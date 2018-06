Fünf Personen nach Chemie-Vorfall im Spital

Ein Zwischenfall in einer Metallveredelungsfirma in Dübendorf ZH hat am Freitagnachmittag ein Grossaufgebot von Rettungskräften ausgelöst. Eine Person hat sich Verletzungen zugezogen, vier weitere sind zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.

Kurz nach 14 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei die Meldung über einen Zwischenfall in der Metallveredelungsfirma an der Ringstrasse ein. Mitarbeitende evakuierten das Firmengebäude, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die Rettungskräfte sperrten vorsorglich die Neugutstrasse für den Verkehr.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Gemäss ersten Erkenntnissen wurde ein unbekannter chemischer Stoff im Erdgeschoss freigesetzt. Eine Person wurde mit unbestimmten Verletzungen hospitalisiert; vier weitere Personen wurden zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Abklärungen des Chemiefachberaters ergaben, dass für die Umwelt und die Bevölkerung keine Gefahr bestand.

Die genaue Ursache des Zwischenfalls ist noch ungeklärt. Sie wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. (oli/sda)