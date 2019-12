Fünf Monate bedingt für Dietiker IS-Sympathisant

Es kommt selten vor, dass am Bundesstrafgericht in Bellinzona Gewaltvideos öffentlich vorgeführt werden. Weil es die zuständigen Ermittler aber versäumt hatten, dem angeklagten Besir M. aus Dietikon belastendes Material vorzuhalten, wurde dem 28-jährigen Vater ein Video im Gerichtssaal vorgespielt, das die Polizei auf dessen Mobiltelefon gefunden hatte.

Zu sehen war eine Exekution, bei der syrische Milizionäre einen am Boden knienden und gefesselten Mann mit einer 23-Millimeter-Flugabwehrkanone aus wenigen Meter Entfernung förmlich in die Luft sprengen. In gebrochenem Deutsch ­erklärte der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln, dass er die ihm gezeigten Bilder noch nie gesehen habe und dass er diese Gewaltdarstellungen «sehr schlimm» finde. Er habe die Bilder nicht auf seinem Telefon abgespeichert.

Zum Vorwurf, er habe zwischen Mitte 2012 bis Mitte 2017 in den sozialen Medien Propaganda für den Islamischen Staat verbreitet, verweigerte Besir M. die Aussage. Die Bundesanwaltschaft, die keinen Vertreter entsandt hatte, war dagegen laut Anklage der Ansicht, dass der Lehrabbrecher den IS in insgesamt acht Onlinebeiträgen glorifiziert, dessen Stärke demonstriert und ein Leben auf dem Herrschaftsgebiet des Kalifats als erstrebenswertes Ziel für alle Muslime dargestellt habe.

Gesinnungswandel seit 2016

Das Gericht folgte dieser Argumentation, allerdings mit einer Ausnahme. Offenbar hatten die Ermittler es unterlassen, einen der acht inkriminierten Beiträge, ein Youtube-Video, herunterzuladen, sodass diese Sequenz physisch nicht vorhanden war. Die Strafkammer beschränkte sich in ihrem Urteil deshalb nur auf sieben Beiträge. Der Verteidiger meinte, dass die inkriminierten Beiträge, einige davon mit arabischen Schriftzeichen, in der Anklageschrift nicht übersetzt worden seien. Seinem Mandanten sei deshalb nicht klar, was man ihm konkret vorwerfe. Und bei den auf dem Handy gefundenen Gewaltdarstellungen bleibe unklar, wie diese überhaupt aufs Telefon gelangt seien. Ein vorsätzliches Abspeichern der verbotenen Aufnahmen sei darum nicht erwiesen.

Dieser Argumentation konnte das Gericht nicht folgen. So habe Besir M. in Polizeiverhören zugegeben, dass er die Bilder abgespeichert habe und die inkriminierten Publikationen von ihm stammten. Es handle sich ohne Zweifel um verbotene Propaganda für eine Terrororganisation. Besir M. habe damit die Ideologie des IS und das Leben im Kalifat als erstrebenswert dargestellt. Ausserdem gab der Angeklagte vor Gericht zu, bis 2016 mit dem IS sympathisiert zu haben. Er sei unter dem Eindruck seiner früheren Ehefrau gestanden, die sich mit ihm dem IS habe anschliessen wollen, meinte der Vorsitzende Richter.

Nach 2016 sei dann ein Gesinnungswandel eingetreten. Dreimal habe ihn der Nachrichtendienst des Bundes in sogenannten Gefährderansprachen dazu aufgerufen, von seinem Treiben zu ­lassen – ohne Erfolg. Auch die Kantonspolizei habe ihn als ­Ge­fähr­der eingestuft. Weil er ein Geständnis abgelegt sowie Reue gezeigt habe und nicht zu Gewalt neige, verurteilte das Gericht den Dietiker zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten mit einer zweijährigen Probezeit. Die Bundesanwaltschaft hatte sechs Monate ohne Bewährung gefordert.