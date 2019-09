Gehört das schon zur Schweiz?

Ein Bauernpaar zu Boote, gemalt vom Zürcher Fassadenkünstler Wilhelm Hartung, prangt an der Fassade, im Schaufenster des Schweizer Heimatwerks an der Urania dann ein eher unheimatlicher Anblick: Dirndl, Lederhosen, stoffiges Blumenhalsband. Das Schweizer Heimatwerk, gegründet vom Schweizerischen Bauernverband, der immer noch ein wichtiges Mitglied des genossenschaftlichen Unternehmens ist, hat das Oktoberfest entdeckt.

Pünktlich zum Auftakt der Züri-Wiesn natürlich, die heute Mittwoch im Zürcher Hauptbahnhof mit dem Anstich startet. Sogar drei Tage vor Eröffnung des offiziellen Oktoberfests in München. Für die kommenden Wochenenden ist das Zelt am Bahnhof schon fast ausgebucht. Das Oktoberfest auf der Bauschänzli-Insel beginnt am 10. Oktober . Gehört das Oktoberfest also bereits zur Schweizer Tradition?

Umfrage Gehört das Oktoberfest zur Schweizer Tradition? Ja

Nein

Is ma wuascht!

Abstimmen Ja 4.5% Nein 73.1% Is ma wuascht! 22.4% 67 Stimmen Ja 4.5% Nein 73.1% Is ma wuascht! 22.4% 67 Stimmen



Das Schweizer Heimatwerk bewirbt sich auf seiner Website als «der richtige Partner für Geschenke made in Switzerland», das Heimatwerk will «die moderne und traditionelle Volkskunst unseres Landes» zum Erlebnis machen. Passt da eine deutsch-bayrische Tradition ins Schaufenster?

«Ja», findet Geschäftsführer Cäsar Lombard-Martin, «das Oktoberfest wird auch in der Schweiz immer mehr zur Tradition. Insbesondere im Raum Zürich gehört das Oktoberfest mittlerweile zum fixen Bestandteil des alljährlichen Eventkalenders.» Man wolle dem Anspruch gerecht werden, Kundinnen und Kunden laufend mit neuem Sortiment zu überraschen. Und Lederhosen und Dirndl stammen aus der Schweiz: «Die aktuelle Oktoberfest-Mode beziehen wir bei einem traditionellen Schweizer Familienunternehmen», sagt Lombard-Martin. Es würden also einheimische Manufakturen berücksichtigt, obwohl es sich nicht um Schweizer Trachten handelt.

Die deutsche Tradition scheint also tatsächlich eingebürgert. Letztes Jahr besuchten 32’000 Besucherinnen und Besucher die Züri-Wiesn im Hauptbahnhof, es flossen 54’000 Liter Bier, und zwei Tonnen Fleischkäse und 5000 Haxn gingen über die Theke.