Freizeitkapitäne setzen Badegästen und Natur zu

Der Horizont schwankt, es ist zum Seekrankwerden auf diesem Floss am Sonntagnachmittag. Am Ufer spritzt die Gischt, Badegäste kreischen, springen auf. Andere schauen verdutzt, wie das Wasser über die Bollensteine am Ufer auf Badetuch und Strandlektüre schwappt.

Solche Szenen waren am Wochenende rund um den Zürichsee zu beobachten. «Es ist eben so einiges los auf dem See bei diesem schönen Wetter», sagt Daniel Kehl, Betriebsleiter des Strandbads Tiefenbrunnen. Neben den Kursschiffen, die die grössten Wellen verursachen, sind viele kleinere Boote unterwegs, die ebenfalls Wellen machen. Komme noch ein relativ hoher Zürichsee-Pegel hinzu, wie er derzeit wegen der Niederschläge in den Voralpen in den vergangenen Tagen herrsche, dann werde es für seine Gäste ganz vorne am Wasser ungemütlich, sagt Kehl.

Für die Badegäste am Ufer sind die Wellen unangenehm, für die wenigen verbliebenen Schilfgürtel und die Wasservögel eine Katastrophe. Ihre Brut wird überschwemmt, das Röhricht stirbt ab. Bei einer Grosskontrolle der See- und Wasserschutzpolizeien von Stadt und Kanton Zürich gemeinsam mit Schwyzer, Glarner und St. Galler Behörden sind am Samstagnachmittag auf dem Zürich-, Ober- und Walensee 13 Schiffsführer verzeigt worden. Die Mehrheit hatte gegen Regeln im Zusammenhang mit den geschützten Uferzonen verstossen. Für diese gelten aus genanntem Grund spezielle Vorschriften, wie Stefan Oberlin von der Kantonspolizei Zürich sagt.

Freizeitböötler sind schuld

So darf die innere Uferzone bis 150 Meter vom Ufer nur zum An- und Ablegen auf dem kürzesten Weg und mit maximal 10 Stundenkilometern befahren werden. Parallelfahrten zum Ufer sind untersagt. Und auch in der äusseren Uferzone bis 300 Meter vom Land entfernt sind Parallelfahrten zum Ufer nur bei einer maximalen Geschwindigkeit von 10 Stundenkilometern gestattet. Wer ankert, muss einen Mindestabstand von 25 Metern gegenüber Schilf- und Wasserpflanzen einhalten.

Dass am Wochenende speziell viele Verstösse betreffend Uferzonen vorgekommen sind, führt Oberlin darauf zurück, dass viele Freizeitkapitäne unterwegs waren. Fischer oder andere Profis auf dem See sind sich das Einhalten der Uferregeln eher gewohnt. Die Kontrolle, welche die verschiedenen Polizeikorps auf den drei Seen bei 133 Schiffen und deren Führern gemacht haben, hätten sie auch bei schlechtem Wetter durchgeführt.

Wasser in der Garderobe

Kontrolliert wurden Schiffsführer- und Schiffsausweise, Fischereipatente, die Bewilligung bei gewerbsmässigem Personentransport, das Vorhandensein des vorgeschriebenen Rettungsmaterials und der Mindestausrüstung sowie der technische Zustand der Schiffe. In 19 Fällen wurden die nicht mitgeführten Schiffsausweise oder Abgaswartungsdokumente beanstandet.

Das Wetter bleibt noch ein paar Tage schön. Mit vermehrtem Wellengang und nass gespritzten Badetüchern ist also weiterhin zu rechnen. Höher steigen wird der Zürichsee-Pegel allerdings nicht. «Man könnte noch viel mehr Wasser ablassen am Lettenwehr», sagt Badichef Kehl. Er muss es wissen, vor seiner Zeit im Tiefenbrunnen war er Bademeister am Letten. Das Wehr reguliert den Pegelstand des Sees übers ganze Jahr auf einen Schwankungsbereich von rund einem halben Meter. Nur 1999 und 2005 kam das Wehr an seine Grenze, der Seespiegel stieg weiter an: Damals, unter Kehls Vorgänger, reichte das Wasser im Strandbad Tiefenbrunnen über die gesamte Liegewiese bis nach hinten zu den Garderobengebäuden – mitten in der Saison.