unzulässige Druckausübung gemeint hatte.

Gericht widerspricht Vorinstanz

Bruno Hug hatte die beiden Begriffe im Zusammenhang mit zwei Berichten über einen Treuhänder verwendet, der per fürsorgerische Unterbringung in eine psychiatrische Klinik gebracht worden war. Dessen Beistand hatte die Entlassung aus der Klinik gemäss Hug davon abhängig gemacht, ob der Treuhänder dem Beistand erlaube, Einblick in seine Kundendossiers zu nehmen. Später habe der Beistand dann die Dossiers einfach mitgenommen.

Anders als die Staatsanwaltschaft und die Vorinstanz, das Kreisgericht See-Gaster, war das Kantonsgericht St. Gallen auch der Meinung, Hug sei der Wahrheitsbeweis gelungen, dass der Beistand tatsächlich auf unzulässige Weise Druck ausgeübt habe. Der Staatsanwalt und das Kreisgericht hatten Hug hingegen vorgeworfen, er habe den Beistand nie mit seinen Vorwürfen konfrontiert; seine Recherchen seien «dürftig» gewesen, hatte das Kreisgericht geschrieben.

Das Kreisgericht hatte Hug zu 30 Tagessätzen à 440 Franken verurteilt. Der Freispruch ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft will das schriftliche Urteil abwarten und sich erst dann entscheiden, ob sie den Fall weiterzieht. (Tages-Anzeiger)