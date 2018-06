Gelage im Mädchenheim

32'000 Autos fahren täglich an dem grossen, aber unauffälligen, fast etwas vernachlässigt wirkenden Haus im engen Aathal vorbei. Doch kaum jemand kennt die Geschichte oder vielmehr die Geschichten, die dieses zu erzählen hat. Es war einst Mühle, dann Spinnerei, dann Mädchenheim. Dann war es das, was man im Dorf als «Kommune» bezeichnete, in Wirklichkeit aber eine Wohngemeinschaft war. Eine besondere allerdings: eine Künstlerkolonie.

David Streiff, dessen Grossvater 1901 vom «Spinnerkönig» Heinrich Kunz zwei Spinnereien im Aathal und später weitere Fabriken erwarb, erzählt in einem schmalen, geschmackvoll aufgemachten Buch die Geschichte des Hauses, das sein Onkel Bruno Streiff 1946 in ein Mädchenheim umgebaut hatte. Es bot 65 ledigen Frauen Platz, die in dem Spinnereibetrieb arbeiteten. Sie kamen in der ersten Zeit aus Österreich, wenig später meist aus Italien.

David Streiff ist in unmittelbarer Nachbarschaft des Mädchenheims aufgewachsen, in dem sich zuweilen filmreife Szenen abspielten. So verkaufte der Aathaler Konsum in den späten 40er-Jahren Lebkuchenherzen mit der Aufschrift «Heiratet keine Ausländerinnen». Dahinter versteckte sich wohl weniger Fremdenfeindlichkeit als die Verzweiflung der Dorfbewohner über das Gebaren ihrer Söhne.

Von 1946 bis 1973 lebten 65 ledige Frauen in dem ehemaligen Fabrikgebäude – vier pro Zimmer. Foto: Familienarchiv Streiff (1948/49)

Vielerorts wurden solche Mädchenheime von gestrengen Nonnen geführt, nicht so dasjenige in Aathal. Doch waren auch die Heimleiter bemüht, die jungen Frauen von Dummheiten abzuhalten. Der erste Heimleiter erinnert sich, dass diese Mädchen nach den Kriegsjahren «unterhaltungs- und liebeshungrig in die Schweiz gekommen» seien. «Dass die jungen Schweizer an den Mädchen Gefallen fanden, konnte nicht ausbleiben. Jedenfalls war es schwierig, die Damen an Ordnung und Disziplin zu gewöhnen.» Er erzählt von Musikständchen, welche die männliche Dorfjugend unter den Fenstern der Angebeteten hielten, und von Strohpuppen, welche Letztere zur Täuschung ins Bett gelegt hätten.

An solches Treiben erinnert sich der 1945 geborene David Streiff nicht. Er sieht aber die jungen Frauen noch vor sich, die beim Nebeneingang der Fabrikantenvilla läuteten, weil sie bei seiner Mutter ihre Sorgen abladen wollten. Seine Mutter war als Auslandschweizerin in Neapel aufgewachsen und sprach fliessend Italienisch, ja sogar den Dialekt aus dem Süden. Und der Bub lernte seinen ersten italienischen Satz, den er dann an der Haustür aufsagte: «La mamma viene subito.»

Niemand, nur Künstler

In den 60er-Jahren ging die Zeit des Mädchenheims allmählich zu Ende, es zogen Kleinfamilien aus Griechenland, später aus Spanien und der Türkei ein. Mitte der 70er-Jahre kamen dann andere Fremde ins Tal. «Wenn man im Aathal jemanden gefragt hat, ob im Mädchenheim jemand wohne, lautete die Antwort: ‹Nein, niemand, nur Künstler›», erzählte der Filmemacher Markus Imhoof, dessen Film «Das Boot ist voll» 1981 als bester fremdsprachiger Film für den Oscar nominiert war, dem Autor während der Gespräche, die er für sein Mädchenheim-Buch führte.

David Streiff spricht von einem «glücklichen Lebenszufall», der sich damals ergab. Er hatte Hans-Ulrich Schlumpf, der mit ihm Kunstgeschichte studierte, eine Wohnung in einer Liegenschaft seiner Familie im Aathal vermittelt. Schlumpf war in den Gründungsjahren Sekretär des Vereins für ein Schweizerisches Filmzentrum, aus dem später Swiss Film wurde. Schlumpf schlug 1972 David Streiff als seinen Nachfolger vor. So wurde dieser Teil von dem, was als «Filmwunder Schweiz» in die Geschichte einging. Als einige Filmemacher günstigen Wohnraum suchten, bot sich das inzwischen leer stehende Mädchenheim als Lösung an.

Es wurde in der Folge ein bevorzugter Treffpunkt der jungen Filmszene – durch seine Bewohner Markus Imhoof, Georg Radanowicz, der die Nemo-Film AG mitbegründete, oder Fritz Kappeler. Und durch deren Besucher, darunter Fredi Murer («Höhenfeuer»), Alexander Seiler («Palaver, Palaver») oder Thomas Koerfer («Der Gehülfe»). Im Laufe der Zeit waren auch andere Schweizer Filmgrössen wie Daniel Schmid («Beresina») oder Rolf Lyssy («Schweizermacher») Gäste im Aathal.

Gruppenbild an der Zürcherstrasse vor dem Heim. Bild: Foto: Familienarchiv Streiff (1948/49)

Für David Streiff selbst wurde die Schweizer Filmszene zum Ausgangspunkt seiner beruflichen Laufbahn. 1981 bis 1991 war er Direktor des Filmfestivals in Locarno, 1991 bis 1993 Geschäftsführer der Stiftung Photographie. Und 1994 wurde er für elf Jahre Direktor des Bundesamtes für Kultur und damit oberster Kulturchef der Schweiz.

Zurück ins Mädchenheim: Auch eine der prägendsten Figuren der damaligen Schweizer Filmszene lebte in der Wohngemeinschaft im Aathal: Georg «Tschöntsch» Reinhart (1942 bis 1975).

Der Nachkomme der Winterthurer Kaufmannsdynastie Reinhart war Mäzen und Filmproduzent, gründete den Scalo-Verlag für zeitgenössische Fotografie und legte den Grundstein für das 1993 eröffnete Fotomuseum Winterthur. Und Reinhart war ein begeisterter und begnadeter Koch. Seine opulenten Fest­essen im Mädchenheim sind Teil der Legenden, die sich um dieses Haus ranken, und wurden jeweils nur noch von denjenigen übertroffen, die Georg Radanowicz ausrichtete. «Radi», wie ihn die meisten nennen, wohnte über vierzig Jahre im Mädchenheim.

Ein exterritorialer Raum

David Streiffs Neffe Andi Streiff bezeichnet das Mädchenheim als «in gewisser Weise exterritorial». Im Dorf erzählte man sich allerlei über die «Kommune» und die Hippies, die dort ein und aus gingen. Doch liess man sich gegenseitig leben. Für David Streiff erstaunlicher ist, dass seine gutbürgerlichen Eltern diese ihnen fremde Welt mit Interesse und einem gewissen Wohlwollen akzeptierten. Er sagt: «Ich bin der Firma Streiff sehr dankbar, dass sie dieses Biotop vierzig Jahre lang ermöglicht hat.»

2004 beschloss die Firma als letztes der grossen Spinnereiunternehmen im Zürcher Oberland den Betrieb aufzugeben. Sie wurde zum Immobilienunternehmen, die Kantine des Mädchenheims wurde als Restaurant verpachtet. 2010 ging die Streiff AG an die Immobilienentwicklungsfirma Hiag über.

Beim Schreiben seines Buches beschlich David Streiff gelegentlich die leise Wehmut, die mit einem Abgesang oft einhergeht. Doch noch immer wird im Mädchenheim diskutiert und gefeiert, wenn auch in kleinerem Stil als früher. Noch immer leben Künstler aus der Filmszene dort, und bis Ende dieses Jahres gilt die damals mit der Firma Streiff vereinbarte Regelung, dass die Hausgenossenschaft selbst entscheidet, wer als Mieter aufgenommen wird. Und 2009 hatte das Mädchenhaus einen grossen Auftritt als Drehort in Christoph Schaubs Film «Giulias Verschwinden». Die einem italienischen Restaurant nachempfundene Innenausstattung ist in Alders Restaurant erhalten geblieben.

Vielleicht haben die 32'000 Autos, die wegen der Lücke in der Oberlandautobahn täglich am Mädchenhaus vorbeibrausen, auch ihr Gutes: Die Verlockung, dort ein rentableres Wohnhaus hinzustellen, ist nicht so gross.

David Streiff: Das Mädchenheim im Aathal. Vorrätig bei den Buchhandlungen Calligramm, Paranoia City, Sec 52 und in der Galerie Sam Scherrer sowie in der Buchhandlung Doppelpunkt in Uster. (Tages-Anzeiger)