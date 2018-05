Galladé zur Causa Fehr: «So geht man nicht mit Leuten um»

Der Druck in der SP ist gross: Die Partei hadert mit ihrem prominenten Regierungsrat, Sicherheitsdirektor Mario Fehr. Nächste Woche will die SP an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung in Zürich über dessen Zukunft als SP-Regierungsmitglied entscheiden. Vor der Versammlung liegen sechs angespannte Tage, in denen jedes Wort, jedes Bekenntnis eine Rolle spielt. Das jüngste Beispiel dafür ist das gestrige Verwirrspiel um eine allfällige Kandidatur von Mario Fehr als Parteiloser, falls ihn die SP nicht nominiert.

Die sozialdemokratische Parteispitze hat für das Verfahren einen eigenwilligen, neuen Weg gewählt: Sie verzichtet auf eine Wahlempfehlung, will die Delegierten diskutieren und entscheiden lassen – sowohl über die Kandidatur von Justizdirektorin Jacqueline Fehr als auch jene von Mario Fehr. Üblich wäre eine Wahlempfehlung. Doch das Gremium hat den Weg der Vertrauensfrage gewählt, weil es die umstrittene Personalie Mario Fehr ausdiskutiert haben will. Co-Präsidentin Priska Seiler Graf sagte am Mittwoch im Interview mit dem TA, dieses Vorgehen brauche Mut. Es sei aber der richtige Weg.

Das sieht Nationalrätin Chantal Galladé anders: «So geht man nicht mit Leuten um.» Mario Fehr werde von der Parteileitung zum Abschuss freigegeben. Es sei einfach, sich in einer geheimen Abstimmung gegen ihn zu stellen, ohne über die Konsequenzen entscheiden zu müssen. Zudem hält sie den Beschluss einer Delegiertenversammlung für fragwürdig, da zufällig anwesende Delegierte mitbestimmten, statt zum Beispiel das Zürcher Stimmvolk. Die Delegierten sind rund 170 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, bei denen es sich zum Teil um völlig unbekannte Personen handelt. Ihre Bezirke entsenden sie nach einem fixen Schlüssel. Winterthur zum Beispiel hat über 10, Zürich sogar über 50 Delegierte.

«Nicht, weil ich mit allem einverstanden bin, was er macht. Aber weil er ein guter SP-Regierungsrat ist»: Galladé spricht sich für den Sicherheitsdirektor aus.

Galladé hat von der Parteileitung eine klare Haltung erwartet – und das wie üblich im Herbst vor den Wahlen. Sie sagt: «Das wäre für mich Führung.» Diskutiert würde an der Versammlung dann ohnehin, zum Beispiel, wenn die Jungsozialisten einen Gegenkandidaten aufstellen würden. Galladé selbst spricht sich für den Sicherheitsdirektor aus. «Nicht, weil ich mit allem einverstanden bin, was er macht. Aber weil er ein guter SP-Regierungsrat ist.» Sie versteht es nicht, dass die Parteispitze nun «ohne Zwang» die Vertrauensfrage aufwirft. Die Partei habe in den Gemeinden Sitze gewonnen und habe zwei gut aufgestellte Regierungsmitglieder. «Und was machen wir? Wir zerfleischen uns selbst.»

In Zürich soll der Widerstand gegen Mario Fehr am grössten sein. Doch von seinen Gegnern und Gegnerinnen will sich derzeit niemand öffentlich äussern. Viele wissen noch nicht, ob sie sich an der Delegiertenversammlung mit einer Rede gegen Fehr stellen wollen – darunter durchaus wortgewandte Exponenten der Partei. Sie halten sich plötzlich für zu unwichtig, sagen, sie seien zu weit weg vom Treiben in der Kantonalpartei, oder sie befürchten, die Einzigen zu sein, die das Wort ergreifen. Von zehn angefragten Delegierten will das offenbar niemand riskieren. Ein Delegierter aus Zürich sagt, die Leute getrauten sich nicht, Mario Fehr zu kritisieren. Sie scheuten seine Reaktion und den Druck, den er auf sie ausüben könnte.

Dennoch rechnen die Fehr-Kritiker damit, dass jemand am Dienstag das erste Votum gegen den Sicherheitsdirektor halten und die Diskussion entfachen wird. Sie wollen darüber reden, wie er sein Amt ausführt. Ein Kritiker sagt, es könnte auch ein Befreiungsschlag für die Partei sein, Mario Fehr nicht mehr zu nominieren. Man befürchte nämlich, dass er der SP mehr schade als nütze. Fehrs Migrationspolitik habe zeitweilig «rechtsbürgerliche Tendenzen», monieren seine Kritiker und verweisen darauf, dass Fehrs Departement bei abgewiesenen Asylsuchenden mitunter hart durchgreife. Dies verärgere viele SP-Wählerinnen und -Wähler. Parteiexponenten befürchten, dass die SP im Kantonsrat Sitze riskiere, weil sich manche Wähler durch Mario Fehr nicht mehr vertreten fühlen – und in der Folge einer anderen Partei ihre Stimme geben würden.

Geteilte Sozialdemokraten