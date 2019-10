«Gegen Genitalherpes nützt ein Kondom kaum etwas»

Wie fällt Ihre Bilanz als ärztliche Leiter der Sprechstunde für sexuell übertragbare Krankheiten nach einem Jahr aus: Sind wir nicht gut genug aufgeklärt?

Michael Streit: Nein, wir haben zwar immer wieder mal Kunden, die ausgesprochen gut informiert sind über die verschiedenen Testmöglichkeiten. Es zeigt sich aber im Gespräch oft, dass viele nur sehr wenig über die befürchtete Geschlechtskrankheit wissen. Sich in einem solchen Fall kompetent beraten zu lassen, ist immer die beste Option.

Kiyoshi Sugimoto: Betrachtet man die Statistiken, so sind die Ansteckungen mit HIV zwar rückläufig, die Zahl der Syphilis-, Gonorrhoe- und Chlamydien-Erkrankungen nimmt jedoch zu. Eine Beratungsstelle für sexuell übertragbare Krankheiten ist daher sicher sinnvoll.

Wie viele Kunden haben das neue Angebot seit dem Start im September 2018 genutzt?

Streit: Bisher haben sich rund 400 Personen bei uns testen lassen. Konkret haben wir 359 HIV-Tests durchgeführt, 211 Syphilis- und je 202 Gonorrhoe und Chlamydien-Tests.

Sugimoto: Die Nachfrage steigt, weil immer mehr Leute von der Beratungsstelle wissen. Die Kunden schätzen unser Angebot, weil es anonym ist. Anders als beim Hausarzt müssen sie bei uns nicht damit rechnen, im Wartezimmer auf Bekannte zu treffen. So senken wir die Hemmschwelle, eine solche Beratung überhaupt aufzusuchen.

Gibt es saisonale Schwankungen? Zeiten, in denen besonders viele Leute zu Ihnen kommen?

Sugimoto: Dazu liegen uns nach einem Jahr noch nicht genügend Zahlen vor. Aus anderen Sprechstunden weiss ich aber, dass es um die Festtage herum meist eine Häufung von Anfragen zu möglichen Ansteckungen mit Geschlechtskrankheiten gibt.

Mit welchen Fragen kommen die Leute zu Ihnen?

Streit: Es sind hauptsächlich 20- bis 30-Jährige und in der Mehrzahl Männer, die unsere Beratung aufsuchen. Beispielsweise ein Mann, der an einem Junggesellenabend zum ersten Mal im Bordell war und sich nun Sorgen macht, ob er sich etwas eingefangen hat. Oder jemand, der plötzlich einen seltsamen Ausfluss am Penis feststellt und wissen will, was es sein könnte. Oft sind es auch Paare, die frisch zusammen sind und vor dem ersten ungeschützten Sex sichergehen möchten, dass sie nicht HIV positiv sind.

Warum kommen in der Mehrheit Männer zur Beratung?

Streit: Männer sind generell risikofreudiger – nicht nur beim Sex. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung.

Was verstehen Sie unter Risikosituationen?

Streit: Ungeschützter Geschlechtsverkehr mit einer Person, die man nicht kennt oder bei der man nicht weiss, ob sie mit anderen ungeschützten Sex hatte. Ein grösseres Risiko einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten haben vor allem Männer, die mit Männern Sex haben.

Wie oft sollte man sich denn auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen?

Sugimoto: Wer nicht in einer festen Beziehung lebt und regelmässig wechselnde Sexualpartner hat, sollte sich sicherlich ein- bis zweimal pro Jahr Tests unterziehen.

Selbst wenn man geschützten Geschlechtsverkehr hat?

Sugimoto: Ja. Vor HIV kann man sich gut mit einem Kondom schützen. Gegen Genitalherpes beispielsweise nützt ein Gummi allerdings kaum etwas, und auch beim ungeschützten Oralsex kann man sich mit einer Krankheit anstecken – beispielsweise mit Syphilis, Chlamydien oder Gonokokken.

Klingt fast so, als wäre HIV mittlerweile das kleinste Übel.

Sugimoto: In gewisser Weise kann man das tatsächlich so sehen. Die HIV-Epidemie stand lange Zeit im Fokus. Tests auf Chlamydien oder andere sexuell übertragbare Erreger wurden viel seltener vorgenommen. So konnten sich diese Krankheiten verbreiten.

Streit: Eine hundertprozentige Sicherheit vor Geschlechtskrankheiten gibt es nicht. Aber wenn man sie bei Tests früh feststellt, ist eine rasche Behandlung möglich – auch bei den anderen Sexualpartnern. So lässt sich die Verbreitung eindämmen.

Was passiert, wenn man sich nicht regelmässig testen lässt?

Streit: Wenn jemand regelmässig wechselnde Sexualpartner hat, so stellt jede nicht frühzeitig diagnostizierte sexuell übertragbare Infektion ein Übertragungsrisiko dar. Die infizierte Person kann beschwerdefrei sein, kann aber auch unter Brennen beim Wasserlösen oder Unterleibsschmerzen leiden. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern können gewisse nicht erkannte Infektionen zu Sterilität führen, wenn die Eileiter respektive die Samenleiter durch eine chronische Entzündung undurchlässig werden. Auch eine nicht erkannte Syphilis-Infektion kann fortschreiten und im Verlauf zu Organschädigungen führen, unter anderem mit Beeinträchtigungen der Hirn- und Nervenfunktionen sowie des Herz-Kreislauf-Systems.

Wann sollte man zum Arzt?

Streit: Wenn man Geschwüre im Genitalbereich entdeckt – je nach Sexualpraktik auch im Mund, Rachen oder Enddarm –, einen aussergewöhnlichen Ausfluss, Fieber, Hautausschläge oder geschwollene Lymphknoten feststellt, oder wenn es juckt und brennt beim Wasserlassen. Der beste Zeitpunkt für eine Testung hängt von der Inkubationszeit der jeweiligen Erkrankung ab, also der Zeitspanne zwischen Ansteckung und Nachweisbarkeit der Übertragung. Eine HIV-Ansteckung kann man beispielsweise frühestens nach sechs Wochen sicher ausschliessen.

Sind die Geschlechtskrankheiten, die man mit Tests nachweisen kann, behandelbar?

Sugimoto: Das ist ganz unterschiedlich. Eine HIV-Infektion ist mit aktuellen Behandlungsmöglichkeiten zwar gut kontrollier-, aber nach wie vor nicht heilbar. Im Gegensatz dazu lassen sich Gonokokken-, Chlamydien- und Syphilis-Infektionen in der Regel durch korrekte antibiotische Behandlungen zur Ausheilung bringen. Bei länger bestehenden Infektionen können aber irreversible Schädigungen entstehen, sodass zum Beispiel eine Sterilität bestehen bleibt. Allein deshalb ist es wichtig, sich nach einer Risikosituation beraten und testen zu lassen.

In der öffentliche Sprechstunde für sexuell übertragbare Infektionen (STI) am Kantonsspital Winterthur besteht die Möglichkeit, sich auf HIV, Syphilis, Hepatitis, Chlamydien, Gonorrhoe, Herpes und Feigwarzen testen zu lassen. Die Sprechstunde ist anonym, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Bedarf ist eine ärztliche Beratung möglich.